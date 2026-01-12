พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงแจ้ง น้องเลย์ลิน แมวทรงเลี้ยงเสียชีวิตอย่างสงบ

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงแจ้ง น้องเลย์ลิน แมวทรงเลี้ยงเสียชีวิตอย่างสงบแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ช่วยบริจาคเลือดให้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
วันที่ 12 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ลงคลิปเรื่องน้องเลย์ลิน แมวทรงเลี้ยงของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้เสียชีวิตอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลสัตว์เกษตร บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวานนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
"สวัสดีค่ะ วันนี้หนูขอมาแจ้งเรื่องเลิกขอบริจาคลือดนะคะ เพราะว่าวันนี้ 3 โมง 40 เลย์ลิน ลูกสาวหนูได้เสียไปอย่างสงบ เขาหลับไปแล้วหลับเลย หนูอยากจะกราบขอบพระคุณโดเนอร์ทุกท่านจากใจนะคะ หนูสำนึกบุญคุณทุกคนเสมอ หากทุกคนมีอะไรให้หนูตอบแทน สามารถเอ่ยมาได้นะคะ..."
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์