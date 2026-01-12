ร้านอาหารดังสงสัย ได้รับแบงก์พันเย็บแม็กซ์ช่วงนี้บ่อย หมายถึงอะไร คนแห่ตอบคำเดียว

ร้านอาหารตั้งข้อสงสัย ได้รับแบงก์พันติดแม็กซ์เย็บในช่วงนี้ หมายถึงอะไร หลายคนแห่ตอบต้องเป็น "ผ้าป่า" แน่ ๆ กลายเป็นไวรัล 2 แสนครั้ง
วันที่ 12 มกราคม 2569 TikTok @chombung.dm ของร้านครัวชมบึง หาดคำสมบูรณ์ เล่าเรื่องราวที่น่าสงสัยจากการรับเงินของลูกค้าที่ใช้บริการที่ร้านว่า ช่วงนี้เงินสดของทานร้านสีค่อนข้างแปลก แถมมีแม็กซ์เย็บที่หัวมุมอีก ไม่รู้เหมือนกันว่า แบบนี้หมายความว่าอะไร เรื่องนี้เป็นไวรัลกว่า 2 แสนครั้ง
