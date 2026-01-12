HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ควันหลงวันเด็ก ผู้ใหญ่ทำหูกระต่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น ได้ของแถมมาจริง พอเปิดดูงงเลย

  
          วันเด็ก 2569 เซเว่น อีเลฟเว่น มีกิจกรรมทำท่าหูกระต่าย 2 นิ้ว ผู้ใหญ่ทำก็ได้ของ แต่กลับมาถึงรถงงเลย ทำไมได้แก้วมาด้วย พอนึกออกแล้วกุมขมับ


แจกของวันเด็ก 2569
ภาพจาก TikTok @repeach.p

          เทศกาลวันเด็ก 2569 ผ่านพ้นไปแล้ว ซึ่งแต่ละสถานที่ก็มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายให้เด็กได้ร่วมสนุกกัน แม้กระทั่งร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่น อีเลฟเว่นก็ยังมี เพียงแค่เด็กทำท่าหูกระต่าย ก็จะได้รับของกินฟรีอย่างใดอย่างหนึ่งที่กำหนดเอาไว้

          วันที่ 12 มกราคม 2569 TikTok @repeach.p ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำท่าหูกระต่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น แม้จะไม่ได้เป็นเด็ก แต่พนักงานก็ยังให้ของกินกลับมา และเมื่อออกจากร้านก็งงว่า ทำไมพนักงานให้แก้วมาด้วย

แจกของวันเด็ก 2569
ภาพจาก TikTok @repeach.p

แจกของวันเด็ก 2569
ภาพจาก TikTok @repeach.p

          สุดท้าย เธอนึกได้ว่า ตอนที่เธอเข้าร้านตั้งใจจะกดสเลอปี้ หยิบแก้วมาแล้วแต่ลืมกด หยิบเอามาใส่ของกินแบบงง ๆ เรื่องนี้กลายเป็นไวรัล 3 แสนครั้ง

          ส่วนคนอื่น ๆ ก็งงว่า ทำไมผู้ใหญ่ทำหูกระต่ายแล้วได้ด้วย ทั้งที่เป็นกิจกรรมวันเด็ก เรื่องนี้มีคนมาตอบว่า แล้วแต่การตัดสินใจของพนักงานแต่ละสาขา ต่อให้ไม่ใช่เด็ก บางคนก็เล่นได้เหมือนกัน

แจกของวันเด็ก 2569





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ควันหลงวันเด็ก ผู้ใหญ่ทำหูกระต่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น ได้ของแถมมาจริง พอเปิดดูงงเลย อัปเดตล่าสุด 12 มกราคม 2569 เวลา 12:11:05 4,240 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย