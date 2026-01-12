HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงแจ้ง น้องเลย์ลิน แมวทรงเลี้ยงเสียชีวิตอย่างสงบ


          พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงแจ้ง น้องเลย์ลิน แมวทรงเลี้ยงเสียชีวิตอย่างสงบแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ช่วยบริจาคเลือดให้




น้องเลย์ลินจากไปแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

          วันที่ 12 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  ลงคลิปเรื่องน้องเลย์ลิน แมวทรงเลี้ยงของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้เสียชีวิตอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลสัตว์เกษตร บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวานนี้

น้องเลย์ลินจากไปแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

          ทั้งนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงขอขอบคุณโดนเนอร์เลือดทุก ๆครอบครัวที่มาบริจาคเลือดให้กับน้องเลย์ลิน ซึ่งตอนนี้ไม่ต้องใช้เลือดแล้ว ทรงได้บันทึกคลิปวีดีโอประทานความขอบคุณถึงทุก ๆ ท่านที่ได้ช่วยเหลือน้องเลย์ลินในครั้งนี้

          "สวัสดีค่ะ วันนี้หนูขอมาแจ้งเรื่องเลิกขอบริจาคลือดนะคะ เพราะว่าวันนี้ 3 โมง 40 เลย์ลิน ลูกสาวหนูได้เสียไปอย่างสงบ เขาหลับไปแล้วหลับเลย หนูอยากจะกราบขอบพระคุณโดเนอร์ทุกท่านจากใจนะคะ หนูสำนึกบุญคุณทุกคนเสมอ หากทุกคนมีอะไรให้หนูตอบแทน สามารถเอ่ยมาได้นะคะ..."

น้องเลย์ลินจากไปแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

น้องเลย์ลินจากไปแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงแจ้ง น้องเลย์ลิน แมวทรงเลี้ยงเสียชีวิตอย่างสงบ อัปเดตล่าสุด 12 มกราคม 2569 เวลา 17:55:11
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย