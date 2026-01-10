HILIGHT
ร้านเปิดต้นทุนชัด ๆ ทำไมคิดราคาไข่เจียว 400 บาท แพงสุดเป็นจุดที่ไม่มีใครนึกถึง

         ร้านค้า เปิดต้นทุนให้เห็นชัด ๆ ทำไมคิดราคาไข่เจียว 400 บาท ข้าวผัดไข่ 1,400 แพงที่จุดไหนกัน มันมีต้นทุนอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครคิด

ไข่เจียว 400 บาท
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          กลายเป็นดราม่าร้อน ๆ อีกครั้ง สำหรับตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี หลังจากที่มีร้านอาหารคิดราคาไข่เจียว 400 บาท, ข้าวผัดไข่ 1,400 บาท ทั้งที่มีไข่กับผัก แบบนี้แพงไปไหม ทั้งที่ลูกค้าอยู่ จ.ภูเก็ต ก็ไม่เคยเจออะไรแพงแบบนี้

ไข่เจียว 400 บาท
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          วันที่ 10 มกราคม 2569 ข่าวช่องวัน รายงานว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบร้านดังกล่าว พบว่า ร้านนี้ตั้งริมคลองดำเนินสะดวก ลูกค้าที่มาที่ร้านต้องนั่งเรือมา ราคาอาหารก็แพงทุกเมนู

          ร้านแจงว่า สาเหตุที่แพงเพราะมีต้นทุนสูงในเรื่องค่าเช่าที่ ค่าจ้างเด็ก และค่าคนขับเรือที่พานักท่องเที่ยวมากินอาหาร ตกลำละ 900 บาท ส่วนกรณีที่ลูกค้าโพสต์ วันเกิดเหตุคือวันที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมา มีลูกค้าคนไทยและต่างชาติมาเป็นครอบครัวมากินที่นี่ ก็ไม่เข้าใจว่าจะโพสต์อะไรตอนนี้ แต่เมื่อลูกค้าบอกว่า อาหารแพง ก็มีการปรับลดไปแล้ว เริ่มตั้งแต่ 10 มกราคม เป็นต้นไป

ไข่เจียว 400 บาท
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          นายธรณินทร์ บรรยงวรพินิจ เจ้าหน้าที่พาณิชย์ จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า ราคาอาหารค่อนข้างสูงเกินจริง หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ และดำเนินคดี ถ้าหากพบว่า มีการขายสูงเกินราคา โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ไข่เจียว 400 บาท
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่องวัน


