ปริศนาคอนโดสูง สังเกตเห็นห้องปิดตาย คนสงสัยเรื่องลี้ลับ ก่อนผู้รู้เผยความจริง

          เรื่องราวของปริศนาคอนโดสูง หลังสังเกตเห็นห้องปิดตาย หน้าต่างถูกปิดทึบ คนสงสัยเรื่องลี้ลับ ก่อนผู้รู้เผยความจริงที่คาดไม่ถึง 

ปริศนาคอนโดสูง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 黃大仙區友

          วันที่ 6 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพถ่ายของอาคารที่พักแห่งหนึ่งในฮ่องกง กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากมีคนสังเกตเห็นความผิดปกติของห้องหนึ่งที่ถูก "ปิดตาย" แตกต่างจากทุกห้องอย่างเห็นได้ชัด ทำหลายคนคาดเดาไปถึงเรื่องลี้ลับมากมาย ก่อนที่จะมีผู้รู้ออกมาเปิดเผยความจริงที่หลายคนคาดไม่ถึง 

          ภาพดังกล่าวถูกนำมาโพสต์ลงในกลุ่มเฟซบุ๊กชุมชน 黃大仙區友 โดยถ่ายขึ้นที่บริเวณอาคารที่พักอาศัย Wing Sin House ในละแวกเซิงซวน เขตหว่องไท่ซิน ของฮ่องกง จากภาพแสดงให้เห็นอาคารที่พักสูงขนาดใหญ่ แต่เมื่อสังเกตดูดี ๆ จะพบว่ามีห้องหนึ่งที่หน้าต่างถูกปิดผนึกไว้ และไม่มีเครื่องคอมเพรสเซอร์แอร์ติดตั้งที่ด้านนอก ไม่มีราวตากผ้า มองไม่เห็นด้านใน ราวกับเป็นห้องลับที่ซ่อนอยู่ ทำให้หลายคนเห็นแล้วต่างรู้สึกประหลาดใจ 

ปริศนาคอนโดสูง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 黃大仙區友

          ผู้โพสต์ภาพดังกล่าวตั้งคำถามว่า "ห้องนี้แปลก มันเป็นบ้านผีสิง เคยมีประวัติ หรือว่าถูกใช้ประโยชน์อย่างอื่น ?" 

          หลังจากนั้นไม่นาน โพสต์ดังกล่าวก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว มีชาวเน็ตเข้าไปคาดเดามากมายเกี่ยวกับปริศนาห้องนี้ และบางรายก็รู้สึกหวาดกลัว โดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยที่นั่น หลายคนไม่รู้เรื่องนี้มาก่อน และไม่เคยสังเกตเห็น กล่าวว่า ไม่เคยได้ยินเรื่องลึกลับจากที่พักแห่งนี้เลย มีชาวเน็ตบางรายแนะนำให้พวกเขาไปถามผู้ดูแลที่พักเพื่อให้คลายข้อสงสัย 

          "มันน่าตกใจมาก ฉันไม่เคยสังเกตเห็นเลย"
          "ห้องนั้นมีอะไร ทำไมต้องปิดผนึกไว้แบบนั้น"
          "หรือจะเคยมีเหตุร้ายเกิดขึ้นที่นั่น"
          "เหตุอะไรมันถึงถูกปิดตาย" 

ปริศนาคอนโดสูง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 黃大仙區友

          อย่างไรก็ดี หลังจากนั้นได้มีผู้รู้ได้เข้าไปให้คำตอบที่ทำให้หลายคนโล่งใจว่า ห้องนั่นไม่ใช่ห้องผีสิง หรือเคยมีประวัติอะไร เพียงแต่เป็น "ห้องปั๊มน้ำกลางของทางหน่วยดับเพลิง สามารถพบเห็นได้บนชั้น 20-21 หรือชั้น 10 ของอาคารบางแห่ง โดยหน่วยงานการเคหะจะให้เช่าเพื่อทำเป็นห้องปั๊มน้ำแรงดันสูง" 

          ทั้งนี้ มีผู้โพสต์ภาพจากอาคารที่พักอีกแห่งแสดงให้เห็นห้องลักษณะคล้ายกัน และหน้าประตูมีป้ายบอกวัตถุประสงค์แปะแจ้งไว้อยู่ 

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01

