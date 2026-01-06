เข้าเซเว่น อีเลฟเว่น เจอคิดเงินแพง 200 สรุปเอากระเป๋าตังไปคิดด้วย หาอยู่นาน เห็นไหม ?

เข้าเซเว่น อีเลฟเว่น พนักงานคิดเงินแพงกว่าราคาของ สรุปเอากระเป๋าตังไปคิดด้วย คนสงสัย ไหนกระเป๋าตัง พอเปิดกล่องแล้วรู้เลย
ภาพจาก TikTok @nickxx.ie
วันที่ 6 มกราคม 2569 TikTok @nickxx.ie มีการเล่าเรื่องการซื้อของในเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาหนึ่ง โดยซื้อน้ำดื่ม ขนมเล็กน้อย แต่เจอร้านคิดราคาแพงหลัก 200-300 บาท จนสงสัยว่า มันแพงได้ยังไง
สุดท้ายคำเฉลยอยู่ที่กล่องขนมเจ้าดังที่รอบนี้ไม่ได้เป็นตัวสินค้า แต่เป็นกระเป๋าตังใส่เงินอยู่ในกล่อง พนักงานเอาไปคิดเงินด้วย เพราะมันเป็นสินค้าที่มีขายในเซเว่น อีเลฟเว่น จึงเป็นสาเหตุที่แพงนั่นเอง
ภาพจาก TikTok @nickxx.ie
ด้านชาวเน็ตเห็นรูปต่างคอมเมนต์ว่า ตอนแรกหากระเป๋าตังค์ไม่เจอ กว่าเจอรู้ว่ามันคือกระเป๋าก็แทบแย่ ฉะนั้นพนักงานยิงบาร์โค้ดผิดไม่แปลกใจแล้ว