ดราม่า คนดังมาเยือนร้าน เสนอเงิน 2,000 บาท ขอแซง 30 คิว เจ้าของเล่าตัดสินใจยังไง

เจ้าของร้านอาหาร แชร์ประสบการณ์เจอคนดัง เสนอเงิน 2,000 บาท แลกการแซงคิวกว่า 30 คิว เผยรับมืออย่างไร อยากรู้ร้านอื่นจะเลือกจัดการแบบไหน
วันที่ 6 มกราคม 2569 สมาชิกหมายเลข 4369225 เว็บไซต์พันทิปดอทคอม โพสต์กระทู้หัวข้อ "ขอแซงคิวให้ 2,000 บาท ถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านจะทำไง" เล่าประสบการณ์สถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หลังเจอคนมีชื่อเสียงส่งคนสนิทมาเสนอเงินพิเศษ 2,000 บาท เพื่อขอแซงคิวที่ยาวเหยียดกว่า 30 คิว ในช่วงพักเที่ยง
เจ้าของเรื่องราวเล่าว่า มีคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งมากินข้าวที่ร้านของตน ซึ่งเป็นร้านอาหารทั่วไป ราคาชามละประมาณ 70–80 บาท หรือบางเมนูราว 200 บาท โดยร้านมีลูกค้าแน่นเป็นพิเศษในช่วงเที่ยงถึงบ่าย วันดังกล่าว คนมีชื่อเสียงมายืนหน้าร้าน และให้คนขับรถมารับคิวไว้แล้ว แต่คิวมีเกือบ 30 คิว เมื่อเจ้าตัวมาถึง คนที่มาด้วยได้เดินเข้ามาบอกให้ช่วยหาโต๊ะให้ พร้อมพูดถึงค่าแอร์ และยื่นเงินให้ 2,000 บาท เพื่อขอลัดคิว
เจ้าของร้านยอมรับว่า ขณะนั้นรับเงินมาแบบงง ๆ เพราะไม่เคยเจอสถานการณ์เช่นนี้มาก่อน ถามว่าเป็นคนดังระดับไหนก็ถือว่ามีชื่อเสียงระดับหนึ่ง บางคนรู้จัก บางคนไม่รู้จัก และมีการถ่ายคลิปบ้างในบริเวณร้าน โชคดีที่ร้านเป็นร้านญาติและเป็นบ้านตัวเอง เจ้าของร้านจึงบอกไปตรง ๆ ว่าโต๊ะด้านล่างเต็มจริง ๆ และขอเชิญไปนั่งโซน VIP ส่วนตัวชั้น 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของร้าน แม้จะดูรกเล็กน้อย จากนั้นก็ยกอาหารไปเสิร์ฟให้
แม้ฝั่งคนดังจะดูมีอาการนอยด์เล็กน้อย อาจเพราะอยากนั่งถ่ายคลิปภายในร้าน แต่ก็ไม่ได้แสดงความไม่พอใจ เพียงถ่ายบรรยากาศทั่วไปก่อนรับประทานอาหารและไม่ได้บ่นอะไร สุดท้าย เจ้าของร้านตัดสินใจไม่เก็บเงินค่าอาหาร สั่งไปไม่กี่อย่าง เมื่อบอกว่าไม่คิดเงิน คนดังกล่าวก็ขอบคุณก่อนเดินออกจากร้านไป ซึ่งอยากทราบว่า หากเป็นคุณในฐานะเจ้าของร้าน จะตัดสินใจอย่างไร ขอความคิดเห็นแบบที่ทำได้จริงในชีวิต ไม่ใช่คำตอบสุดโต่งแบบในโลกออนไลน์
หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างชื่นชมการตัดสินใจของเจ้าของร้าน โดยมองว่าความถูกต้องสำคัญกว่าตัวเงินเพียง 2,000 บาท หลายความเห็นเน้นย้ำว่า การรักษาความรู้สึกของลูกค้าส่วนใหญ่ที่รอตามคิวคือสิ่งสำคัญที่สุด เพราะหากเลือกรับเงินเพื่อลัดคิวให้คนดัง อาจทำให้ร้านเสียชื่อเสียงและกระทบลูกค้าประจำในระยะยาว
ขณะเดียวกัน ยังมีบางมุมมองตั้งข้อสงสัยว่า เหตุการณ์นี้อาจเป็นการตั้งใจมาทำคอนเทนต์ล่อซื้อหรือไม่ ส่วนบางความเห็นเสนอว่า หากร้านต้องเจอลูกค้าที่พร้อมจ่ายเพื่อความสะดวก ควรจัดระบบ VIP ให้ชัดเจนเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง
อย่างไรก็ตาม คอมเมนต์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า การเชิญไปนั่งพื้นที่ส่วนตัวและไม่รับเงินลัดคิว ถือเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุด เพราะเป็นการแสดงจุดยืนว่าเงินซื้อคิวไม่ได้แต่ยังคงให้เกียรติแขกผู้มีชื่อเสียงในฐานะเจ้าบ้านที่ดี