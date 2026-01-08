รู้จัก เฉินจื้อ เจ้าของอาณาจักร Prince Group หัวหน้าองค์กรเครือข่ายสแกมเมอร์ระดับโลก หลังถูกจับในกัมพูชา และส่งกลับจีน
ภาพจาก Prince Holding Group
วันที่ 7 มกราคม 2569 บีบีซี และรอยเตอร์ส รายงานว่า ทางการกัมพูชาได้ดำเนินการจับกุม เฉินจื้อ (Chen Zhi) เจ้าของอาณาจักร Prince Group พร้อมด้วยชาวจีนอีก 2 ราย เมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา หลังจากการสืบสวนและสอบสวนร่วมกันระหว่างประเทศเป็นเวลาหลายเดือน ในคดีอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ที่แพร่กระจายไปในวงกว้างทั่วโลก
โดยแถลงการณ์ของกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา ระบุว่า ได้ส่งตัวผู้ต้องหา 3 ราย ได้แก่ เฉินจื้อ, สวีจีเหลียง และเส้าจีหุ่ย ให้ทางการจีนแล้ว ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ตามคำขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรุงปักกิ่ง แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกล่าวหา รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเฉินจื้อ โดยระบุเพียงว่า สัญชาติกัมพูชาของเขาถูกเพิกถอนแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมา ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานความมั่นคงของจีนยังไม่ได้เปิดเผยใด ๆ เกี่ยวกับการจับกุมครั้งนี้
ภาพจาก Prince Holding Group
เฉินจื้อ คือใคร
เฉินจื้อ เป็นมหาเศรษฐีผู้ลึกลับชาวจีน-กัมพูชา ปัจจุบันอายุ 38 ปี รายงานระบุว่า เขาได้สละสัญชาติจีน เพื่อเป็นพลเมืองกัมพูชาในปี 2557 เขาเป็นประธานกลุ่มธุรกิจปรินซ์กรุ๊ป (Prince Group) ซึ่งถูกสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรคว่ำบาตร โดยถูกกล่าวหาว่า อาณาจักรธุรกิจระดับโลกของเขา เป็นศูนย์กลางการหลอกลวงทางออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ใช้แรงงานค้ามนุษย์เพื่อฉ้อโกงเหยื่อทั่วโลก
นายเฉินเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และบิดาของเขา อดีตผู้นำฮุน เซน และยังได้รับมอบบรรดาศักดิ์จากรัฐบาลว่า เนียก อ็อกญา (Neak Oknha) ซึ่งหมายถึง "มหาเศรษฐีผู้มีชื่อเสียง"
ในเว็บไซต์ของบริษัท ระบุว่า เฉินจื้อเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการเคารพ และเป็นนักการกุศลที่มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจของกัมพูชา เขามีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ ผ่านทางมูลนิธิปรินซ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานการกุศลของกลุ่ม Prince Group
ภาพจาก Prince Holding Group
ถูกตั้งข้อหาและยึดทรัพย์ทั่วโลก
เมื่อเดือนตุลาคม 2568 ทางการสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาเฉินจื้อ เกี่ยวกับการฉ้อโกงและฟอกเงิน จากการดำเนินธุรกิจหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตจากกัมพูชา โดยกล่าวหาว่าบริษัท Prince Group ขโมยเงินคริปโตเคอร์เรนซีไปหลายพันล้านดอลลาร์ ทางกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ยึดบิตคอยน์มูลค่าประมาณ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ (4.3 แสนล้านบาท) ที่ระบุว่าเป็นของเขา โดยอัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า "เป็นการปราบปรามทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ และเป็นการยึดบิตคอยน์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา"
ทั้งนี้ ในเดือนเดียวกันนั้น ทางการอังกฤษยังได้อายัดธุรกิจและทรัพย์สินของเฉิน รวมถึงคฤหาสน์มูลค่า 12 ล้านยูโร และอาคารสำนักงานมูลค่า 100 ล้านยูโรในลอนดอน ขณะที่ตำรวจสิงคโปร์ได้ยึดทรัพย์สินทางการเงินมูลค่ากว่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 3.6 พันล้านบาท) ในคดีปลอมแปลงเอกสารและฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเฉินจื้อ และ Prince Group
ต่อมา ในเดือนพฤศจิกายน ทางการฮ่องกงได้อายัดทรัพย์สินมูลค่า 2.75 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 1.1 หมื่นล้านบาท) และอัยการไต้หวันได้ควบคุมตัวบุคคล 25 ราย และยึดทรัพย์สินมูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 4.4 พันล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทนี้
ก่อนหน้านี้ กลุ่มบริษัท Prince Group ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายใด ๆ เว็บไซต์ของบริษัทระบุว่า มีธุรกิจหลากหลายภาคส่วน เช่น อสังหาริมทรัพย์ บริการทางการเงิน และธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ปรินซ์ พลาซ่า ในกรุงพนมเปญ อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่เฉินจื้อ ถูกสหรัฐฯ ตั้งข้อหาฟ้องร้อง สถานที่อยู่ของเขาก็ไม่ชัดเจน จนกระทั่งมีรายงานว่าถูกทางการกัมพูชาจับกุม และส่งตัวกลับจีน
ศูนย์กลางสแกมเมอร์
องค์การสหประชาชาติประเมินว่า มีผู้คนหลายแสนคนถูกค้ามนุษย์ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายคนถูกส่งไปยังกัมพูชา โดยถูกล่อลวงด้วยคำสัญญาว่าจะได้งานที่ถูกกฎหมาย ก่อนถูกบังคับให้ทำการหลอกลวงทางออนไลน์ ผู้คนถูกกักขังไว้ในศูนย์สแกมเมอร์ ถูกข่มขู่และลงโทษทรมาน ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวจีน และเป้าหมายคือคนในประเทศจีน
ทางการจีนได้ทำการสืบสวนกลุ่มบริษัท Prince Group อย่างเงียบ ๆ มาตั้งแต่ปี 2563 บริษัทนี้ถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจฉ้อโกงทางออนไลน์ในหลายคดี ทางสำนักงานความมั่นคงสาธารณะแห่งเทศบาลกรุงปักกิ่งได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ เพื่อสืบสวนกลุ่มบริษัทนี้โดยเฉพาะ โดยระบุว่าเป็น "เครือข่ายการพนันออนไลน์ข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีฐานอยู่ในกัมพูชา"
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, Reuters, CNA, ABC News