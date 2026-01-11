อาลัยพยาบาลหญิงวัย 30 หัวใจหยุดเต้นขณะเข้าเวรดึก ทั้งที่เพิ่งลงสตอรี่กินข้าวกับแฟน

อาลัยพยาบาลหญิงวัย 30 ปี เสียชีวิตขณะที่อยู่เวรดึก เพราะหัวใจหยุดเต้น ทั้งที่เพิ่งลงสตอรี่กินข้าวกับแฟนไปแท้ ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
วันที่ 11 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีการโพสต์แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของ พว.ยุภารักษ์ สุขวรรณดี (อายุ 30 ปี) พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วย อายุรกรรมหญิง 2 เนื่องจากหัวใจหยุดเต้นขณะที่ปฏิบัติงานเวรดึก
ด้านลูกเพจต่างโพสต์แสดงความอาลัยด้วยความเศร้า บางคนเพิ่งเห็นเธอเพิ่งลงสตอรี่กินข้าวกับแฟนอยู่ หลังจากนั้นก็ลาลับไปตลอดกาล
