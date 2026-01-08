HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ร้านซีฟู้ดส์เปิดคลิปเตือนภัย เจอเสียบตะปูในก้ามกุ้ง กลโกงใหม่หลอกผู้บริโภค

 
              ร้านอาหารรายหนึ่งออกมาเตือนภัยผู้บริโภค หลังพบกลโกงรูปแบบใหม่ที่มีการเสียบตะปูในก้ามกุ้งเพื่อเพิ่มน้ำหนัก แนะนำให้ตรวจสอบอาหารทะเลอย่างละเอียดก่อนซื้อ 

@kinkubkoi_sai2

ของฝากจากกุ้งแม่น้ำ ขยันจริงๆ พ่อคู้น

♬ เสียงต้นฉบับ - กินกับก้อยมหาชัยซีฟู้ดส์ สาย2

               เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 Tiktok  kinkubkoi_sai2 ได้โพสต์คลิป "ของฝากจากกุ้งแม่น้ำ ขยันจริงๆ พ่อคู้น" เพื่อแพร่ข้อมูลเตือนภัยสำหรับผู้บริโภค โดยระบุว่าในปัจจุบันผู้บริโภคจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการค้นพบรูปแบบการโกงที่มีความซับซ้อนและพัฒนาขึ้นกว่าเดิม

เตือนภัยผู้บริโภค พบกลโกงใหม่เสียบตะปูในก้ามกุ้ง
ภาพจาก Tiktok kinkubkoi_sai2

               ทั้งนี้ ในอดีตผู้บริโภคมักพบข่าวเกี่ยวกับการนำตะกั่วใส่ไว้ในหัวกุ้งเพื่อเพิ่มน้ำหนักโกงผู้ซื้อ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางร้านกินกับก้อยมหาชัยซีฟู้ดส์ สาย 2 ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นกลโกงรูปแบบใหม่ที่ทางร้านค้นพบ โดยระบุว่าไม่พบตะกั่วในหัวกุ้งอีกต่อไป แต่กลับพบการเสียบตะปูไว้ในก้ามกุ้งแทน ซึ่งตะปูถูกเสียบคาอยู่ในก้ามกุ้งอย่างชัดเจนตามคลิปที่แสดง

               ทั้งนี้ในคลิประบุว่ากลโกงรูปแบบนี้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการมากขึ้น ทางร้านอาหารได้รับกุ้งเข้ามาและดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด จากนั้นจึงคัดแยกกุ้งที่พบการเสียบตะปูในก้ามกุ้งออกไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ทางร้านต้องการนำเสนอข้อมูลนี้ให้สาธารณชนทราบ เพื่อเป็นการเตือนภัยในกรณีที่ผู้บริโภครายอื่นอาจพบเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกัน
 
เตือนภัยผู้บริโภค พบกลโกงใหม่เสียบตะปูในก้ามกุ้ง
ภาพจาก Tiktok kinkubkoi_sai2

เตือนภัยผู้บริโภค พบกลโกงใหม่เสียบตะปูในก้ามกุ้ง
ภาพจาก Tiktok kinkubkoi_sai2

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ร้านซีฟู้ดส์เปิดคลิปเตือนภัย เจอเสียบตะปูในก้ามกุ้ง กลโกงใหม่หลอกผู้บริโภค โพสต์เมื่อ 8 มกราคม 2569 เวลา 15:20:32 1,007 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย