HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เตือนภัย อากาศหนาว เสี่ยงทำเส้นเลือดในสมองแตก ใครบ้างมีความเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต

          เตือนภัย อากาศหนาว เสี่ยงทำเส้นเลือดในสมองแตกได้ ใครความดันสูง นอนกรน ให้ระวัง เพราะหลอดเลือดหดตัว

เส้นเลือดในสมองแตก
ภาพจาก หมอประชาผ่าตัดสมอง

          วันที่ 9 มกราคม 2569 หมอประชาผ่าตัดสมอง เล่าเคส ผู้ป่วยชายวัย 59 ปี ตื่นเช้ามายกแขน-ขาซีกซ้ายไม่ได้ พอสแกนสมองพบจุดขาว ๆ ก้อนใหญ่ นั่นคือ เลือดที่ออกในสมอง จึงรีบผ่าตัดเป็นการด่วน ซึ่งผลการผ่าตัดสำเร็จไปได้ด้วยดี

เส้นเลือดในสมองแตก
ภาพจาก หมอประชาผ่าตัดสมอง

          สำหรับสาเหตุที่ทำให้เส้นเลือดในสมองแตกกรณีนี้คือ ความดันโลหิตสูงและนอนกรน รวมถึงอากาศหนาวจะทำให้คุมความดันโลหิตยากขึ้น เส้นเลือดในสมองจะชอบแตกตอนเช้าตรู่หน้าหนาว หลอดเลือดจะหดตัวจากอากาศที่หนาวเย็น ยิ่งเคสนี้มีนอนกรนและหยุดหายใจตอนหลับ ยิ่งทำให้ความดันโลหิตสูง

เส้นเลือดในสมองแตก
ภาพจาก หมอประชาผ่าตัดสมอง


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เตือนภัย อากาศหนาว เสี่ยงทำเส้นเลือดในสมองแตก ใครบ้างมีความเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต อัปเดตล่าสุด 9 มกราคม 2569 เวลา 15:29:03 2,085 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย