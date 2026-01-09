HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อบจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศงดจัดงานวันเด็ก 2569 เพราะไว้อาลัย ชาวเน็ตเห็นแย้ง

          อบจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศงดจัดงานวันเด็ก 2569 เพราะต้องการถวายความอาลัยให้สมเด็จพระพันปีหลวง งานนี้ชาวเน็ตเห็นแย้ง

งดจัดงานวันเด็ก 2569
ภาพจาก Ekachai prasertkaew/shutterstock.com

          วันที่ 9 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการประกาศงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม นี้ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้ง

งดจัดงานวันเด็ก 2569

          ด้านชาวเน็ตต่างไม่เห็นด้วยที่จะงดจัดกิจกรรม เพราะการถวายความอาลัยกับน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สามารถทำได้พร้อมกับการจัดกิจกรรม และงานวันเด็กก็ไม่ได้เป็นงานรื่นเริงขนาดนั้น

งดจัดงานวันเด็ก 2569


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อบจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศงดจัดงานวันเด็ก 2569 เพราะไว้อาลัย ชาวเน็ตเห็นแย้ง โพสต์เมื่อ 9 มกราคม 2569 เวลา 12:30:46 1,090 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย