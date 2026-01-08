แฉไฮโซดังจับมือผู้วิเศษ หลอกให้ใช้เงินแก้กรรม เหยื่อโผล่เพียบจากหลายวงการ คาดเสียหายหลักร้อยล้าน ด้าน หนุ่ม กรรชัย หลุดประโยคพีค พร้อมเล่าประสบการณ์ที่เคยไปที่ดังกล่าว
นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายรายอื่น อาทิ คุณนัท และคุณขวัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการโอนเงินผ่านฝั่งของ ไฮโซต้น รวมมูลค่าประมาณ 10-14 ล้านบาท โดยกรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับที่ดินสถานปฏิบัติธรรมของคุณดาต้า
จากการตรวจสอบความสัมพันธ์พบว่า ไฮโซต้น เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ต้น และทั้งสองคนมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน โดยอาจารย์ต้นทำหน้าที่สร้างความเชื่อ ศรัทธา และอ้างพลังวิเศษ ขณะที่ไฮโซต้นทำหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน และดูแลเรื่องการเงิน ก่อนจะนำเงินที่ได้มาบริหารร่วมกัน
คุณเอาเงินเขาไป แล้วคุณเอาไปทำนู่นทำนี่ต่าง ๆ นานา เห็นไหม พระเยซูมาอยู่กับพระพุทธรูป กูก็เพิ่งจะเคยเห็นนะ อยู่ข้าง ๆ กันเนี่ย งงไหมล่ะ
วันที่ 8 มกราคม 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า เกิดกรณีผู้เสียหายหลายรายออกมาเปิดเผยพฤติการณ์ถูกหลอกลวงจากบุคคลที่อ้างตัวเป็นผู้วิเศษ สามารถตัดกรรม แก้กรรม และชดใช้กรรมในอดีตได้ แต่ต่อมาถูกเปิดโปงว่าแท้จริงแล้ว การตัดกรรมดังกล่าวถูกเชื่อมโยงกับการเรียกรับเงินจำนวนมหาศาล รวมถึงที่ดินและทรัพย์สิน โดยมีผู้เสียหายบางรายสูญเงินสูงถึงกว่า 50 ล้านบาท
หนึ่งในผู้เสียหาย คือ คุณดาต้า เปิดเผยว่า สูญเงินรวมกว่า 50 ล้านบาท จากการลงทุนซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารทั้งหมด เพื่อทำเป็นสถานปฏิบัติธรรมในพื้นที่เขาใหญ่ โดยในช่วงแรก อาจารย์ต้น เป็นผู้ชักชวนและอธิบายเรื่องการปฏิบัติธรรม ก่อนจะให้เธอลงทุนทั้งหมดทั้งค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง แต่ภายหลังเมื่อโครงการใกล้แล้วเสร็จกลับถูกกันออกจากการบริหาร และมีการนำ ไฮโซต้น เข้ามาดูแลแทน ก่อนที่ทั้งอาจารย์ต้นและไฮโซต้นจะหลบเลี่ยงการติดต่อ ไม่ยอมพูดคุย ส่งผลให้เธอไม่สามารถทวงถามความรับผิดชอบใด ๆ ได้
ขณะที่ มัดหมี่ พิมดาว นักแสดงสาว ก็ออกมายืนยันว่าเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย โดยสูญเงินไปกว่า 8 ล้านบาท จากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม เนื่องจากความศรัทธาและความเชื่อในคำกล่าวอ้างของอาจารย์ต้น
เบื้องต้นมีผู้เสียหายจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการแยกกันเข้าหาเหยื่อหลายกลุ่ม นอกจากนี้ภายในสถานที่ดังกล่าวยังมีการจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายศาสนาอยู่ร่วมกัน ทั้งพระพุทธรูป พระเยซู และรูปเคารพอื่น ๆ เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือในการอ้างว่าสามารถลด ละ และแก้กรรมในอดีตได้
ด้าน หนุ่ม กรรชัย เผยว่า ในวันนี้ตนกล้าเอ่ยชื่อของไฮโซกับอาจารย์ท่านนี้ ต้องการให้เขากลับมาฟ้อง เพราะฝ่ายผู้เสียหายจะได้ฟ้องกลับที่เอาเงินไป เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการอยากจะฟ้อง คุณกลับมาฟ้องพวกเขาได้ มาฟ้องมัดหมี่ก็ได้ มัดหมี่จะได้ฟ้องกลับว่า เอาเงินคืนมาสิ มันคือข้อเท็จจริง เรื่องบางเรื่องจะไปอายทำไม
แล้วคุณผู้ชมลองคิดดูแล้วกัน ผมเคยไปที่นั่น สถานปฏิบัติธรรมนี่อยู่ที่ปากช่อง ที่เขาใหญ่ ข้างหน้าเป็นร้านกาแฟ ตอนนั้นก็ไปกันเต็มเลย โอ๊ต ปราโมทย์, บิวกิ้น, นาย ณภัทร กลุ่มเราขับรถกันไปหลายคนเลย ไปจอดรถอยู่ข้างหน้า เห็นแล้วก็สงสัยว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมหรือเป็นร้านขายกาแฟ แต่ดูมาอีกที โอ๊ย ตายแล้ว มีร้านกัญชาตั้งอยู่ข้างหน้า