อบจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศงดจัดงานวันเด็ก 2569 เพราะไว้อาลัย ชาวเน็ตเห็นแย้ง

อบจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศงดจัดงานวันเด็ก 2569 เพราะต้องการถวายความอาลัยให้สมเด็จพระพันปีหลวง งานนี้ชาวเน็ตเห็นแย้ง
ภาพจาก Ekachai prasertkaew/shutterstock.com
วันที่ 9 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการประกาศงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม นี้ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้ง
ด้านชาวเน็ตต่างไม่เห็นด้วยที่จะงดจัดกิจกรรม เพราะการถวายความอาลัยกับน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สามารถทำได้พร้อมกับการจัดกิจกรรม และงานวันเด็กก็ไม่ได้เป็นงานรื่นเริงขนาดนั้น