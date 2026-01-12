น้ำตาเมียหลวง ทหารหนุ่มหลอกเมียว่าไปรบ ความจริงคบเมียน้อยที่มีผัวแล้ว 3 คน

จุดเริ่มต้นของความสงสัย
การเดินทางตามหาสามี และความจริงเริ่มปรากฏ
วันที่ 3 ธันวาคม 2567 คุณเจนสังเกตเห็นสามีออนไลน์บนเฟซบุ๊ก แต่กลับไม่โทรหาลูกหรือติดต่อตน จึงตัดสินใจโทรไปคุยและได้ยินสามีพูดว่า "เขาเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิมกับเธอแล้ว" คุณเจนไม่เข้าใจความหมาย จึงตัดสินใจขับรถจากจังหวัดเลยไปอุบลราชธานีทันที ระยะทางกว่า 500 กิโลเมตร พร้อมลูก โดยออกเดินทางเวลา 15.00 น. และถึงเวลา 22.00 น.
ตลอดการเดินทาง คุณเจนติดต่อสามีไม่ได้ ต้องให้เพื่อนทหารช่วยติดต่อ จนกระทั่งสามีโทรมาตอน 21.00 น. ถามว่า "เธอจะมาทำไม" คุณเจนตอบว่า "ได้อยู่กับเขาแค่ 1-2 ชั่วโมงก็คุ้มแล้ว เพราะไม่ได้เจอกัน 3-4 เดือน" สามีออกมาพบและนอนกับลูกก่อนจะกลับค่ายไปตอนตี 5 โดยบอกว่าต้องเข้าป่าตั้งแต่เช้า และให้คุณเจนกลับบ้านทันที ซึ่งตลอดการเดินทางกลับ สามีไม่เคยโทรถามว่าถึงบ้านหรือยัง ทำให้คุณเจนเริ่มสงสัยพฤติกรรม
กระทั่งวันที่ 5 ธันวาคม คุณเจนตัดสินใจเดินทางไปอุบลราชธานีอีกครั้งพร้อมลูก เพื่อสืบหาความจริง เมื่อไปถึงกองร้อยจึงทราบว่าสามีกำลังพักร้อน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคมเป็นต้นไป และหายตัวไปโดยไม่มีใครติดต่อได้ เมื่อสอบถามทหารในหน่วยเกี่ยวกับภารกิจเข้าป่า ได้รับคำตอบว่าไม่มีภารกิจดังกล่าว
"ความเริ่มแตก เขาก็บอกว่าให้หนูกลับไปพักก่อน ไปหาที่พักก่อนหนูก็เลยไปหาที่พัก ตอนนั้นรู้ความจริงเราว่าสามีโกหก … แรงจะขับรถยังไม่มีเลยค่ะพี่หนุ่ม ลูกหนูอายุ 1 ขวบ 11 เดือน หลังจากนั้นหนูก็ไปหาที่พัก หนูก็ตั้งสติ หนูไปกับลูก 2 คนด้วยหนูก็ดี เวลานั้น หนูไม่ฆ่าตัวตายตั้งแต่ตอนนั้นก็บุญหนูมากเลย มันดิ่งหนูไม่เคยเจออะไรแบบนี้"
โป๊ะแตกสามีไปมีหญิงอื่น
มีผู้หวังดีส่งหลักฐานมาให้คุณเจน เป็นภาพถ่ายจากบัญชีไอจีลับของสามีที่ลงรูปคู่และสตอรี่กับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เป็นประจำ รวมถึงมีการแท็กกันตลอดเวลา
"มี account หนึ่งที่หนูก็ไม่สามารถรู้ว่าเขาคือใคร เขาสงสารลูกหนู เขาสงสารเด็ก เขาก็เลยส่งให้คือผู้ชายมีไอจีหลุม ลงรูปคู่สตอรี่กับผู้หญิงคนนี้อยู่ตลอด แท็กกันกับผู้หญิงคนนี้อยู่ตลอดเวลา มีคนไปเห็นก็เลยแคปส่งมาให้ ตอนนั้นที่เห็นตรงนี้ก็ เสียใจ คือหนูเป็น Black หลังให้เขาตลอด เสียใจว่าทำไมทำกับเมียและลูกได้ หนูอยู่บ้านตั้งใจเลี้ยงลูกเป็นอย่างดี ก็เหนื่อยทั้งหาเงินทางเลี้ยงลูก"
คุณเจนเปิดเผยว่าตนทำสวนยางเป็นอาชีพ หาเงินเลี้ยงลูกเอง โดยสามีไม่ได้ส่งเงินมาเลี้ยงดู ตรงกันข้ามคุณเจนกลับต้องส่งเงินไปให้สามีด้วย หลังทราบความจริง คุณเจนตัดสินใจเช่าห้องพักในอุบลราชธานีเป็นรายเดือน เพื่อรอดูพฤติกรรมของสามี โดยสามีบล็อกตนทุกช่องทาง ทำให้ติดต่อไม่ได้เลย รู้สึกเหมือนโดนทิ้งขว้างและลอยแพ
ต่อมาคุณเจนไปเจอสามีที่กองร้อย โดยทำท่าทีเป็นปกติเพื่อไม่ให้สามีรู้ว่าตนทราบความจริง เมื่อถามสามีว่ามีคนใหม่หรือไม่ สามีตอบว่าไม่มี มีแต่คนคุย โดยสามีออกมาเจอลูกเพียง 10 นาทีเท่านั้น
สิ่งที่ทำให้คุณเจนเสียใจที่สุดคือ วันที่ 5 ธันวาคมตรงกับวันพ่อแห่งชาติ แต่สามีกลับไม่ออกมาพบลูก เธอกล่าวว่า ทำไมคุณไม่มาทำหน้าที่พ่อเลย มันตรงกับวันพ่อด้วย เขาเลือกคนอื่น ไม่ได้เลือกหนูกับลูก
พบความจริงว่าหญิงคนดังกล่าวมีชายหลายคนพัวพัน
คุณเจนติดต่อกับครอบครัวสามีเพื่อแจ้งว่าสามีมีหญิงอื่น ซึ่งครอบครัวฝ่ายสามียังคุยกับตนได้ดี เพื่อนของคุณเจนช่วยสืบหาข้อมูลและพบว่าหญิงคนดังกล่าวมีสามีอยู่แล้วชื่อ คุณเป๋อ จึงได้เบอร์โทรศัพท์และเฟซบุ๊กมาเพื่อสอบถามความจริง
ในตอนแรกคุณเจนกังวลว่าคุณเป๋ออาจเป็นผู้มีอิทธิพล แต่เมื่อโทรไปสอบถาม คุณเป๋อกลับบอกว่าตนเองเพิ่งถูกฝ่ายหญิงไล่ออกจากบ้าน ซึ่งทำให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลและพบความจริงที่ซับซ้อนมากขึ้น
คำให้การของคุณเป๋อ คู่หมั้นของฝ่ายหญิง เมียซุก ผู้พัน-ผู้การ โป๊ะแตกโลก 4 ใบ
คุณเป๋อ อายุ 39 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว เปิดใจในรายการโหนกระแสว่า รู้จักกับ น้องเอ๋ (ฝ่ายหญิง นามสมมติ) ที่บ้านเพื่อนซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกัน โดยเริ่มจีบในช่วงต้นปี 2564 และคบหากันมานาน 4 ปี เพราะฝ่ายหญิงบอกว่าเป็นคนโสด
ในช่วงที่คบหากัน มีรุ่นน้องเข้ามาเตือนคุณเป๋อว่า ผู้หญิงคนนี้มีคนดูแลอยู่แล้ว เป็นนายทหารยศผู้พัน อายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเปย์หนักถึงขั้นสร้างบ้านให้ และยังเปิดร้านเสริมสวยให้ฝ่ายหญิงด้วย
คุณเป๋อสังเกตว่าฝ่ายหญิงทำร้านเสริมสวยบ้างไม่ทำบ้าง หรือทำเพียงบังหน้าเท่านั้น เพราะเวลาส่วนใหญ่จะออกไปหาบรรดาพี่ ๆ เหล่านั้นมากกว่า โดยรายได้จากร้านเสริมสวยถือเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับจากคนดูแล เมื่อทราบเรื่องจึงตัดสินใจถามฝ่ายหญิงตรง ๆ ซึ่งได้รับคำตอบว่า "เป็นเรื่องจริง ถ้ารับไม่ได้ก็ให้แยกย้ายกันไป" คุณเป๋อรู้สึกอึ้งแต่ยังตัดใจไม่ได้เพราะรัก จึงยอมรับสภาพความสัมพันธ์แบบนี้
คุณเป๋อเล่าว่าตนไม่ได้อยู่กับฝ่ายหญิงประจำ ฝ่ายหญิงจะมาหาที่บ้านหรือไปเช่าห้องอยู่ด้วยกัน จนกระทั่งนายทหารยศผู้พันจับได้เนื่องจากตนนำรูปคู่ขึ้นเป็นภาพปกเฟซบุ๊กเพื่อแสดงความรัก ทำให้ผู้พันส่งข้อความไปต่อว่าฝ่ายหญิง หลังจากนั้นฝ่ายหญิงได้ให้ผู้พันถอยออกไป และให้คุณเป๋อพาญาติผู้ใหญ่ไปสู่ขอหมั้นหมายเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 โดยมีการผูกข้อมือกันตามประเพณี เนื่องจากฝ่ายหญิงบอกว่าหมดที่พึ่ง คุณเป๋อจึงเชื่อว่าตนจะเป็นคนสุดท้าย
ต่อมาคุณเป๋อจับได้อีกว่าฝ่ายหญิงมีความสัมพันธ์กับนายตำรวจยศระดับผู้การ อายุ 50 ปีขึ้นไป และนายทหารยศผู้พันคนเดิมก็กลับมาคบหากันอีกครั้ง โดยฝ่ายหญิงยื่นคำขาดคำเดิมว่า "ถ้ารับไม่ได้ก็เลิกไป" และช่วงหลังพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนไป จากที่เคยเรียกพี่ก็เปลี่ยนเป็นเรียกมึงกู และแสดงอาการหงุดหงิดเวลาคุณเป๋อโทรศัพท์หาขณะที่อยู่กับผู้ชายคนอื่น ช่วงเดือนตุลาคม 2567 ฝ่ายหญิงเริ่มปิดกั้นและหาเรื่องทะเลาะเพื่อไล่คุณเป๋อออกจากบ้าน เหมือนต้องการเปิดทางให้ชายคนอื่น
คุณเป๋อเปิดเผยว่า ตลอดเวลาที่คบหากันมา ตนรับรู้เรื่องราวความสัมพันธ์ซ้อนของฝ่ายหญิงมาโดยตลอด ทั้งกรณีของผู้พันและผู้การ โดยตนยอมแม้กระทั่งขับรถไปส่งฝ่ายหญิงเพื่อให้ไปหากิ๊กหนุ่มเหล่านั้น เพียงเพราะรักและหวังว่าจะชนะใจได้เป็นคนสุดท้าย
คุณเป๋อยังเปิดเผยถึงภาพงานวันเกิดของฝ่ายหญิงเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2568 ซึ่งสามีของคุณเจนได้ไปร่วมฉลอง ขณะที่ตนทำได้เพียงดูภาพผ่านโซเชียลมีเดียของเพื่อนฝ่ายหญิง
สรุปรายชื่อชายทั้งหมดของน้องเอ๋
ทั้งนี้ในรายการ คุณเป๋อ กล่าวว่า ไม่ทราบว่าตนเองมาก่อนหรือมาหลัง พร้อมเปิดเผยข้อมูลว่านอกจากตนและสามีของคุณเจนแล้ว ยังมีนายทหารยศผู้พันและนายตำรวจระดับผู้การ เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ด้วย รวมแล้วฝ่ายหญิงมีชายหนุ่มพัวพันถึง 4 คน ซึ่งทำให้พิธีกรอุทานด้วยความตกใจ โดยคุณเป๋อยืนยันสถานะว่าเป็นคู่หมั้นที่ถูกต้องตามประเพณี มีการผูกข้อมือกันแล้ว แต่กลับไม่เคยรู้จุดยืนของตนเอง
สำหรับรายชื่อชายหนุ่มที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับน้องเอ๋ประกอบด้วย
1. นายทหารยศผู้พัน อายุ 50 ปีขึ้นไป
2. นายตำรวจระดับผู้การ อายุ 50 ปีขึ้นไป
3. คุณเป๋อ อายุ 39 ปี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว (คู่หมั้นที่มีพิธีผูกข้อมือ)
4. จาน สามีของคุณเจน ยศสิบเอก อายุ 28 ปี (คนล่าสุด)
การแสดงออกของฝ่ายหญิงการโพสต์แซะเมียหลวง
คุณเจนเล่าต่อว่า หลังจากเรื่องราวเริ่มแดงขึ้น ตนพยายามนิ่งเฉยเพื่อรอดูพฤติกรรม แต่กลับพบว่า น้องเอ๋ คู่กรณี มีการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียในลักษณะแซะและเยาะเย้ยตน โดยแคปภาพที่ตนลงรูปครอบครัวไปวิจารณ์ในทำนองขบขันว่า "ทางนี้นั่งดื่มเบียร์ขำจนไม่เมาแล้ว"
พฤติกรรมดังกล่าวสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้คุณเจนอย่างมาก เพราะเป็นการไม่ให้เกียรติทั้งตนและลูก และแสดงให้เห็นว่าฝ่ายหญิงไม่เกรงกลัวหรือรู้สึกผิดต่อการกระทำของตนเอง
การตัดสินใจของคุณเจน ยืนยันหย่าและฟ้องร้องค่าเสียหาย
คุณเจนยืนยันกับ หนุ่ม กรรชัย และทนายพัฒน์ ในรายการว่า ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะหย่าขาดกับสามี 100 เปอร์เซ็นต์ แม้สามีอาจจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงถึงขั้นออกจากราชการ ตนก็ยอมรับได้ โดยก่อนจะหย่า คุณเจนจะดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนจากฝ่ายหญิงตามกฎหมาย โดยตั้งเป้าเรียกค่าเสียหายหลักแสนบาท เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองและลูก
คุณเจนทิ้งท้ายว่า ทะเบียนสมรสไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นเดียว แต่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่กฎหมายคุ้มครอง และฝากถึงหญิงอื่นว่า อย่าท้าทายทะเบียนสมรสในมือเมียหลวง โดยวันนี้ตนออกมาเพื่อทวงศักดิ์ศรีของเมียหลวงคืน
ข้อความจากคุณเป๋อ ฝากถึงจาน สามีคนใหม่ - ผู้พันและผู้การ
คุณเป๋อฝากข้อความถึง จาน ทหารหนุ่มคนล่าสุดในสังกัดของฝ่ายหญิงว่า ช่วง 2 ปีแรกจะเป็นช่วงโปรโมชั่น หลังจากนั้นจะไม่มีแล้ว หากคิดจะคบระยะยาวต้องต่อโปร และต้องรับรู้ด้วยว่าฝ่ายหญิงยังมีสามีอีก 2 คน
คุณเป๋อเตือนว่า ให้ดูแลน้องเอ๋ดี ๆ และรักกันนาน ๆ แทนตน โดยฝ่ายหญิงเคยบอกไว้ชัดเจนว่า เงินสำคัญที่สุด เพราะเขาเป็นเสาหลักที่ต้องดูแลครอบครัว
ส่วนทางด้าน ผู้พัน นายทหารยศสูง คุณเป๋อฝากให้พิจารณาเอาเองว่าจะไปต่อหรือไม่ สำหรับ ผู้การ นายตำรวจ คุณเป๋อฝากบอกว่า ให้ช่วยเตรียมเงินไว้ให้ฝ่ายหญิงด้วย เพื่อเอาไว้สำหรับจ่ายค่าเสียหายที่ทางคุณเจน เมียหลวง กำลังจะฟ้องร้องเรียกค่าทดแทน
คุณเป๋อประกาศยุติความสัมพันธ์
คุณเป๋อระบุว่า ก่อนหน้านี้ตนพยายามเงียบและอดทนมาตลอด แม้จะมีคนเตือน แต่เมื่อฝ่ายหญิงไปมีความสัมพันธ์กับจานเพิ่มอีกคน ตนจึงตัดสินใจยุติความสัมพันธ์อย่างเด็ดขาด โดยยืนยันว่าจะไม่กลับไปหาฝ่ายหญิงอีก 100 เปอร์เซ็นต์
สุดท้ายฝากถึง น้องเอ๋ อดีตคนรักว่า "อย่าไปทำพฤติกรรมแบบนี้กับใครอีก ให้สงสารครอบครัวและลูกของคนอื่นบ้าง"