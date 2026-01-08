HILIGHT
ประวัติ เฉินจื้อ เจ้าของอาณาจักร Prince Group เจ้าพ่อสแกมเมอร์ หลังถูกจับส่งกลับจีน

 
            รู้จัก เฉินจื้อ เจ้าของอาณาจักร Prince Group หัวหน้าองค์กรเครือข่ายสแกมเมอร์ระดับโลก หลังถูกจับในกัมพูชา และส่งกลับจีน


เฉินจื้อ ประวัติเจ้าของอาณาจักร Prince Group เจ้าพ่อสแกมเมอร์
ภาพจาก Prince Holding Group

              วันที่ 7 มกราคม 2569 บีบีซี และรอยเตอร์ส รายงานว่า ทางการกัมพูชาได้ดำเนินการจับกุม เฉินจื้อ (Chen Zhi) เจ้าของอาณาจักร Prince Group พร้อมด้วยชาวจีนอีก 2 ราย เมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา หลังจากการสืบสวนและสอบสวนร่วมกันระหว่างประเทศเป็นเวลาหลายเดือน ในคดีอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ที่แพร่กระจายไปในวงกว้างทั่วโลก  

              โดยแถลงการณ์ของกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา ระบุว่า ได้ส่งตัวผู้ต้องหา 3 ราย ได้แก่ เฉินจื้อ, สวีจีเหลียง และเส้าจีหุ่ย ให้ทางการจีนแล้ว ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ตามคำขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรุงปักกิ่ง แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกล่าวหา รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเฉินจื้อ โดยระบุเพียงว่า สัญชาติกัมพูชาของเขาถูกเพิกถอนแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมา ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานความมั่นคงของจีนยังไม่ได้เปิดเผยใด ๆ เกี่ยวกับการจับกุมครั้งนี้ 

เฉินจื้อ ประวัติเจ้าของอาณาจักร Prince Group เจ้าพ่อสแกมเมอร์
ภาพจาก Prince Holding Group


เฉินจื้อ คือใคร 


              เฉินจื้อ เป็นมหาเศรษฐีผู้ลึกลับชาวจีน-กัมพูชา ปัจจุบันอายุ 38 ปี รายงานระบุว่า เขาได้สละสัญชาติจีน เพื่อเป็นพลเมืองกัมพูชาในปี 2557 เขาเป็นประธานกลุ่มธุรกิจปรินซ์กรุ๊ป (Prince Group) ซึ่งถูกสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรคว่ำบาตร โดยถูกกล่าวหาว่า อาณาจักรธุรกิจระดับโลกของเขา เป็นศูนย์กลางการหลอกลวงทางออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ใช้แรงงานค้ามนุษย์เพื่อฉ้อโกงเหยื่อทั่วโลก 

              นายเฉินเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และบิดาของเขา อดีตผู้นำฮุน เซน และยังได้รับมอบบรรดาศักดิ์จากรัฐบาลว่า เนียก อ็อกญา (Neak Oknha) ซึ่งหมายถึง "มหาเศรษฐีผู้มีชื่อเสียง"

ในเว็บไซต์ของบริษัท ระบุว่า เฉินจื้อเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการเคารพ และเป็นนักการกุศลที่มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจของกัมพูชา เขามีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ ผ่านทางมูลนิธิปรินซ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานการกุศลของกลุ่ม Prince Group 

เฉินจื้อ ประวัติเจ้าของอาณาจักร Prince Group เจ้าพ่อสแกมเมอร์
ภาพจาก Prince Holding Group

ถูกตั้งข้อหาและยึดทรัพย์ทั่วโลก  


              เมื่อเดือนตุลาคม 2568 ทางการสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาเฉินจื้อ เกี่ยวกับการฉ้อโกงและฟอกเงิน จากการดำเนินธุรกิจหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตจากกัมพูชา โดยกล่าวหาว่าบริษัท Prince Group ขโมยเงินคริปโตเคอร์เรนซีไปหลายพันล้านดอลลาร์ ทางกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ยึดบิตคอยน์มูลค่าประมาณ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ (4.3 แสนล้านบาท) ที่ระบุว่าเป็นของเขา โดยอัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า "เป็นการปราบปรามทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ และเป็นการยึดบิตคอยน์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา" 

              ทั้งนี้ ในเดือนเดียวกันนั้น ทางการอังกฤษยังได้อายัดธุรกิจและทรัพย์สินของเฉิน รวมถึงคฤหาสน์มูลค่า 12 ล้านยูโร และอาคารสำนักงานมูลค่า 100 ล้านยูโรในลอนดอน ขณะที่ตำรวจสิงคโปร์ได้ยึดทรัพย์สินทางการเงินมูลค่ากว่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 3.6 พันล้านบาท) ในคดีปลอมแปลงเอกสารและฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเฉินจื้อ และ Prince Group 

              ต่อมา ในเดือนพฤศจิกายน ทางการฮ่องกงได้อายัดทรัพย์สินมูลค่า 2.75 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 1.1 หมื่นล้านบาท) และอัยการไต้หวันได้ควบคุมตัวบุคคล 25 ราย และยึดทรัพย์สินมูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 4.4 พันล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทนี้ 

              ก่อนหน้านี้ กลุ่มบริษัท Prince Group ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายใด ๆ เว็บไซต์ของบริษัทระบุว่า มีธุรกิจหลากหลายภาคส่วน เช่น อสังหาริมทรัพย์ บริการทางการเงิน และธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ปรินซ์ พลาซ่า ในกรุงพนมเปญ อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่เฉินจื้อ ถูกสหรัฐฯ ตั้งข้อหาฟ้องร้อง สถานที่อยู่ของเขาก็ไม่ชัดเจน จนกระทั่งมีรายงานว่าถูกทางการกัมพูชาจับกุม และส่งตัวกลับจีน 

ศูนย์กลางสแกมเมอร์ 


              องค์การสหประชาชาติประเมินว่า มีผู้คนหลายแสนคนถูกค้ามนุษย์ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายคนถูกส่งไปยังกัมพูชา โดยถูกล่อลวงด้วยคำสัญญาว่าจะได้งานที่ถูกกฎหมาย ก่อนถูกบังคับให้ทำการหลอกลวงทางออนไลน์ ผู้คนถูกกักขังไว้ในศูนย์สแกมเมอร์ ถูกข่มขู่และลงโทษทรมาน ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวจีน และเป้าหมายคือคนในประเทศจีน

              ทางการจีนได้ทำการสืบสวนกลุ่มบริษัท Prince Group อย่างเงียบ ๆ มาตั้งแต่ปี 2563 บริษัทนี้ถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจฉ้อโกงทางออนไลน์ในหลายคดี ทางสำนักงานความมั่นคงสาธารณะแห่งเทศบาลกรุงปักกิ่งได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ เพื่อสืบสวนกลุ่มบริษัทนี้โดยเฉพาะ โดยระบุว่าเป็น "เครือข่ายการพนันออนไลน์ข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีฐานอยู่ในกัมพูชา"


ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, Reuters, CNA, ABC News


