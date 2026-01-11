นักท่องเที่ยวไต้หวัน เห็นสิ่งที่อยู่บนเตียงโรงแรมไทย จนต้องให้ทิป 100 ขอใหม่อีกครั้ง

นักท่องเที่ยวไต้หวัน สุดประทับใจโรงแรมไทย เพียงแค่เห็นสิ่งที่อยู่บนเตียง อยากได้ก็จัดให้ แถมเงินให้อีกต่างหาก 100-200 บาท
ภาพจาก yanfu.l
เสน่ห์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหลงไหลในไทยจนต้องกลับมาใหม่คือเรื่องการให้บริการ โดยเฉพาะเวลาที่เข้าห้องนอน มักจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ลูกค้าหลังเช็กอินอยู่เสมอ
วันที่ 11 มกราคม 2569 คุณ yanfu.l นักท่องเที่ยวชาวไต้หวัน ลงภาพประทับใจในห้องพัก เมื่อเจ้าตัวชอบใจที่โรงแรมไทยมีการพับผ้าห่มเป็นสัตว์ต่าง ๆ ก็เลยรีเควสต์ขอพนักงานให้พับเป็นรูปสัตว์ตามที่ใจต้องการ เช่น น้องช้าง พร้อมวางเงิน 100 บาทให้ และเมื่อมาถึง ก็มีน้องช้างอยู่บนเตียงจริง ๆ
อีกครั้งหนึ่งก็ขอร้องให้พับผ้าเป็นลายจระเข้ พร้อมวางเงิน 200 บาทให้ พนักงานโรงแรมก็จัดให้อีก ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นไวรัล ที่สำคัญ ยังมีความน่ารักของพนักงานที่เขียนโน้ตให้ลูกค้าด้วย