อาลัยพยาบาลหญิงวัย 30 หัวใจหยุดเต้นขณะเข้าเวรดึก ทั้งที่เพิ่งลงสตอรี่กินข้าวกับแฟน

          อาลัยพยาบาลหญิงวัย 30 ปี เสียชีวิตขณะที่อยู่เวรดึก เพราะหัวใจหยุดเต้น ทั้งที่เพิ่งลงสตอรี่กินข้าวกับแฟนไปแท้ ๆ


น้องอีฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

          วันที่ 11 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีการโพสต์แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของ พว.ยุภารักษ์ สุขวรรณดี (อายุ 30 ปี) พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วย อายุรกรรมหญิง 2 เนื่องจากหัวใจหยุดเต้นขณะที่ปฏิบัติงานเวรดึก

          ด้านลูกเพจต่างโพสต์แสดงความอาลัยด้วยความเศร้า บางคนเพิ่งเห็นเธอเพิ่งลงสตอรี่กินข้าวกับแฟนอยู่ หลังจากนั้นก็ลาลับไปตลอดกาล





น้องอีฟ

น้องอีฟ





