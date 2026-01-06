ชายขับรถดริฟต์หน้าร้านสะดวกซื้อ ทำผู้หญิงหลังรถตะโกนด่า สุดท้ายซัดกันเอง คนดู 1.2 ล้าน

ชายขับรถกระบะดริฟต์หน้าร้านสะดวกซื้อดัง จนผู้หญิงหลังรถตะโกนด่า สุดท้ายกลายเป็นซัดกันเอง ทั้งที่มารถคันเดียวกัน คนดู 1.2 ล้านวิว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก TNS - ถนัดสุย
วันที่ 6 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก TNS - ถนัดสุย ของนักร้องวงดนตรีดัง มีการลงคลิปหน้าร้านสะดวกซื้อ สามแยกตลาดห้วย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี มีกลุ่มชายทะเลาะวิวาทท้ายกระบะ ฉุดกระชากลากถู โดยมีผู้หญิงพยายามที่จะแยกออก แต่ไม่สำเร็จ จนสุดท้ายตำรวจลงพื้นที่มาห้ามปราม
เบื้องต้น ทางเพจระบุสถานการณ์เอาไว้ว่า "ตอนแรกผู้ชายเป็นคนขับรถดริฟต์เข้ามาหน้าร้านสะดวกซื้อ เราก็นึกว่าขับรถเล่น แล้วผู้หญิงหลังรถตะโกนด่าหรืออะไรซักอย่าง แล้วเรื่องก็เป็นตามในคลิป (มารถคันเดียวกัน)"
ทั้งนี้ ทางเพจระบุว่า ตำรวจได้พาคู่วิวาทไปยังโรงพักเรียบร้อย
