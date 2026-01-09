HILIGHT
MRT เปิดให้นั่งฟรี 4 สาย ฉลองวันเด็ก 10 ม.ค. 69 พร้อมกิจกรรมตลอดเส้นทาง

 
             รฟม. เปิดให้เด็ก ๆ สูงไม่เกิน 140 ซม. นั่ง MRT ฟรี 4 สาย ต้อนรับวันเด็กปี 2569 พร้อมจัดเต็มกิจกรรมลุ้นรางวัลและโชว์พิเศษ ตลอดแนวรถไฟฟ้า เสาร์ที่ 10 ม.ค. 69

เช็กกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รฟม.
ภาพจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

              วันที่ 8 มกราคม 2569 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร 4 สายทาง ประกอบด้วย MRT สายสีน้ำเงิน, MRT สายสีม่วง, MRT สายสีเหลือง และ MRT สายสีชมพู มอบความสุขพร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้แก่เด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ด้วยการเปิดให้โดยสารรถไฟฟ้ามหานครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ครบทั้ง 4 สาย ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ตลอดระยะเวลาให้บริการ

              สำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร สามารถแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารได้ทุกสถานี เพื่อรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้าฟรี เด็ก 1 คน ต่อคูปอง 1 ใบ ส่วนผู้ปกครองชำระค่าโดยสารตามปกติ

เช็กกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รฟม.
 ภาพจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

              พร้อมกันนี้ รฟม. ยังเตรียมจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ รฟม. ประจำปี 2569 ให้ร่วมสนุก ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงสุนัข K-9 จากทีมกู้ภัย รฟม. การเล่นเกม ลุ้นรับของรางวัล และซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเยาวชนและประชาชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.

              นอกจากนี้น้อง ๆ ยังสามารถนั่งรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เพื่อไปร่วมกิจกรรม MRT ส่งความสุขรับวันเด็ก ซึ่งจัดขึ้นโดย BEM ร่วมกับมิวเซียมสยาม ณ ลานกิจกรรมมิวเซียมสยาม ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. บริเวณ MRT สถานีสนามไชย (ทางออกที่ 1) รวมถึงสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง และ MRT สายสีชมพู เพื่อร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นตามแนวสายทางรถไฟฟ้าได้เช่นกัน

เช็กกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รฟม.
ภาพจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เช็กกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รฟม.
ภาพจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เช็กกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รฟม.
ภาพจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย


