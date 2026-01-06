HILIGHT
ข้าราชการหญิงโวย ติด ตม.เกาหลี สถานทูตแจงชัด ติดตรงจุดนี้ ใครรู้ก็ต้องเอ๊ะ


          สถานทูตเกาหลี แจงปม ข้าราชการสาวโวย ติด ตม.เกาหลี ลั่นไม่มีเหตุผลในการตรวจสอบ พบที่แท้ส่อพิรุธเต็ม ๆ อ้างมาพักบ้านแฟน แต่แฟนไม่อยู่-แม่แฟนไม่รู้เรื่อง ได้เหรอ ?



          จากกรณีหญิงอ้างเป็นข้าราชการ โพสต์โวยลงกลุ่มท่องเที่ยวเกาหลี หลังติด ตม.เกาหลี โดยระบุว่าเสียความรู้สึกและเสียใจกับการเดินทางครั้งนี้มาก ตม.เกาหลี ไม่มีเหตุผลในการตรวจสอบ พร้อมย้ำว่าตัวเองมีแพลนเที่ยวชัดเจน รับราชการ มีหลักฐานทุกอย่างให้ตรวจสอบ แต่กลับถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์นั้น


          
          ล่าสุด (6 มกราคม 2569) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย โพสต์ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊ก Embassy of the Republic of Korea in Thailand 주태국 대한민국 대사관 ระบุว่า... 
          
          ตามที่สื่อมวลชนบางแห่งได้รายงานข่าวเกี่ยวกับกรณีการไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการของไทย รายหนึ่งเดินทางเข้าประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ใคร่ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

          จากรายงานข่าวระบุว่า เจ้าหน้าที่ราชการของไทยรายดังกล่าว แม้จะมีแผนการเดินทางที่ชัดเจน แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ และไม่ได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุผลของการไม่อนุญาตให้เข้าประเทศนั้น
          
          จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า บุคคลสัญชาติไทยรายนั้นซึ่งคาดว่าเป็นผู้ที่สื่อกล่าวถึง พร้อมด้วยผู้ที่เดินทางร่วมด้วยซึ่งมีสัญชาติไทย เพศหญิง อีก 1 ราย
          
          1. ไม่ได้มีการจองที่พัก (โรงแรม) ในขณะเดินทางเข้าประเทศเกาหลี
          
          2. เมื่อสอบถามถึงเหตุผลที่ไม่มีการจองโรงแรม ได้แจ้งว่าจะพักอาศัยอยู่ที่บ้านของแฟนชายชาวเกาหลี แต่บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นแฟนชาวเกาหลีไม่ได้อยู่ในประเทศเกาหลีในขณะนั้น
          
          3.  มารดาของชายชาวเกาหลี ซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้มีความสัมพันธ์ในประเทศเกาหลี ไม่ได้มีการรับทราบมาก่อนเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศและแผนการเข้าพักอาศัยของหญิงทั้ง 2 ราย
          
          ด้วยเหตุที่วัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศไม่ชัดเจน จึงได้รับการพิจารณาไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ ทั้งนี้ กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ดำเนินการเป็นภาษาไทย โดยมีล่ามชาวไทยร่วมดำเนินการ และเหตุผลของการไม่อนุญาตให้เข้าประเทศก็ได้มีการอธิบายเป็นภาษาไทยแล้ว
          
          ในช่วงที่ผ่านมา มีกรณีที่บุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศเกาหลี เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือละเว้นข้อเท็จจริงที่ตนเองรู้สึกเสียเปรียบ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีถูกนำเสนอในทางลบอยู่บ่อยครั้ง
          
          ในอดีตเคยมีการเผยแพร่และรายงานข่าวเกี่ยวกับการไม่อนุญาตให้เข้าประเทศเกิดจากการไม่สามารถ ตอบคำถามเกี่ยวกับ "สีของวอลเปเปอร์ในห้องโรงแรม หรือจำนวนต้นไม้ภายในโรงแรม" ได้ แต่จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ในการตรวจคนเข้าเมืองของชาวต่างชาติรายดังกล่าว ไม่ได้มีการถามคำถามในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด
          
          การปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงจนก่อให้เกิดข่าวปลอมในลักษณะนี้ อาจสร้างความวิตกกังวลโดยไม่จำเป็นแก่ชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศเกาหลี และอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์อันดีที่สั่งสมมาอย่างยาวนานระหว่างไทยและเกาหลี สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือ โปรดใช้ความระมัดระวังในการรับรู้หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริง



