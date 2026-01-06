HILIGHT
แฟนเพลงเศร้า นู๋ มนต์ทิพย์ อดีตดีเจ Fat Radio นักร้องวง Kidnappers เสียชีวิตแล้ว

           วงการดนตรีสูญเสีย ดีเจนู๋ มนต์ทิพย์ อดีตนักร้องวง Kidnappers และดีเจผู้เป็นที่รักแห่งคลื่น Fat Radio

ดีเจนู๋ มนต์ทิพย์ เสียชีวิต
ภาพจาก instagram onionhead555

           วันที่ 6 มกราคม 2569 วงการเพลงและวิทยุต้องเผชิญข่าวเศร้า กับข่าวการจากไปของ คุณมนต์ทิพย์ ลิปิสุนทร หรือ ดีเจนู๋ อดีตดีเจคลื่น Fat Radio และ Cat Radio รวมถึงอดีตนักร้องนำวง Kidnappers ได้เสียชีวิตลงแล้ว 

ดีเจนู๋ มนต์ทิพย์ เสียชีวิต
ภาพจาก instagram onionhead555

           ดีเจนู๋ คือเจ้าของเสียงร้องที่อบอุ่นและมีเอกลักษณ์ในอัลบั้ม Set เมื่อปี 2546 ที่สร้างสีสันใหม่ ๆ ให้กับแนวดนตรีซินธ์ป๊อปในยุคนั้นจนกลายเป็นผลงานในตำนาน นอกจากนี้หลายคนยังคุ้นหูกับเสียงของเธอในวงการโฆษณา รวมถึงการทำหน้าที่เป็นดีเจที่มอบความสุขผ่านหน้าไมค์มาอย่างยาวนาน

ดีเจนู๋ มนต์ทิพย์ เสียชีวิต
ภาพจาก instagram onionhead555

           สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรม จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–8 มกราคม และพิธีฌาปนกิจในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม เวลา 14.00 น.  

ดีเจนู๋ มนต์ทิพย์ เสียชีวิต
ภาพจาก instagram onionhead555

