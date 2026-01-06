HILIGHT
สาวเก็บเงินได้เกือบ 4 ล้าน ตั้งแต่อายุ 24 เผยกฎเหล็กที่ต้องทำ - คำแนะนำถึงคนรุ่นใหม่


          สาวเก็บเงินได้เกือบ 4 ล้าน ตั้งแต่อายุ 24 เผยคำแนะนำดี ๆ ด้านการเงิน เตือนใจวัยรุ่นเก็บเงิน แย้มกฎเหล็กที่ทำเพื่อเก็บเงินให้ได้ 

เคล็ดลับ เก็บเงิน
ภาพจาก Instagram miarose_mcgrath

           ในช่วงที่เข้าสู่ปีใหม่ หลายคนก็ถือเป็นโอกาสดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ หรือกำหนดเป้าหมายให้ตัวเอง ซึ่งบางคนก็อาจจะตั้งเป้าในการเก็บเงินให้ได้มาก ๆ แต่ก็ยังอาจจะเริ่มต้นไม่ถูก ไม่รู้ว่าจะเก็บเงินยังไง อย่างไรก็ตาม เคล็ดไม่ลับในการเก็บเงินจากสาวคนนี้ อาจเป็นสิ่งที่เรากำลังมองหา 

           โดยในปี 2568 เว็บไซต์ Ladbible ได้นำเสนอเรื่องราวของ มีอา แม็คเกรธ หญิงสาวชาวอังกฤษ ที่สามารถเก็บเงินได้เกือบ 100,000 ปอนด์ (ราว 4.2 ล้านบาท) ทั้งในส่วนของเงินเก็บและการลงทุน ด้วยวัยเพียง 24 ปี และยังตั้งเป้าที่จะเกษียณตัวเองในวัย 40 ปี ซึ่งเธอได้ออกมาเผยเคล็ดลับและคำแนะนำต่าง ๆ ด้านการเงิน หวังช่วยคนหนุ่มสาวอื่น ๆ ให้มีเงินเก็บได้เช่นกัน 

การทำตัวเท่ ทำให้คุณจน 


           มีอา อธิบายว่า การพยายามสร้างภาพสวย ๆ บนอินสตาแกรม โดยอาจจะซื้อชุดใหม่ทั้งชุดมาเพื่อถ่ายภาพ หรือซื้อเคสโทรศัพท์ที่มียี่ห้อมาใช้ เพียงแค่เพื่อจะสร้างภาพให้ตัวเองดูดี สิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้คุณจน 

           เธอเตือนว่าผู้คนไม่จำเป็นต้องมีของที่กำลังเป็นเทรนด์ล่าสุด อย่างเช่นอาร์ตทอย เพราะมันเป็นของไม่จำเป็นเลย แต่ถ้าพวกเขาชอบอะไรจริง ๆ ก็ค่อยเก็บเงินซื้อมัน อย่างไรก็ตาม "ฉันรับรองได้ว่าถ้าคุณรอได้ 30 วันก่อนจะซื้อ คุณจะไม่อยากได้มันอีกต่อไป"

เคล็ดลับ เก็บเงิน
ภาพจาก Instagram miarose_mcgrath

เงินเล็กน้อย ล้วนช่วยได้


           คำแนะนำต่อไปคือ ให้เก็บเงินจากรายได้ไว้บ้างแม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อย เธอรับรองว่าแม้จะเป็นเงินเพียง 10 ปอนด์ (ราว 420 บาท) หรือ 50 ปอนด์ (ราว 2,100 บาท) ก็มีส่วนช่วยให้ไปถึงเป้าหมายทั้งนั้น 

           "คุณอาจะคิดว่าเงินแค่ 10 ปอนด์ จะเก็บไว้เพื่ออะไร จะพาเราไปไหนได้" มีอากล่าว พร้อมเล่าว่าเธอเองก็เริ่มเก็บเงินจำนวนเล็กน้อย แม้แต่ตอนที่ตัวเองยังต้องกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน เพราะเธอมุ่งมั่นอยากเก็บเงิน 

           และมาถึงตอนนี้ เธอก็มีเงินเกือบ 100,000 ปอนด์ ทั้งในส่วนเงินเก็บและการลงทุนแล้ว ซึ่งเธอคงมาถึงจุดนี้ไม่ได้ถ้าเอาแต่คิดว่าการเก็บเงินแค่ 50 ปอนด์ นั้นไร้ประโยชน์  

เคล็ดลับ เก็บเงิน
ภาพจาก Instagram miarose_mcgrath

หยุดอ้างว่ายุ่งเกินกว่าจะไปธนาคาร


           มีอา เผยว่า ผู้คนต้องหยุดอ้างก่อนว่าไม่มีเวลา เพราะถ้าพวกเขาอยากทำก็ทำได้ แค่ต้องมีวินัยเท่านั้น และแม้แต่ตอนที่เธอยังทำงานเต็มเวลาในออฟฟิศ ก็ยังหาเวลาไปธนาคารได้ 

ให้ช่วยเหลือตัวเอง


           มีอาเตือนว่า ไม่ควรคาดหวังให้คนอื่นเข้ามาช่วยสนับสนุนชีวิตของพวกเรา เพราะถ้าเราอยากได้ชีวิตที่สะดวกสบาย เราจำเป็นต้องสร้างมันขึ้นมาเอง ไม่มีใครหรอกที่จะเข้ามาทำมันให้เรา 
 
           "ต่อให้มี แล้วคุณจะไปอยู่จุดไหน คุณมีความสำเร็จอะไรบ้างที่ทำด้วยตัวเอง" หญิงสาว ตั้งคำถาม 
 
           ทั้งนี้ ปัจจุบันมีอาในวัย 25 ปี ลาออกจากงานออฟฟิศมาเป็นนายตัวเองแบบเต็มตัวแล้ว ขณะที่ Soha รายงานว่า หญิงสาวอาศัยอยู่กับครอบครัว ซึ่งเธอยอมรับว่าเป็นโชคดีที่สภาพการใช้ชีวิตของเธอนั้นเอื้อต่อการไปถึงเป้าหมายในการเก็บเงินให้มากขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็มีกฎเหล็กเกี่ยวกับการใช้จ่ายที่ทำมาตลอดตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

เคล็ดลับ เก็บเงิน
ภาพจาก Instagram miarose_mcgrath

หลีกเลี่ยงบริการซื้อก่อน จ่ายทีหลัง 


           คนที่เล่นโซเชียลแบบเธอรู้ดีว่ามีของล่อใจมากมายแค่ไหน ทั้งเสื้อผ้าและเครื่องสำอางราคาแพง และบริการดังกล่าวก็ทำให้เราใช้จ่ายเกินตัวได้ง่าย ๆ 

ตัดลดค่าใช้จ่าย ซื้อเฉพาะของใช้ที่จำเป็นจริง ๆ


           มีอาเลือกที่จะซื้อเสื้อผ้ามือสอง เดินไปทำงานแทนการขึ้นรถสาธารณะ ทำอาหารที่บ้านและห่อมื้อกลางวันไปกินที่ทำงาน และชงกาแฟที่มีให้ในออฟฟิศแทนการซื้อกาแฟข้างนอก ไม่ซื้อของอะไรเว้นแต่จะจำเป็นจริง ๆ รวมถึงเลือกใช้ขวดน้ำที่ใช้ซ้ำได้ แทนการซื้อน้ำขวดดื่ม

แบ่งรายได้เก็บไว้ 50-70%


           แม้การใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวจะช่วยให้เธอประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก แต่การดูแลเรื่องการเงินอย่างเคร่งครัดจะช่วยให้เธอเข้าใกล้อิสรภาพทางการเงินมากขึ้น ดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะแบ่งรายได้เก็บไว้แบบนี้เรื่อย ๆ และเรียนรู้เรื่องการลงทุนเสริม    



ขอบคุณข้อมูลจาก
Ladbible , Soha 

อัปเดตล่าสุด 6 มกราคม 2569 เวลา 17:57:44
