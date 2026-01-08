HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แฉผู้วิเศษหลอกไฮโซ-ดาราดัง แก้กรรมสูญหลายล้าน หนุ่ม กรรชัย ลั่นประโยคพีคหลังเห็นพิธี

          แฉไฮโซดังจับมือผู้วิเศษ หลอกให้ใช้เงินแก้กรรม เหยื่อโผล่เพียบจากหลายวงการ คาดเสียหายหลักร้อยล้าน ด้าน หนุ่ม กรรชัย หลุดประโยคพีค พร้อมเล่าประสบการณ์ที่เคยไปที่ดังกล่าว

ไฮโซดัง ผู้วิเศษ หลอกให้ใช้เงินแก้กรรม
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          วันที่ 8 มกราคม 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า เกิดกรณีผู้เสียหายหลายรายออกมาเปิดเผยพฤติการณ์ถูกหลอกลวงจากบุคคลที่อ้างตัวเป็นผู้วิเศษ สามารถตัดกรรม แก้กรรม และชดใช้กรรมในอดีตได้ แต่ต่อมาถูกเปิดโปงว่าแท้จริงแล้ว การตัดกรรมดังกล่าวถูกเชื่อมโยงกับการเรียกรับเงินจำนวนมหาศาล รวมถึงที่ดินและทรัพย์สิน โดยมีผู้เสียหายบางรายสูญเงินสูงถึงกว่า 50 ล้านบาท

ไฮโซดัง ผู้วิเศษ หลอกให้ใช้เงินแก้กรรม
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          หนึ่งในผู้เสียหาย คือ คุณดาต้า เปิดเผยว่า สูญเงินรวมกว่า 50 ล้านบาท จากการลงทุนซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารทั้งหมด เพื่อทำเป็นสถานปฏิบัติธรรมในพื้นที่เขาใหญ่ โดยในช่วงแรก อาจารย์ต้น เป็นผู้ชักชวนและอธิบายเรื่องการปฏิบัติธรรม ก่อนจะให้เธอลงทุนทั้งหมดทั้งค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง แต่ภายหลังเมื่อโครงการใกล้แล้วเสร็จกลับถูกกันออกจากการบริหาร และมีการนำ ไฮโซต้น เข้ามาดูแลแทน ก่อนที่ทั้งอาจารย์ต้นและไฮโซต้นจะหลบเลี่ยงการติดต่อ ไม่ยอมพูดคุย ส่งผลให้เธอไม่สามารถทวงถามความรับผิดชอบใด ๆ ได้

          นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายรายอื่น อาทิ คุณนัท และคุณขวัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการโอนเงินผ่านฝั่งของ ไฮโซต้น รวมมูลค่าประมาณ 10-14 ล้านบาท โดยกรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับที่ดินสถานปฏิบัติธรรมของคุณดาต้า

          ขณะที่ มัดหมี่ พิมดาว นักแสดงสาว ก็ออกมายืนยันว่าเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย โดยสูญเงินไปกว่า 8 ล้านบาท จากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม เนื่องจากความศรัทธาและความเชื่อในคำกล่าวอ้างของอาจารย์ต้น

ไฮโซดัง ผู้วิเศษ หลอกให้ใช้เงินแก้กรรม
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          จากการตรวจสอบความสัมพันธ์พบว่า ไฮโซต้น เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ต้น และทั้งสองคนมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน โดยอาจารย์ต้นทำหน้าที่สร้างความเชื่อ ศรัทธา และอ้างพลังวิเศษ ขณะที่ไฮโซต้นทำหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน และดูแลเรื่องการเงิน ก่อนจะนำเงินที่ได้มาบริหารร่วมกัน

ไฮโซดัง ผู้วิเศษ หลอกให้ใช้เงินแก้กรรม
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          เบื้องต้นมีผู้เสียหายจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการแยกกันเข้าหาเหยื่อหลายกลุ่ม นอกจากนี้ภายในสถานที่ดังกล่าวยังมีการจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายศาสนาอยู่ร่วมกัน ทั้งพระพุทธรูป พระเยซู และรูปเคารพอื่น ๆ เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือในการอ้างว่าสามารถลด ละ และแก้กรรมในอดีตได้

ไฮโซดัง ผู้วิเศษ หลอกให้ใช้เงินแก้กรรม
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ด้าน หนุ่ม กรรชัย เผยว่า ในวันนี้ตนกล้าเอ่ยชื่อของไฮโซกับอาจารย์ท่านนี้ ต้องการให้เขากลับมาฟ้อง เพราะฝ่ายผู้เสียหายจะได้ฟ้องกลับที่เอาเงินไป เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการอยากจะฟ้อง คุณกลับมาฟ้องพวกเขาได้ มาฟ้องมัดหมี่ก็ได้ มัดหมี่จะได้ฟ้องกลับว่า เอาเงินคืนมาสิ มันคือข้อเท็จจริง เรื่องบางเรื่องจะไปอายทำไม 

          คุณเอาเงินเขาไป แล้วคุณเอาไปทำนู่นทำนี่ต่าง ๆ นานา เห็นไหม พระเยซูมาอยู่กับพระพุทธรูป กูก็เพิ่งจะเคยเห็นนะ อยู่ข้าง ๆ กันเนี่ย งงไหมล่ะ

ไฮโซดัง ผู้วิเศษ หลอกให้ใช้เงินแก้กรรม
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          แล้วคุณผู้ชมลองคิดดูแล้วกัน ผมเคยไปที่นั่น สถานปฏิบัติธรรมนี่อยู่ที่ปากช่อง ที่เขาใหญ่ ข้างหน้าเป็นร้านกาแฟ ตอนนั้นก็ไปกันเต็มเลย โอ๊ต ปราโมทย์, บิวกิ้น, นาย ณภัทร กลุ่มเราขับรถกันไปหลายคนเลย ไปจอดรถอยู่ข้างหน้า เห็นแล้วก็สงสัยว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมหรือเป็นร้านขายกาแฟ แต่ดูมาอีกที โอ๊ย ตายแล้ว มีร้านกัญชาตั้งอยู่ข้างหน้า


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แฉผู้วิเศษหลอกไฮโซ-ดาราดัง แก้กรรมสูญหลายล้าน หนุ่ม กรรชัย ลั่นประโยคพีคหลังเห็นพิธี อัปเดตล่าสุด 8 มกราคม 2569 เวลา 15:52:12 4,809 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย