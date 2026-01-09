เตือนภัย อากาศหนาว เสี่ยงทำเส้นเลือดในสมองแตก ใครบ้างมีความเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต

เตือนภัย อากาศหนาว เสี่ยงทำเส้นเลือดในสมองแตกได้ ใครความดันสูง นอนกรน ให้ระวัง เพราะหลอดเลือดหดตัว
วันที่ 9 มกราคม 2569 หมอประชาผ่าตัดสมอง เล่าเคส ผู้ป่วยชายวัย 59 ปี ตื่นเช้ามายกแขน-ขาซีกซ้ายไม่ได้ พอสแกนสมองพบจุดขาว ๆ ก้อนใหญ่ นั่นคือ เลือดที่ออกในสมอง จึงรีบผ่าตัดเป็นการด่วน ซึ่งผลการผ่าตัดสำเร็จไปได้ด้วยดี
สำหรับสาเหตุที่ทำให้เส้นเลือดในสมองแตกกรณีนี้คือ ความดันโลหิตสูงและนอนกรน รวมถึงอากาศหนาวจะทำให้คุมความดันโลหิตยากขึ้น เส้นเลือดในสมองจะชอบแตกตอนเช้าตรู่หน้าหนาว หลอดเลือดจะหดตัวจากอากาศที่หนาวเย็น ยิ่งเคสนี้มีนอนกรนและหยุดหายใจตอนหลับ ยิ่งทำให้ความดันโลหิตสูง
