เมียหลวงท้อง 8 เดือนบุก ศธ. จี้สอบ ครูบี๋ คบชู้สามี ทนายพัฒน์ ฟาดพวกโดดป้องคนแย่งผัว

เมียหลวงท้อง 8 เดือนบุกกระทรวงศึกษาธิการ จี้สอบวินัย ครูบี" ปมชู้สาวสามีทหาร ด้านทนายพัฒน์ฟาดเดือด หลังเพื่อนครูที่โรงเรียนโดดป้องชู้
จากประเด็นร้อน กรณี น้ำตาล สาวท้อง 8 เดือน แฉพฤติกรรมของ ครูบี๋ หญิงมือที่สาม ที่คบชู้กับสามีทหารแบบไม่สนว่าอีกฝ่ายมีทะเบียนสมรส และมีลูกแล้ว ซึ่งต่อมาหลายเพจยังตีแผ่พฤติกรรม ครูบี๋ ที่ไม่ได้มีแค่คบชู้ แต่มีครอบครัวแล้ว ซ้ำยังหนีหนี้สหกรณ์ จนเพื่อนที่ค้ำไว้ต้องเดือดร้อนนั้น
อย่างไรก็ดี เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา เผยว่า เพื่อนครูต่างออกโรงช่วยกันออกมาปกป้อง ครูบี๋ เชื่อว่าครูบี๋เป็นคนดีแต่ถูกผู้ชายหว่านล้อม จนเรื่องเลยเถิด พร้อมหันไปตำหนิ น้ำตาล ฝ่ายภรรยา ว่าถ้ารักสามีจริง ทำไมต้องทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ จนกระทบอนาคตสามีและผู้หญิงอีกฝ่ายต้องเดือดร้อน พร้อมทั้งบอกว่าไม่ควรทำลายอนาคตผู้หญิงด้วยกันเอง อีกอย่างครูบี๋ก็มีครอบครัวเหมือนกัน ควรคิดถึงใจเขา ใจเรา
ขณะเดียวกัน ทนายพัฒน์ ยังโพสต์ภาพที่พา น้ำตาล เมียหลวงท้อง 8 เดือน มาที่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร้องเรียนวินัยราชการ ให้ตรวจสอบกรณีครูสาวที่เรียกกันชื่อบี๋ มีความสัมพันธ์กับสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น