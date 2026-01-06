HILIGHT
แชมป์โลกโป๊กเกอร์ชาวไทย เดินทางกลับไทยสุดยิ่งใหญ่ หลังกวาดเงินรางวัลทะลุ 335 ล้าน

          โปรปุณณัตถ์ นักโป๊กเกอร์ไทยผงาดอันดับ 1 ของโลกคนแรกของเอเชีย กวาดเงินรางวัลปีเดียวทะลุ 335 ล้านบาท พร้อมแนะภาครัฐหนุนเป็นกีฬาถูกกฎหมาย

โปรปุณณัตถ์ แชมป์โลกโป๊กเกอร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thailand Poker Sports

          วันที่ 5 มกราคม 2569 นายธนา จุลพรรณศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย พร้อมด้วย นายจิตรนรา นวรัตน์ เลขาธิการสมาคมฯ และคณะผู้บริหารสมาคมฯ เดินทางให้การต้อนรับ ปุณณัตถ์ ปุณศรี หรือ โปรปุณณัตถ์ นักโป๊กเกอร์มือหนึ่งของโลก ชาวไทยและชาวเอเชียคนแรก ที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีแฟนคลับเดินทางมารอต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

โปรปุณณัตถ์ แชมป์โลกโป๊กเกอร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thailand Poker Sports

          สำหรับ โปรปุณณัตถ์ คว้ารางวัล GPI Player of the Year 2025 อันดับหนึ่งของโลก จากการจัดอันดับของ Global Poker Index ด้วยผลงานคว้า 7 แชมป์ ทำได้ 60 ITM และรับเงินรางวัลรวมตลอดปีมากกว่า 10,674,370 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 335,400,000 บาท

          โปรปุณณัตถ์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก รู้จักกีฬาโป๊กเกอร์ตั้งแต่สมัยเด็ก ได้ฝึกฝนและเรียนรู้เกมกับคุณพ่อ ตอนเด็กเคยคิดว่าอยากไปแข่งขันในจุดที่สูงที่สุด แต่ไม่เคยคิดว่าจะได้รับรางวัลผู้เล่นแห่งปีแบบนี้ ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้มาจากผลงานปีเดียว แต่เป็นผลจากการลงแข่งขันอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2022

โปรปุณณัตถ์ แชมป์โลกโป๊กเกอร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thailand Poker Sports

          โดยในช่วงแรกของการลงแข่งแบบเต็มตัว ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็มีความคิดอยากขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งในตอนนั้นยังไม่เคยมีนักกีฬาเอเชียทำได้ กระทั่งปีนี้ผลงานช่วงกลางปีออกมาดี มีโอกาสลุ้นรางวัลผู้เล่นแห่งปี ซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุด จึงพยายามลงแข่งขันทุกรายการที่มีคะแนนสูง และรู้สึกดีใจมากที่สามารถทำได้สำเร็จ

          เป้าหมายในปีนี้ ยังคงอยากเข้าร่วมการแข่งขันในทัวร์ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และอยากเห็นนักกีฬาไทยได้ไปแข่งขันในเวทีโลกมากขึ้น โดยเฉพาะการได้เข้าไปเล่นในโต๊ะสุดท้ายของการแข่งขันโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ระดับโลก พร้อมมองว่ากีฬาโป๊กเกอร์กำลังเติบโตอย่างมากทั้งในประเทศไทยและเอเชีย และอยากให้มีการสนับสนุนด้านการศึกษาเกี่ยวกับโป๊กเกอร์มากขึ้น

โปรปุณณัตถ์ แชมป์โลกโป๊กเกอร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thailand Poker Sports

          นอกจากนี้ยังมองว่าประเทศไทยควรพิจารณากีฬาโป๊กเกอร์ใน 2 มิติหลัก คือ ภาคส่วนบุคคลและภาครัฐ ในภาคส่วนบุคคล การฝึกฝนโป๊กเกอร์ช่วยพัฒนาทักษะการคิด การวิเคราะห์สถิติ จิตวิทยา การอ่านเกม และการตัดสินใจ ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถต่อยอดได้ในชีวิตจริง อีกทั้งโป๊กเกอร์เป็นกีฬาที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ ส่วนในภาครัฐ หากสามารถทำให้กีฬาโป๊กเกอร์ถูกกฎหมายและดำเนินการอย่างถูกวิธี จะส่งผลดีต่อประเทศอย่างมาก เนื่องจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ได้เดินทางมาเพียงเพื่อแข่งขัน แต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจท้องถิ่นอีกด้วย

โปรปุณณัตถ์ แชมป์โลกโป๊กเกอร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thailand Poker Sports

          ขณะที่ นายธนา จุลพรรณศักดิ์ กล่าวว่า ความสำเร็จของ โปรปุณณัตถ์ เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าคนไทยสามารถก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาโป๊กเกอร์อันดับ 1 ของโลกได้ และในฐานะนายกสมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ไทย ต้องการผลักดันให้กีฬาโป๊กเกอร์ไปสู่ระดับที่มีคำว่า แห่งประเทศไทย พร้อมตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางการแข่งขัน หากสามารถจัดทัวร์นาเมนต์ในประเทศได้ จะสร้างรายได้มหาศาล และดึงดูดนักกีฬาจากทั่วโลกเข้ามา ทั้งในด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเชื่อว่าคนรุ่นใหม่สามารถใช้กีฬาโป๊กเกอร์เป็นอาชีพ สร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต


ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก Thailand Poker Sports


