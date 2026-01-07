เพจดังเปิดเคส บี๋ 2 ชี้ศีลเสมอกัน ชอบเทียบเมียหลวง ลั่น..คนไม่เป็นเมียจะตายแล้ว

เพจดังลุยต่อ แฉเคส บี๋ 2 เข้าทำนองเมียเผลอแล้วเจอกัน พบแชตหวาน คุยหยาบแต่บอกรัก - คิดถึง แถมยังลั่น "คนไม่เป็นเมียจะตายแล้ว"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บันเทิงหน้าตุ๊ด
ต่อเนื่องจากประเด็นร้อน กรณี บี๋ ครูสาวกินตับผัวตำรวจ แม้เมียหลวงมีทะเบียนสมรสและตั้งครรภ์ 8 เดือน ซึ่งต่อมาได้มีหญิงที่ต้องรับชะตากรรม "เมียหลวง" อีกหลายราย ออกกมาเรื่องแฉถูกผัวนอกใจนอกใจเช่นกันนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บันเทิงหน้าตุ๊ด
ล่าสุด (7 มกราคม 2569) มีอีกเคสที่ได้รับความสนใจ จนถูกยกให้เป็น "บี๋ 2" ที่เพจดังอย่าง อรรถรส ถึงกับบอกเลยว่า "ศีลเสมอกันมาก" หลังจากที่สาวคนหนึ่งออกมาโพสต์แชต บทสนทนาระหว่างสามีของตนเอง กับชู้รัก ซึ่งมีการคุยกันอย่างต่อเนื่อง เกินกว่าคำว่าเพื่อนไปไกล ทั้ง 2 ฝ่ายต่างรู้ดีว่าผิด แต่ก็ยังเลือกจะไปต่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บันเทิงหน้าตุ๊ด
โดยจากแชต มีการแสดงความสนิทกันมาจนถึงขั้นเรียกกันว่า มึง - กู มีการบอกคิดถึง เรียกให้มาหาตอนกลางคืน แถมตอนที่ฝ่ายชายส่งรูปไปชมว่าน่ารัก ฝ่ายชู้ยังถามว่า "น่ารักเท่าเมียมึงยัง" ซึ่งฝ่ายชายบอกว่า "น่ารักกว่าเยอะ" และขอหอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อรรถรส
นอกจากนี้ฝ่ายหญิงยังบอกว่า "จะให้กูตัดใจได้ยังไงว่ะ" และยังมีการบอกรักฝ่ายชาย ทั้งที่รู้ว่ามีภรรยาแล้ว
ที่ยิ่งว่านั้นคือฝ่ายหญิง มีการโอดครวญว่า "เบื่ออะทำไมต้องมีเมียแล้วทำไมกูต้องรู้สึกอะ" และ "อย่าอยู่กับเมียพอ คนไม่เป็นเมียจะตายแล้ว"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อรรถรส
ทั้งนี้ เพจดังตั้งข้อสังเกตว่า ฟีลของคู่นี้ดูเหมือนฝ่ายชายจะไม่ให้สถานะที่จริงจังแก่ชู้รัก และฝั่งหญิงที่เป็นชู้ก็ดูจะชอบเปรียบเทียบตัวเองกับฝั่งเมียหลวงอยู่ตลอด เหมือนอยากเอาชนะ
ขณะที่เพจ ท่านเปา คอมเมนต์ถึงเคสนี้ว่า "อารมณ์นี้ ไม่น่าจะใช่เมียน้อย น่าจะฟิวส์เง่น กันทั้งคู่ ดูไม่น่าจริงจังกันเท่าไหร่ แบบเมียเบลอแล้วเจอกัน"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บันเทิงหน้าตุ๊ด