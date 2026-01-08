ตำรวจไซเบอร์จับหนุ่มหลอกขายไอเทมเกม หลังมีผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินซื้อคีย์เกม ก่อนถูกตัดการติดต่อ พบก่อเหตุซ้ำต่อเนื่องกว่า 2 ปี เจ้าตัวหันมาโกงเพราะคิดว่าคดีเล็กไม่ถูกตาม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.สอท.5 ได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถระบุตัวเจ้าของบัญชีธนาคารซึ่งเป็นบัญชีม้า รวมถึงตัวผู้ต้องหาที่เชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุ เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนและยื่นขออำนาจศาลออกหมายค้นจนประสบความสำเร็จ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.
จากการเข้าตรวจค้น พบนายวิณุสิทธิ์ อายุ 20 ปี พักอาศัยอยู่ในห้องดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ต้องหา ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการใช้งานบัญชีเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้องกับการหลอกขายไอเทมและสกินเกมออนไลน์ในกลุ่มซื้อ-ขายต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มสาธารณะที่มีสมาชิกจำนวนมาก
โดยผู้ต้องหามีพฤติกรรมการแสร้งทำเป็นคนกลางในการซื้อ-ขายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เมื่อผู้เสียหายโอนเงินหรือส่งมอบสินค้าแล้วก็จะไม่ส่งมอบสินค้าตามที่ตกลงไว้ และตัดการติดต่อในที่สุด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาในความผิดฐาน "ฉ้อโกงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน" และนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.สอท.5 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.
คดีนี้เริ่มต้นเมื่อผู้เสียหายรายหนึ่งเดินทางท่องเที่ยวภาคใต้ และแวะพักรถที่ปั๊มน้ำมันในจังหวัดชุมพร ขณะนั้นได้พบบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ "Jcon Kaoynrip Krobbuaban" ประกาศขายคีย์เกมราคาถูก จึงเกิดความสนใจและได้ติดต่อเพื่อซื้อคีย์สำหรับเล่นเกม Path of Exile 2 จำนวน 4 คีย์ มูลค่ารวม 1,036.99 บาท ผู้เสียหายได้สแกนคิวอาร์โค้ดที่ผู้ขายส่งมาและโอนเงินครบถ้วน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.
หลังจากส่งสลิปการโอนเงินแล้ว ผู้ขายแจ้งว่าจะส่งคีย์ให้ทันที แต่กลับไม่สามารถติดต่อได้อีกต่อไป ผู้เสียหายจึงแจ้งความผ่านระบบ thaipoliceonline.go.th และเข้าพบเจ้าหน้าที่สอบสวน กองกำกับการ 3 บก.สอท.5 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.สอท.5 ได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถระบุตัวเจ้าของบัญชีธนาคารซึ่งเป็นบัญชีม้า รวมถึงตัวผู้ต้องหาที่เชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุ เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนและยื่นขออำนาจศาลออกหมายค้นจนประสบความสำเร็จ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 พ.ต.ท. ร่มไทร ไทรงาม สว.กก.3 บก.สอท.5 นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 4/2569 เข้าตรวจค้นห้องพักชั้น 5 ภายในอาคารคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 7 ซอยนวมินทราชินูทิศ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
จากการเข้าตรวจค้น พบนายวิณุสิทธิ์ อายุ 20 ปี พักอาศัยอยู่ในห้องดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ต้องหา ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการใช้งานบัญชีเฟซบุ๊กที่เกี่ยวข้องกับการหลอกขายไอเทมและสกินเกมออนไลน์ในกลุ่มซื้อ-ขายต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มสาธารณะที่มีสมาชิกจำนวนมาก
โดยผู้ต้องหามีพฤติกรรมการแสร้งทำเป็นคนกลางในการซื้อ-ขายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เมื่อผู้เสียหายโอนเงินหรือส่งมอบสินค้าแล้วก็จะไม่ส่งมอบสินค้าตามที่ตกลงไว้ และตัดการติดต่อในที่สุด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.
จากการสอบปากคำ นายวิณุสิทธิ์ ให้การรับสารภาพว่า ตนเองเคยตกเป็นผู้เสียหายในคดีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก่อน และสังเกตเห็นว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่มักไม่ดำเนินคดีต่อ เนื่องจากมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนเงินไม่มากนัก และเป็นทรัพย์สินในโลกออนไลน์ นอกจากนี้ผู้ต้องหายังเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถสืบสวนติดตามตัวผู้กระทำความผิดจากข้อมูล IP Address ของเฟซบุ๊กได้ จึงใช้ช่องโหว่ดังกล่าวก่อเหตุซ้ำอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาในความผิดฐาน "ฉ้อโกงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน" และนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.สอท.5 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป