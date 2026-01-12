ควันหลงวันเด็ก ผู้ใหญ่ทำหูกระต่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น ได้ของแถมมาจริง พอเปิดดูงงเลย

วันเด็ก 2569 เซเว่น อีเลฟเว่น มีกิจกรรมทำท่าหูกระต่าย 2 นิ้ว ผู้ใหญ่ทำก็ได้ของ แต่กลับมาถึงรถงงเลย ทำไมได้แก้วมาด้วย พอนึกออกแล้วกุมขมับ
ภาพจาก TikTok @repeach.p
เทศกาลวันเด็ก 2569 ผ่านพ้นไปแล้ว ซึ่งแต่ละสถานที่ก็มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายให้เด็กได้ร่วมสนุกกัน แม้กระทั่งร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่น อีเลฟเว่นก็ยังมี เพียงแค่เด็กทำท่าหูกระต่าย ก็จะได้รับของกินฟรีอย่างใดอย่างหนึ่งที่กำหนดเอาไว้
วันที่ 12 มกราคม 2569 TikTok @repeach.p ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำท่าหูกระต่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น แม้จะไม่ได้เป็นเด็ก แต่พนักงานก็ยังให้ของกินกลับมา และเมื่อออกจากร้านก็งงว่า ทำไมพนักงานให้แก้วมาด้วย
ภาพจาก TikTok @repeach.p
ภาพจาก TikTok @repeach.p
ส่วนคนอื่น ๆ ก็งงว่า ทำไมผู้ใหญ่ทำหูกระต่ายแล้วได้ด้วย ทั้งที่เป็นกิจกรรมวันเด็ก เรื่องนี้มีคนมาตอบว่า แล้วแต่การตัดสินใจของพนักงานแต่ละสาขา ต่อให้ไม่ใช่เด็ก บางคนก็เล่นได้เหมือนกัน