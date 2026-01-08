HILIGHT
สลด... เด็กหญิงดับคาห้องน้ำ เซ่นเครื่องทำน้ำอุ่นแก๊ส เผยสัญญาณอันตรายที่ต้องรีบเช็ก

 
              เตือนภัยช่วงหน้าหนาว เด็กหญิงเสียชีวิตในห้องน้ำ หลังใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบแก๊ส ครอบครัวเผยสาเหตุ พร้อมเช็กวิธีใช้งานยังไงให้ปลอดภัย 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Suporn Kuanarchakul Way 

              วันที่ 7 มกราคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Suporn Kuanarchakul Way โพสต์เล่าเหตุการณ์สุดสะเทือนใจ หลังหลานสาวเสียชีวิตในห้องน้ำขณะอาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้แก๊ส โดยระบุว่าขออนุญาตโพสต์เพื่อเตือนภัยจากเหตุการณ์จริงที่เพิ่งเกิดขึ้น

              สาเหตุสำคัญคือการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สที่มีถังแก๊สตั้งอยู่ในห้องน้ำ และปิดประตูมิดชิดจนไม่มีช่องระบายอากาศ ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ส่งผลให้ผู้ประสบเหตุหมดสติและเสียชีวิตได้โดยไม่รู้ตัว สัญญาณอันตรายที่มักเกิดขึ้นก่อนคือ เวียนหัว คลื่นไส้ อ่อนแรง หน้ามืด และง่วงซึม หากมีอาการเหล่านี้ต้องรีบออกจากห้องน้ำ เปิดประตูหน้าต่าง และเรียกคนช่วยทันที พร้อมฝากเตือนทุกบ้านให้ตรวจสอบสายแก๊สและหัวปรับอย่างสม่ำเสมอ

              ด้านผู้ใช้เฟซบุ๊ก Krittanon Thao ได้โพสต์ภาพจุดเกิดเหตุและชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. หลังจากหลานชายคนเล็กหาพี่สาวไม่พบ พ่อแม่จึงมาช่วยตามหาจนพบร่างนอนคว่ำอยู่ในห้องน้ำ คาดว่าเข้าไปตั้งแต่เวลา 21.00 น. ซึ่งผ่านไปนานถึง 2 ชั่วโมงเนื่องจากหลานสาวล้างห้องน้ำไปด้วย ทำให้ช่วยเหลือไม่ทัน

              ผลชันสูตรระบุว่าหลานขาดอากาศหายใจจนสลบและเสียชีวิตในที่สุด นอกจากนี้ยังมีอาการปอดบวมที่น่าจะเกิดจากไอน้ำของเครื่องทำน้ำอุ่น ปัจจัยอันตรายที่พบคือห้องน้ำแคบ ช่องระบายน้อย และไม่มีพัดลมดูดอากาศ ประกอบกับการอยู่ในห้องน้ำนานเกินไปโดยไม่เอะใจว่าอากาศเริ่มอบอ้าว ทางครอบครัวรู้สึกเสียใจอย่างสุดหัวใจ และขอให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนแก่พ่อแม่ทุกท่านในการดูแลบุตรหลานและตรวจสอบความปลอดภัยในบ้านอย่างเข้มงวด

อุทาหรณ์เศร้า ภัยเงียบในห้องน้ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Krittanon Thao


อันตรายจากการอาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส


                กรมควบคุมโรค เตือนช่วงฤดูหนาว ประชาชนมักไปท่องเที่ยวตามภูเขาหรือยอดดอย และพักตามรีสอร์ทหรือโรงแรม ขอให้ ระมัดระวังการอาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส อาจทำให้หมดสติและเสี่ยงเสียชีวิตได้

                ขอแนะนำประชาชนที่เข้าพักในสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สในห้องน้ำ ให้เปิดพัดลมระบายอากาศและช่องระบายอากาศในห้องน้ำขณะอาบน้ำทุกครั้ง หากไม่มี ควรเปิดประตูห้องน้ำไว้ขณะอาบน้ำ ไม่ควรอาบน้ำเป็นเวลานานเกิน 10 นาที 

- ควรเว้นระยะเวลาก่อนคนถัดไปจะอาบน้ำหรือใช้ห้องน้ำอย่างน้อย 15-20 นาที เพื่อให้อากาศได้ระบายออก  

                                - เมื่อมีอาการวิงเวียน หน้ามืด หายใจลำบาก หรือได้กลิ่นแก๊สขณะอาบน้ำให้รีบปิดเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สและออกจากห้องน้ำทันที 

                - หากพบเห็นคนหมดสติขณะอาบน้ำควรเปิดประตูเพื่อระบายอากาศและรีบนำผู้ป่วยไปยังพื้นที่โล่งพร้อมทั้งรีบโทร. แจ้ง 1669 เพื่อนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด 

                - ในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส 





