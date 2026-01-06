HILIGHT
เพื่อนบ้านผวา ! ป้าหมอฟัน ย้ายที่อยู่แต่พฤติกรรมเดิม ที่ใหม่หมู่บ้านเดียวกับสเตฟาน ?


          ดราม่า ป้าหมอฟัน สร้างตำนานใหม่บางนา เจอเพื่อนบ้าน 6 ราย โหนกระแสเปิดวีรกรรมเพียบ ล่าสุดข่าวว่าหมู่บ้านใหม่ อาจอยู่หมู่บ้านเดียวกับสเตฟาน
ป้าหมอฟัน ย้ายที่อยู่แต่พฤติกรรมเดิม
ภาพจาก รายการโหนกระแส

          ดราม่าเพื่อนบ้านยังไม่จบ เมื่อ ป้าหมอฟัน ย้ายออกจากพื้นที่เดิมไปอยู่หมู่บ้านใหม่ แต่พฤติกรรมก่อกวนกลับเหมือนเดิม ทั้งปล่อยหมาไล่-ฉีดน้ำใส่หน้า ขณะที่บ้านหลังใหม่อาจอยู่หมู่บ้านเดียวกับสเตฟาน
          
          วันนี้ (6 มกราคม 2569) รายการโหนกระแสที่ดำเนินรายการโดยหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ได้หยิบยกประเด็นความเดือดร้อนจากปัญหาเพื่อนบ้านป้าหมอฟันมาอีกครั้ง หลังจากที่หลายคนคิดว่าเรื่องราวคงจบลงแล้วสำหรับผู้เสียหายกลุ่มเดิม แต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเดือดร้อนใหม่สำหรับเพื่อนบ้านกลุ่มใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทันตแพทย์หญิงที่เคยมีปัญหาอย่างรุนแรงกับคุณตุ๊ดตู่จนเป็นข่าวดังในอดีต
          
          ทั้งนี้ หนุ่ม กรรชัย เริ่มรายการด้วยการย้อนเล่าวีรกรรมในอดีตของป้าหมอฟันให้ผู้ชมที่อาจลืมเลือนหรือเพิ่งติดตามได้รับรู้ ว่าในอดีตป้าหมอฟันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งและมีพฤติกรรมสร้างความลำบากให้คุณตุ๊ดตู่ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านรั้วติดกันอย่างหนัก ตั้งแต่การสุมกองขยะและเครื่องใช้ไม่ใช้แล้วข้างกำแพงบ้านจนสูงและล้มลงมาใส่บ้านเพื่อนบ้าน การขุดดินมุดรั้ว รวมถึงการปาอุปกรณ์ตัดต้นไม้เข้าไปในบ้านจนทำให้ผนังเสียหาย
          
          ความรุนแรงไม่ได้จบแค่การทำลายทรัพย์สิน แต่ยังรวมถึงการคุกคามด้วยการติดตั้งสปอตไลท์ส่องเข้าบ้านยามดึก การปล่อยสุนัขออกมาวิ่งไล่กัดเด็กและขับถ่ายหน้าบ้าน จนกระทั่งไม่นานมานี้คุณตุ๊ดตู่ได้โพสต์ข่าวดีว่าจบแล้ว เพราะป้าหมอฟันย้ายออกไป ทำให้กลับมามีชีวิตที่สงบสุขโดยไม่ต้องขายบ้านหนีอย่างที่เคยคิด แต่โชคดีของคุณตุ๊ดตู่กลับกลายเป็นโชคร้ายของเพื่อนบ้านใหม่ ซึ่งหนุ่ม กรรชัย เปรียบเหมือนการจุ่มกล่องสุ่มป๊อปมาร์ทแล้วได้ตัวซีเคร็ต

เพื่อนบ้านใหม่ 6 ราย เจอปัญหาหนักหน้า

ป้าหมอฟัน ย้ายที่อยู่แต่พฤติกรรมเดิม
ภาพจาก รายการโหนกระแส

          อย่างไรก็ตาม ในรายการโหนกระแสวันนี้ได้เชิญผู้เสียหายกลุ่มใหม่จากหมู่บ้านย่านหลังเมกะบางนามาพูดคุย ได้แก่ คุณจูน คุณปาล์ม คุณเอฟ คุณกอล์ฟ คุณอ้วน และคุณเคเค พร้อมด้วยคุณตุ๊ดตู่และทนายสายหยุดเข้าร่วมให้ความเห็นทางกฎหมาย หนุ่ม กรรชัย สอบถามคุณตุ๊ดตู่ถึงช่วงเวลาที่ป้าหมอฟันย้ายออก ซึ่งระบุว่าย้ายไปได้เกือบปีแล้ว โดยสาเหตุไม่ได้มาจากการเจรจา แต่เป็นเพราะเหตุการณ์รุนแรงครั้งสุดท้ายที่ป้าหมอฟันใช้น้ำยาทำความสะอาดวิกซอลราดพื้นแล้วใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงพ่นให้น้ำยากระเด็นใส่คุณตุ๊ดตู่จนต้องเข้าโรงพยาบาล
          
          เหตุการณ์น้ำยาวิกซอลเป็นจุดแตกหักที่ทำให้คุณตุ๊ดตู่หมดความอดทนและเลิกใช้วิธีประนีประนอม โดยเล่าว่าหลังออกจากโรงพยาบาล เริ่มตอบโต้กลับทุกรูปแบบ ถ้าป้าหมอฟันปาของมาก็ปากลับทั้งคืน หรือถ้าให้สุนัขมาขับถ่ายหน้าบ้านก็กอบอุจจาระปาคืนทันที คุณตุ๊ดตู่มองว่าการกระทำของป้าหมอฟันรุนแรงเกินไปโดยเฉพาะเมื่อคำนึงว่าเป็นแพทย์ที่รู้อันตรายของสารเคมีแต่จงใจทำร้าย นอกจากนี้ยังมีการฟ้องร้องทั้งทางศาลและทันตแพทยสภา ทำให้ป้าหมอฟันอาจไม่อยากเผชิญหน้าทางกฎหมายจึงตัดสินใจย้ายหนีไปอยู่หมู่บ้านใหม่หลังเมกะบางนา

คุณจูนเจอสุนัขหลุดไล่ ประตูบ้านพัง

          
          หนุ่ม กรรชัย หันมาสอบถามคุณจูน ผู้เสียหายรายใหม่ที่เปรียบเสมือนผู้ได้ตัวซีเคร็ตโดยไม่รู้ตัว คุณจูนเล่าว่าไม่เคยทราบข่าววีรกรรมของป้าหมอฟันมาก่อน ปัญหาเริ่มจากสุนัข 4 ตัวของป้าหมอฟันที่หลุดออกมาจากบ้านและพุ่งตรงมาที่บ้านของคุณจูน เกิดขึ้นบ่อยประมาณ 6-7 รอบ สุนัขพันธุ์ใหญ่เหล่านี้วิ่งมาที่ประตูบ้านซึ่งเลี้ยงสุนัขเฟรนช์บูลด็อกไว้ แล้วกระโจนตะกุยประตูรั้วจนเกิดรอยขีดข่วน และรุนแรงถึงขั้นทำให้ประตูหลุดออกจากรางเลื่อนถึง 2 ครั้ง
          
          คุณจูนอธิบายว่าสาเหตุที่สุนัขมีพฤติกรรมดุร้าวน่าจะเป็นเพราะเจ้าของเลี้ยงแบบขังในบ้าน ไม่เคยพาออกมาเดินเล่นเพื่อระบายพลังงาน ทำให้เมื่อหลุดออกมาได้จึงวิ่งเตลิดอย่างควบคุมไม่ได้ ซึ่งคุณตุ๊ดตู่ยืนยันว่าพฤติกรรมนี้เหมือนตอนอยู่หมู่บ้านเก่า เมื่อเกิดความเสียหาย คุณจูนแจ้งไปยังนิติบุคคล และนิติฯ แจ้งกลับมาว่าผู้เช่าบอกว่าคงไม่มาขอโทษแต่ถ้ามีค่าเสียหายให้ส่งบิลเรียกเก็บได้ ซึ่งคุณจูนมองว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าเพื่อนบ้านรายนี้ไม่ปกติ เพราะไม่มีการแสดงความรับผิดชอบหรือคำขอโทษ

ป้าหมอฟัน ย้ายที่อยู่แต่พฤติกรรมเดิม
ภาพจาก รายการโหนกระแส

ฉีดน้ำใส่หน้าเที่ยงคืน แฟนชาวต่างชาติเปียกโชก


          นอกจากเรื่องสุนัข คุณจูนยังเล่าถึงปัญหาการตัดต้นไม้ใหญ่ล้มขวางถนนและพฤติกรรมแปลกอย่างไม่ชอบให้คนเดินผ่านหน้าบ้าน ตอนแรกยังไม่ทราบว่าเป็นป้าหมอฟันคนเดียวกับในข่าว จนได้ดูคลิปรายการครบรอบ 1 ปีที่ย้ายออกจากหมู่บ้านเก่าและเห็นภาพบันไดลิงจำนวน 5-6 อันที่ขนย้ายมาด้วย ซึ่งตรงกับที่บ้านของเพื่อนบ้านรายนี้ ทำให้มั่นใจทันทีว่าเป็นคนเดียวกัน
          
          คุณจูนเล่าเพิ่มเติมว่า ป้าหมอฟันมักออกมาฉีดน้ำด้วยเครื่องแรงดันสูงที่หน้าบ้านตอนเที่ยงคืนครึ่งเป็นประจำทุกวัน ไม่ได้ฉีดเพื่อรดน้ำต้นไม้หรือล้างพื้น แต่ฉีดพ่นขึ้นฟ้าหรือฉีดออกมานอกบ้าน ละอองน้ำปลิวไปสร้างความเดือดร้อนให้บ้านเพื่อนบ้านอย่างคุณกอล์ฟและคุณอ้วน มีเหตุการณ์หนึ่งที่แฟนชาวต่างชาติของคุณจูนเดินไปขอร้องดีๆ ว่าดึกแล้วขอให้หยุดฉีดน้ำ แต่กลับถูกป้าหมอฟันทำเป็นไม่ได้ยินในตอนแรก และเมื่อพูดซ้ำอีกครั้ง ป้าหมอฟันก็ตะโกนไล่และฉีดน้ำใส่จนตัวเปียกโชกและตาแดง

ป้าหมอฟัน ย้ายที่อยู่แต่พฤติกรรมเดิม
ภาพจาก รายการโหนกระแส

คุณปาล์มบ้านติดกัน โดนขนสุนัขปลิวมา

          
          คุณปาล์มซึ่งมีบ้านติดกับป้าหมอฟันในลักษณะบ้านแฝดที่มีผนังด้านล่างเชื่อมกัน เล่าว่าในช่วงแรกที่ย้ายเข้ามายังไม่ทราบเรื่อง จึงนำมะนาวที่ปลูกเองไปฝากเพื่อผูกมิตร ตอนนั้นป้าหมอฟันพูดจาดี แจ้งว่ามาเช่าอยู่ก่อนเพราะต้องดูว่าสุนัขจะอยู่ได้ไหม และบอกให้แจ้งได้ถ้าสุนัขสร้างปัญหา แต่จุดที่คุณปาล์มเริ่มเอะใจคือเมื่อเห็นบ้านสุนัขแบบน็อคดาวน์ที่ป้าหมอฟันนำมาตั้ง ซึ่งจำลักษณะได้แม่นยำจากคลิปข่าวของคุณตุ๊ดตู่ แต่ในตอนแรกเลือกเงียบไว้ไม่บอกเพื่อนบ้านคนอื่น จนกระทั่งคุณจูนและคนอื่นเริ่มสงสัยและส่งคลิปมาถาม
          
          ปัญหาที่คุณปาล์มเจอเริ่มจากการซักผ้า ป้าหมอฟันมีเครื่องซักผ้าถึง 3 เครื่องตั้งอยู่หลังบ้านและซักผ้าตลอดทั้งวันตั้งแต่ตี 5 จนถึงเย็น ซึ่งคาดว่าเป็นผ้าของสุนัข น้ำจากการซักล้างเจิ่งนองเต็มพื้นหลังบ้านโดยไม่ต่อท่อลงบ่อพัก และมีการนำผ้าที่มีขนสุนัขมาตากพาดไว้ใกล้รั้ว ทำให้ขนสุนัขปลิวข้ามมาจนไม่สามารถตากผ้าหลังบ้านได้ นอกจากนี้ยังมีเสียงรบกวนจากการปิดประตูหลังบ้านอย่างรุนแรง โดยเฉพาะประตูที่เชื่อมกับครัวซึ่งติดกับบ้านของคุณปาล์ม เสียงปิดประตูดังปังมักเกิดในช่วงดึกประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่ง หรือบางครั้งทำเสียงดังตลอดทั้งวัน

ป้าหมอฟัน ย้ายที่อยู่แต่พฤติกรรมเดิม
ภาพจาก รายการโหนกระแส

เต็นท์ปลิวข้ามรั้ว ขอให้เพื่อนบ้านยกกลับ

          
          คุณปาล์มเล่าถึงเหตุการณ์เต็นท์บินที่เกิดในวันฝนตกหนักและลมแรง เต็นท์ที่ป้าหมอฟันใช้คลุมเครื่องซักผ้าหลังบ้านปลิวข้ามรั้วเข้ามาตกอยู่ในบ้านของคุณปาล์ม เมื่อเดินไปเรียกป้าหมอฟันที่กำลังเก็บของหน้าบ้านเพื่อแจ้งเรื่องเต็นท์ กลับทำหน้างงและบอกว่าจะให้คนมาเก็บ แต่หายไปนานจนต้องเรียก รปภ.มาช่วย ที่น่าตกใจคือป้าหมอฟันขอให้คุณปาล์มช่วยยกเต็นท์ข้ามรั้วกลับไปให้ ทั้งที่เต็นท์มีขนาดใหญ่และหนักมาก สุดท้าย รปภ.ต้องมาช่วยพับและยกกลับไป นอกจากนี้ยังมีเรื่องการทิ้งขยะที่ป้าหมอฟันมักโยนถุงขยะออกมาหน้าบ้านจนกระจัดกระจาย

คุณกอล์ฟถูกแขวะ-ฉีดน้ำ พูดกับสุนัขว่าควาย

          
          คุณกอล์ฟซึ่งมีบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามเล่าว่ามักตกเป็นเป้าของการถูกแขวะและถูกฉีดน้ำใส่ มีคลิปหลักฐานขณะที่ยืนอยู่ในรั้วบ้านตัวเอง แต่ป้าหมอฟันกลับเจตนาฉีดน้ำพุ่งตรงเข้ามาใส่ นอกจากนี้ป้าหมอฟันยังชอบพูดคุยกับสุนัขชื่อสกายเพื่อกระทบกระเทียบเพื่อนบ้าน เช่น เวลาคุณกอล์ฟยืนหน้าบ้าน จะพูดกับสุนัขว่า "สกาย เห็นไหมลูก ควายยืนอยู่หน้าบ้าน" หรือ "อย่าไปยุ่งกับมันลูก พวกโสโครก พวกไม่มีการศึกษา" ซึ่งเป็นถ้อยคำหยาบคายและจงใจให้คุณกอล์ฟได้ยิน
          
          คุณกอล์ฟเล่าว่าตอนแรกไม่ทราบว่าเป็นป้าหมอฟันในตำนาน จนกระทั่ง รปภ.และคนขับแกร็บเริ่มมาเตือนว่าบ้านหลังนี้เคยออกรายการโหนกระแสและมีปัญหากับคุณตุ๊ดตู่ ทำให้เริ่มปะติดปะต่อเรื่องราวได้ พฤติกรรมการเหยียดหยามของป้าหมอฟันไม่ได้ทำแค่กับเพื่อนบ้าน แต่ยังรวมถึงคนงานก่อสร้างในหมู่บ้าน โดยจะพูดกับสุนัขในลักษณะดูถูกว่าเป็นพวกชั้นต่ำไม่มีการศึกษา นอกจากนี้ยังชอบพูดจาข่มทับเรื่องฐานะ เช่น ตะโกนถามลอยๆ ว่า "ซื้อบ้านเคยไปดูโครงการอื่นบ้างไหม ถึง 10 ล้านหรือเปล่าก็ไม่รู้" หรือพูดโอ้อวดว่าตนเองมีเงินจะซื้อที่ไหนก็ได้ไม่มีหนี้สิน แตกต่างจากคนอื่นที่ต้องผ่อนบ้าน

ป้าหมอฟัน ย้ายที่อยู่แต่พฤติกรรมเดิม
ภาพจาก รายการโหนกระแส

หวาดระแวง ดูถูกเพื่อนบ้าน

          
          คุณตุ๊ดตู่เสริมว่าพฤติกรรมเหล่านี้เกิดจากความรู้สึกไม่มั่นคงและอาการหวาดระแวงของป้าหมอฟัน ที่กลัวว่าคนอื่นจะนินทาหรือจ้องมอง จึงต้องแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเพื่อป้องกันตัวไว้ก่อน คุณกอล์ฟยืนยันเรื่องนี้โดยเล่าว่าแค่เพื่อนบ้านจับกลุ่มคุยกันเรื่องทั่วไปเช่นเรื่องประกันรถ ป้าหมอฟันก็จะคิดว่านินทาและตะโกนด่าทอว่า "จับกลุ่มคุยกัน ผู้ดีที่ไหนเขาทำกัน มีหัวหน้าแก๊งด้วยเหรอ" หรือตะโกนถามตอนดึกว่า "ทำอะไรดึกๆ ดื่นๆ เป็นผีเหรอ นอนดึกแล้วจะโง่" ทั้งที่เพื่อนบ้านแค่นั่งกินข้าวกันในบ้านของตัวเอง
          
          คุณกอล์ฟยังเล่าถึงเหตุการณ์ที่เพื่อนบ้านคนอื่นเพิ่งล้างรถเสร็จและขับผ่านหน้าบ้านป้าหมอฟัน ก็ถูกฉีดน้ำใส่รถจนเปียก แม้จะบีบแตรเตือนแล้วก็ไม่หยุด ซึ่งแสดงถึงความจงใจกลั่นแกล้ง หนุ่ม กรรชัย ถึงกับออกปากว่าถ้าเป็นตนเจอแบบนี้คงมีเรื่องแน่ เพราะเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้ยาก

ปล่อยหมาไล่เด็ก ชูนิ้วกลางให้แม่ยาย

          
          คุณอ้วนซึ่งมีบ้านอยู่เยื้องๆ กันเล่าถึงเหตุการณ์ที่ลูกชายขี่จักรยานเล่นหน้าบ้าน แล้วสุนัข 4 ตัวของป้าหมอฟันวิ่งออกมาไล่กวดเด็กจนลูกชายตกใจทิ้งรถจักรยานวิ่งหนีเข้าบ้าน ส่วนป้าหมอฟันกลับยืนดูเฉยๆ แล้วเรียกสุนัขเข้าบ้านหน้าตาเฉย โดยไม่มีความสำนึกผิดหรือเดินมาดูอาการเด็กหรือขอโทษผู้ปกครอง ทำให้ลูกชายของคุณอ้วนขวัญเสียและไม่กล้าออกมาขี่จักรยานเล่นอีก นอกจากนี้แม่ยายของคุณอ้วนที่มาเยี่ยมหลานและยืนรดน้ำต้นไม้หน้าบ้าน ก็เคยถูกป้าหมอฟันขับรถผ่านแล้วลดกระจกลงเพื่อชูนิ้วกลางให้ โดยที่แม่ยายไม่เคยรู้จักหรือทำอะไรให้มาก่อน จนแม่ยายเข้าใจผิดคิดว่าเขาเจ็บนิ้ว

คุกคามบนถนน เปิดไฟสูง-บีบแตร-ปาดหน้า

          
          คุณเคเคเพื่อนบ้านอีกรายในซอยเดียวกันเล่าว่าถูกคุกคามเรื่องการขับรถ เวลาขับรถสวนกันในซอย ป้าหมอฟันจะชอบเปิดไฟสูงใส่ทั้งที่เป็นเวลากลางวัน หรือบีบแตรลากยาวใส่โดยไม่มีสาเหตุ บางครั้งก็ขับรถจี้ท้ายรถของคุณเคเคเพื่อกดดันให้รีบเลี้ยวเข้าบ้าน หรือขับปาดหน้า สร้างความหวาดกลัวจนคุณเคเคไม่กล้าที่จะพูดคุยด้วย

ป้าหมอฟัน ย้ายที่อยู่แต่พฤติกรรมเดิม
ภาพจาก รายการโหนกระแส

นิติฯ ทำไม่ได้ เจ้าของบ้านขับไล่แล้วยังไม่ยอมย้าย

          
          เมื่อสอบถามถึงการดำเนินการของนิติบุคคล ผู้เสียหายระบุว่านิติอ้างว่ายังทำอะไรได้ไม่มากเนื่องจากโครงการยังขายไม่หมดและกรรมสิทธิ์ยังเป็นของโครงการ บางครั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ถูกป้าหมอฟันต่อว่าเช่นกัน โดยล่าสุดทราบว่าเจ้าของบ้านเช่าได้แจ้งยกเลิกสัญญาและให้ย้ายออกตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม แต่จนถึงปัจจุบันป้าหมอฟันก็ยังเพิกเฉยและไม่ยอมย้ายออก

ทนายสายหยุดแนะให้ฟ้องศาล

          
          ทนายสายหยุดให้ความเห็นทางกฎหมายว่ากรณีนี้สามารถแยกดำเนินการได้สองส่วน ส่วนแรกคือนิติบุคคลซึ่งมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและระเบียบการอยู่อาศัย ต้องบังคับใช้กฎกับเจ้าของบ้านผู้ให้เช่า หากผู้เช่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญ นิติบุคคลต้องดำเนินการจัดการไม่ใช่ปล่อยให้ลูกบ้านเผชิญชะตากรรมเอง ส่วนที่สองคือผู้เสียหายแต่ละรายสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เองทันที โดยพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายความผิดลหุโทษฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญ
          
          ทนายสายหยุดแนะนำกลยุทธ์ว่าแม้คดีนี้จะมีโทษเพียงแค่ปรับ แต่ผู้เสียหายไม่ควรยอมเปรียบเทียบปรับที่สถานีตำรวจ แต่ควรยืนยันให้พนักงานสอบสวนส่งฟ้องศาล เพื่อให้คู่กรณีต้องเดินทางไปศาลซึ่งจะสร้างความลำบากและเป็นภาระมากกว่าการจ่ายค่าปรับแล้วจบไป หากผู้เสียหายทุกคนร่วมใจกันแจ้งความแยกเป็นรายกรรมรายวาระและยืนยันให้ส่งฟ้องศาลทุกคดี จะทำให้คู่กรณีต้องไปศาลแทบทุกวัน ซึ่งเป็นมาตรการทางสังคมและกฎหมายที่กดดันให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ รวมถึงหากมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางอาการทางจิตที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ก็สามารถใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิตในการร้องขอให้เจ้าหน้าที่นำตัวไปบำบัดรักษาได้

คุณตุ๊ดตู่ฝากอย่าใจอ่อน ต้องสู้

ป้าหมอฟัน ย้ายที่อยู่แต่พฤติกรรมเดิม
ภาพจาก รายการโหนกระแส

          ในช่วงท้ายของรายการโหนกระแส คุณตุ๊ดตู่ได้ฝากข้อคิดถึงเพื่อนบ้านกลุ่มใหม่จากประสบการณ์ตรงว่า "อย่าใจอ่อน" และ "อย่ายอม" เพราะคนประเภทนี้มักคิดว่าตนเองเป็นศูนย์กลางและหวาดระแวงคนอื่น หากยอมเขาจะยิ่งได้ใจ วิธีเดียวที่จะจัดการได้คือต้องสู้กลับไม่ว่าจะด้วยวิธีทางกฎหมายหรือการตอบโต้ในระดับที่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เขารู้ว่าเราไม่ใช่เหยื่อที่จะมารังแกได้ง่ายๆ พร้อมให้กำลังใจผู้เสียหายทุกคนให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปให้ได้

          กรณีของป้าหมอฟันยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง หลังย้ายมาอยู่ย่านบางนาแล้วพฤติกรรมการสร้างปัญหากับเพื่อนบ้านก็ยังคงเหมือนเดิม ตั้งแต่การปล่อยสุนัขไล่ ฉีดน้ำใส่หน้า พูดจาดูถูกเหยียดหยาม ไปจนถึงการคุกคามบนถนน โดยทนายสายหยุดแนะนำให้ดำเนินคดีและส่งฟ้องศาลทุกคดีเพื่อสร้างแรงกดดัน อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลเปิดเผยว่าบ้านหลังใหม่ของป้าหมอฟันอาจอยู่หมู่บ้านเดียวกับสเตฟาน ฐสิษฐ์ อดีตดารางช่อง 7 ทำให้หลายคนจับตามองว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป


