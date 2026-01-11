HILIGHT
นักท่องเที่ยวอิตาลี มาเที่ยวเมืองไทย เจอพิซซ่าแต่ละหน้า ถึงกับสิ้นหวัง น้ำตาจะไหล

          นักท่องเที่ยวชาวอิตาลี มาเที่ยวเมืองไทย เจอพิซซ่าแต่ละหน้า ถึงกับสิ้นหวัง สภาพน้ำตาจะไหล แต่ชาวเน็ตไทยสู้มาก

ภาพจาก TikTok @elifmusique


          วันที่ 11 มกราคม 2569 มีคลิปวิดีโอบน TikTok ของนักท่องเที่ยวต่างชาติรายหนึ่งกลายเป็นไวรัล เมื่อแฟนของเขาที่เป็นชาวอิตาลีเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย และได้เห็นเมนูพิซซ่าหน้าต่าง ๆ ที่ขายอยู่ในร้านพิซซ่า ทำเอาเจ้าตัวถึงกับตกอยู่ในสภาพสิ้นหวังแบบสุด ๆ 

ชาวอิตาลีเจอพิซซ่าไทย
ภาพจาก TikTok @elifmusique

          โดยผู้ใช้ TikTok @elifmusique ได้โพสต์คลิปวิดีโอเมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา พร้อมกับข้อความระบุว่า "เมื่อคุณอยู่ในประเทศไทยกับแฟนหนุ่มชาวอิตาลี" โดยคลิปแสดงให้เห็นว่า พวกเขาไปหยุดยืนที่ด้านหน้าร้านพิซซ่าแห่งหนึ่ง ซึ่งมีป้ายโฆษณาเมนูพิซซ่าหน้าพิเศษรสชาติที่ถูกรังสรรค์ออกมาเป็นสไตล์ไทย

ชาวอิตาลีเจอพิซซ่าไทย
ภาพจาก TikTok @elifmusique

ชาวอิตาลีเจอพิซซ่าไทย
ภาพจาก TikTok @elifmusique

          ทั้งหน้าแกงเขียวหวานไก่ เขียวหวานเนื้อน่องลาย และหน้ากะเพราหมูกรอบ กะเพราหมูสับ เมื่อได้เห็นเมนูพิซซ่าแต่ละหน้า หนุ่มอิตาลีรายนี้ถึงกับเอามือปิดหน้าปิดตา ยืนกุมขมับอยู่ในสภาพสุดสิ้นหวังมาก  

ชาวอิตาลีเจอพิซซ่าไทย
ภาพจาก TikTok @elifmusique

ชาวอิตาลีเจอพิซซ่าไทย
ภาพจาก TikTok @elifmusique

ชาวอิตาลีเจอพิซซ่าไทย
ภาพจาก TikTok @elifmusique

          คลิปวิดีโอนี้ได้รับความสนใจและกลายเป็นประเด็นถกเถียงบนโลกออนไลน์ ด้านชาวเน็ตไทยใจสู้ได้เข้าไปแสดงความความคิดเห็นติดตลก เปรียบเทียบกับการที่ชาวต่างชาตินำเมนูอาหารไทยไปทำแบบสไตล์ตัวเอง ซึ่งคนไทยก็รับไม่ได้เช่นเดียวกัน 


นักท่องเที่ยวอิตาลี มาเที่ยวเมืองไทย เจอพิซซ่าแต่ละหน้า ถึงกับสิ้นหวัง น้ำตาจะไหล โพสต์เมื่อ 11 มกราคม 2569
