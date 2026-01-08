ร้านอาหารรายหนึ่งออกมาเตือนภัยผู้บริโภค หลังพบกลโกงรูปแบบใหม่ที่มีการเสียบตะปูในก้ามกุ้งเพื่อเพิ่มน้ำหนัก แนะนำให้ตรวจสอบอาหารทะเลอย่างละเอียดก่อนซื้อ
@kinkubkoi_sai2
ของฝากจากกุ้งแม่น้ำ ขยันจริงๆ พ่อคู้น♬ เสียงต้นฉบับ - กินกับก้อยมหาชัยซีฟู้ดส์ สาย2
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 Tiktok kinkubkoi_sai2 ได้โพสต์คลิป "ของฝากจากกุ้งแม่น้ำ ขยันจริงๆ พ่อคู้น" เพื่อแพร่ข้อมูลเตือนภัยสำหรับผู้บริโภค โดยระบุว่าในปัจจุบันผู้บริโภคจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการค้นพบรูปแบบการโกงที่มีความซับซ้อนและพัฒนาขึ้นกว่าเดิม
ภาพจาก Tiktok kinkubkoi_sai2
ทั้งนี้ในคลิประบุว่ากลโกงรูปแบบนี้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการมากขึ้น ทางร้านอาหารได้รับกุ้งเข้ามาและดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด จากนั้นจึงคัดแยกกุ้งที่พบการเสียบตะปูในก้ามกุ้งออกไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ทางร้านต้องการนำเสนอข้อมูลนี้ให้สาธารณชนทราบ เพื่อเป็นการเตือนภัยในกรณีที่ผู้บริโภครายอื่นอาจพบเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกัน
