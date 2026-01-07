HILIGHT
แฉพิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวเกลื่อน เพจดังแย้มคำใบ้


          ใคร ? พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก กินอยู่ฟรีมา 3 เดือน ทิ้งขี้แมว-ทิ้งขยะเกลื่อน ถูกทวงบ่อย ๆ กลับไล่ไปฟ้อง เพจดังแย้มคำใบ้ คนแห่ใส่ใจ  

พิธีกรช่องน้อยสี ค้างค่าเช่า ไม่ย้ายออก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

          เป็นเรื่องราวที่สังคมให้ความสนใจ กรณีวานนี้ (6 มกราคม 2569) เพจ บิ๊กเกรียน ออกมาเผยเรื่องราวของพิธีกรรายการท่องเที่ยว ช่องน้อยสี ที่เช่าห้องอยู่ 1 ปี แต่เมื่อหมดสัญญากลับไม่ยอมคืนห้อง แถมยังปล่อยให้อยู่ในสภาพเลอะเทอะ รกเหมือนกองขยะ 
          
          โดย น.ส.จุฬาภรณ์ เผ่าจินดา หรือ มุก อายุ 47 ปี เจ้าของคอนโด ย่านหัวถนนท่าน้ำปากเกร็ด เปิดเผยว่า หลังจากครบกำหนดสัญญาเช่า 1 ปี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ปรากฏว่าพิธีกรรายการท่องเที่ยวรายนี้ ไม่ยอมคืนห้อง ปล่อยให้ห้องรกรุงรังเป็นกองขยะ ทิ้งขี้แมวไว้ให้ดูต่างหน้า ตนพยายามพูดคุยขอให้เขาคืนห้องและย้ายออก เพราะไม่จ่ายค่าเช่ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงวันนี้จะเข้า 3 เดือนแล้ว แต่เมื่อทวงถามบ่อย ๆ เขาก็ไล่ให้ไปฟ้องร้องเอา
          
พิธีกรช่องน้อยสี ค้างค่าเช่า ไม่ย้ายออก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

          ทางเจ้าของห้องจึงอยากฝากสื่อเป็นคนกลางไปถึงพิธีกรรายดังกล่าว ให้มาย้ายข้าวของ เสื้อผ้า และเก็บกวาดห้อง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และตนก็ได้แจ้งความไว้ที่ สภ.ปากเกร็ด แล้ว

          ทั้งนี้ เมื่อมีนักข่าวติดต่อไปสอบถามฝั่งพิธีกร กลับตอบสั้น ๆ ว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ เพราะได้ส่งเรื่องให้ทนายดำเนินการ และแจ้งความไว้ที่กองปราบปรามเช่นกัน เนื่องจากเจ้าของห้องเช่ากับสามีมาเลื่อยกุญแจที่ตนล็อกไว้ และเข้าห้องโดยไม่ได้รับอนุญาต และยังมาเปลี่ยนกุญแจชุดใหม่จนเข้าห้องไม่ได้ถึงทุกวันนี้ โดยในห้องมีของมีค่าหลายอย่าง รวมถึงกระเป๋าหลุยส์ และตั้งใจไปต่อสู้ในชั้นศาล

พิธีกรช่องน้อยสี ค้างค่าเช่า ไม่ย้ายออก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน
          
          ขณะที่เพจ ดาวแปดแฉก มีคำใบ้เพิ่มเติมถึงพิธีกรรายดังกล่าว ระบุว่า "อ่านข่าวแล้วไม่รู้ว่าใคร !! พิธีกรหญิง รายการท่องเที่ยว ช่องน้อยสี มีสามีแล้ว ได้เช่าคอนโดย่านปากเกร็ด สัญญา 1 ปี ครบหมดสัญญาแล้ว เมื่อพฤศจิกา 68 ล่วงเลย มา 3 เดือน ไม่ยอมคืนห้อง ทิ้งขี้แมวไว้ให้ดูต่างหน้า #อยากให้ครูกะปิใส่ใจครับ"

พิธีกรช่องน้อยสี ค้างค่าเช่า ไม่ย้ายออก

พิธีกรช่องน้อยสี ค้างค่าเช่า ไม่ย้ายออก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

พิธีกรช่องน้อยสี ค้างค่าเช่า ไม่ย้ายออก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

