ร้านอาหารดังสงสัย ได้รับแบงก์พันเย็บแม็กซ์ช่วงนี้บ่อย หมายถึงอะไร คนแห่ตอบคำเดียว

  
          ร้านอาหารตั้งข้อสงสัย ได้รับแบงก์พันติดแม็กซ์เย็บในช่วงนี้ หมายถึงอะไร หลายคนแห่ตอบต้องเป็น "ผ้าป่า" แน่ ๆ กลายเป็นไวรัล 2 แสนครั้ง


ภาพจาก TikTok @chombung.dm

ภาพจาก TikTok @chombung.dm

ภาพจาก TikTok @chombung.dm

          วันที่ 12 มกราคม 2569 TikTok @chombung.dm ของร้านครัวชมบึง หาดคำสมบูรณ์ เล่าเรื่องราวที่น่าสงสัยจากการรับเงินของลูกค้าที่ใช้บริการที่ร้านว่า ช่วงนี้เงินสดของทานร้านสีค่อนข้างแปลก แถมมีแม็กซ์เย็บที่หัวมุมอีก ไม่รู้เหมือนกันว่า แบบนี้หมายความว่าอะไร เรื่องนี้เป็นไวรัลกว่า 2 แสนครั้ง

  

        ส่วนชาวเน็ตดูคลิปแล้วมองว่า เงินนี้อาจจะเป็นเงิน "ผ่าป่า" ก็เป็นได้ อย่าเพิ่งคิดไปไกล แม้ว่าเงิน "ผ่าป่า" นี้จะจ่ายกันเป็นพันก็ตาม บางคนก็มองว่า มีสิ่งที่อยากคอมเมนต์ แต่ไม่คอมเมนต์ดีกว่า

ภาพจาก TikTok @chombung.dm




ร้านอาหารดังสงสัย ได้รับแบงก์พันเย็บแม็กซ์ช่วงนี้บ่อย หมายถึงอะไร คนแห่ตอบคำเดียว อัปเดตล่าสุด 12 มกราคม 2569 เวลา 16:54:35 6,994 อ่าน
