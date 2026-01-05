นทท. ต่างชาติช็อก ถูกทำร้ายในนครวัด กัมพูชา รปภ. ยืนดูไม่ช่วย - ตำรวจขู่ปิดปาก

นักท่องเที่ยวต่างชาติ โพสต์คลิปถูกทำร้ายในนครวัด กัมพูชา รปภ. ยืนดูไม่ช่วย แถมตำรวจกลับขู่ปิดปากแทนที่จะปกป้อง
ภาพจาก YouTube The Country Collectors
ภาพจาก YouTube The Country Collectors
ภาพจาก YouTube The Country Collectors
ภาพจาก YouTube The Country Collectors
ภาพจาก YouTube The Country Collectors
ภาพจาก YouTube The Country Collectors
วันที่ 5 มกราคม 2569 บนโซเชียลมีเดียได้แชร์คลิปวิดีโอของชายชาวต่างชาติรายหนึ่ง ช่อง The Country Collectors ซึ่งได้ไปถ่ายคลิปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วโลก โดยก่อนหน้าก็เคยมาที่ประเทศไทย แต่เมื่อไม่นานมานี้เขาได้เดินทางไปเที่ยวนครวัด ประเทศกัมพูชา หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดทางพุทธศาสนาของโลก แต่กลับได้รับประสบการณ์เลวร้ายอย่างที่ไม่เคยจินตนาการมาก่อนในชีวิต
ยูทูบเบอร์ต่างชาติรายนี้เผยว่า ในทริปล่าสุดที่เขาไปเที่ยวนครวัด ประเทศกัมพูชา เขาและ โอลิเวีย เพื่อนของเขา ถูกนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียคลุ้มคลั่งเข้ามาทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงต่อหน้าผู้คนมากมาย ทั้งนักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ และไกด์ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ยืนดูเหตุการณ์แต่ไม่ยอมเข้ามาช่วยเหลือ แม้ว่าพวกเขาจะร้องขอความช่วยเหลือซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เขาเล่าว่า เขาและเพื่อนกำลังเดินไปรอบ ๆ และต่อแถวถ่ายรูป อยู่ ๆ ชายรัสเซียคนนี้ก็เข้ามากระทืบเท้า บอกให้ถ่ายรูปสิ มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าไม่ได้ ให้ไปต่อแถวข้างหลัง กระทั่งเขาเห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปพูดดี ๆ ว่า "ขอโทษนะครับคุณต้องไปเข้าแถวด้านหลัง" แต่ผู้ชายคนนั้นไม่พอใจ หันมาจ้องเขาแล้วว่า "ผมเป็นคนรัสเซีย จะทำอะไรก็ได้ ถ่ายรูปสิ"
ภาพจาก YouTube The Country Collectors
หลังจากนั้นคิดว่าเรื่องจบแล้ว เขากับเพื่อนจึงเดินออกมา แต่ชาวรัสเซียคนนี้ยังตามมาคอยหาเรื่อง เขาเห็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงพยายามร้องขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครทำอะไร เขาพยายามจะเดินหนีจากมา จนกระทั่งตอนจะถึงทางออก อยู่ ๆ ผู้ชายคนนี้ก็โผล่มาอีกแล้วต่อยเพื่อนของเขาจนล้มลงไป แล้วก็เข้ามาทำร้ายร่างกายเขา ซึ่งเขาพยายามร้องให้เจ้าหน้าที่ช่วย แต่ก็ไม่มีใครเข้ามาเช่นเดิม เขาจึงต้องสู้กลับ
ภาพจาก YouTube The Country Collectors
หลังจากเหตุการณ์คลี่คลาย ยูทูบเบอร์ได้ออกมาด้านนอก เผยให้เห็นบาดแผลจากการบาดเจ็บ มีเลือดออกที่ขา เท้า และศีรษะ มีรอยบวมช้ำที่ดวงตา ซึ่งมีการดูแลทางการแพทย์ที่ล่าช้า ก่อนที่เขาจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นคือ มีตำรวจคอยคุ้มกันเขาอยู่ตลอด ปฏิบัติเหมือนเขาเป็นอาชญากร นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังพยายามข่มขู่เพื่อปิดปาก แทนที่จะทำหน้าที่ปกป้องผู้ที่ถูกทำร้าย
ภาพจาก YouTube The Country Collectors
ภาพจาก YouTube The Country Collectors
ทางตำรวจท้องถิ่นพยายามไม่ให้เขาแจ้งความ โดยอ้างว่าพวกเขาก็มีความผิดที่มาก่อความรุนแรงในนครวัด อาจจะต้องติดคุก 3 ปี โดยตำรวจไม่สนใจรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ถ้าเขาเลือกจะดำเนินคดี ตำรวจจะจับตัวเขาทันที และกว่าจะขึ้นศาลก็ต้องใช้เวลานาน แม้ว่าเขาจะพยายามบอกว่ามีคลิปวิดีโอหลักฐานทั้งหมด แต่ตำรวจดูแค่ตอนที่เขาสู้กลับ แถมยังแย้งเรื่องเพื่อนผู้หญิงโดนต่อยว่าไม่โดนหน้า ทั้งที่เธอตาบวมและล้มลงไป
"มันเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว และทำให้เกิดคำถามสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ นี่ไม่ใช่เรื่องของความกลัว แต่เป็นเรื่องของความจริง ความรับผิดชอบ และสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรรู้ระหว่างการไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่นครวัด หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดทางพุทธศาสนาของโลก และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก"
ยูทูบเบอร์รายนี้ยืนยันว่า เขาไม่ได้ทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อโจมตีประเทศกัมพูชา หรือประชาชนชาวกัมพูชา และไม่ใช่เพื่อสร้างความตกใจหรือความโกรธแค้น แต่ต้องการให้ข้อมูลคนอื่น ๆ ให้ได้ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและเข้าใจความเสี่ยง เมื่อจะต้องมาเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
"ในการเดินทางรอบโลกทั้งหมดที่ฉันเคยไป ฉันไม่เคยรู้สึกไม่ปลอดภัยเช่นนี้มาก่อน ในสถานที่ที่ควรจะเป็นที่พักพิง สวดมนต์ เพื่อความสงบ แต่เกิดเหตุร้ายอย่างรวดเร็ว จนทำให้ฉันตกใจและต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทุกครั้งการเดินทางไม่ได้มีแต่ช่วงเวลาที่สวยงามเสมอไป บางครั้งมันก็ดิบเถื่อน แต่ขอให้ทุกคนรู้จักความเห็นอกเห็นใจ มีความเมตตา และความกล้าหาญ แม้ในยามที่ไม่มีใครลุกขึ้นมาก็ตาม"
