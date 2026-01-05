HILIGHT
หนุ่มต่างชาติ รีวิวนั่งเรือหางยาวในไทย เจอเรือแข่งเน้น ๆ ลั่นไม่มีอะไรเหมือนอีกแล้ว

          หนุ่มต่างชาติ รีวิวประสบการณ์เรือหางยาวแบบไทย ๆ ซิ่งให้แบบเน้น ๆ จนร้องเสียงหลง อึ้ง ทึ่ง เสียว ขนาดไหน ถึงกับบอกไม่มีอะไรจะเทียบได้ 

เรือหางยาว
ภาพจาก YouTube Hagerty

          เรียกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในไทยอย่างแท้จริง เมื่อ แลร์รี่ ยูทูบเบอร์สายรถแข่ง จากช่อง Hagerty ที่มีผู้ติดตามกว่า 3.7 ล้านซับ ได้บินลัดฟ้ามาลองนั่งเรือหางยาวในคลอง ทดลองวิถีซิ่งแบบไทย ๆ จนกลายเป็นประสบการณ์อึ้ง ทึ่ง เสี่ยว ของจริง

เรือหางยาว
ภาพจาก YouTube Hagerty

          โดยจากคลิปที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2569 ระบุว่า แลร์รี่ เดินทางมาไทยเพื่อรายงานเกี่ยวกับหนึ่งในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมการแข่งรถ (เรือ) ที่น่าสนใจที่สุดในโลก ซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญทั้งการใช้งานและการสร้าง ทั้งยังนำเครื่องยนต์ดีเซลเก่า ๆ ของรถยนต์ที่มีกำลังมากกว่า 500 แรงม้า มาใช้ในเรือหางยาว จนสามารถทำความเร็วได้ถึง 100 ไมล์ต่อชั่วโมงในคลองแคบ ๆ 

เรือหางยาว
ภาพจาก YouTube Hagerty

          ในคลิปชี้ว่า ในไทยมีการทำเรือยาวแบบทั่ว ๆ ไป ดังที่นั่งท่องเที่ยวอาจจะเคยนั่งหรือเคยเห็นตามตลาดน้ำ แต่ก็มีการทำเรือหางยาวเพื่อใช้เป็นเรือแข่งด้วยเช่นกัน โดยนำเครื่องยนต์ของรถยนต์มาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ไทยยังมีเรือแบบอื่น ๆ เช่น เรือพาย รวมถึงบอกเล่าว่ากรุงเทพฯ ถูกขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งตะวันออก เพราะมีคลองอยู่มากมาย ดังนั้น ก่อนยุคที่จะมีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ผู้คนจะใช้เรือในการเดินทาง 

          ภายในช่องยังมีการพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งเรือในไทย ก่อนที่จะลองไปนั่งเรือหางยาวสำหรับแข่งกันจริง ๆ ซึ่งเมื่อเรือทำความเร็วก็ทำเอายูทูบเบอร์หนุ่มร้องเสียงหลง ถูกลมปะทะหน้าจนพูดอะไรไม่ออก 

เรือหางยาว
ภาพจาก YouTube Hagerty

          "ไม่มีอะไรที่คุณจะเตรียมใจสำหรับสิ่งนี้ได้ ไม่มีประสบการณ์ไหนเหมือนสิ่งนี้อีกแล้ว" ยูทูบเบอร์หนุ่มระบุ 

          จากนั้นเขายังรีวิวความรู้สึกอื่น ๆ ว่า เหมือนหลังจะหัก มันตึงมาก รวมถึงเผยว่าเรือยาวที่ตัวเองนั่งทำความเร็วไปเท่าไหร่บนคลอง โดยสามารถรับชมคลิปแบบเต็ม ๆ ได้ที่นี่ คลิก 


โพสต์เมื่อ 5 มกราคม 2569 เวลา 15:43:45
