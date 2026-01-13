เมียหลวงแฉ ผัวทหารอากาศ มีเมียน้อย 10 คน ทำแสบทุกจังหวัดที่ไป กิ๊กสาวสารพัดอาชีพ

เมียหลวงสุดทน เปิดจักรวาลรักสามีทหารอากาศ คบซ้อนผู้หญิงกว่า 10 คน สารพัดอาชีพ ทั้งยังถูกทำร้ายและถูกไล่ออกจากบ้านพักซ้ำแล้วซ้ำเล่า
วันที่ 13 มกราคม 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานเรื่องราวร้องทุกข์จาก คุณกวาง วัย 34 ปี ชาวจังหวัดลพบุรี ออกมาร้องเรียนผ่านสื่อ หลังต้องทนทุกข์ทรมานกับชีวิตคู่มานานกว่า 7 ปี โดยถูกสามีซึ่งเป็น ข้าราชการทหารอากาศ นอกใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า มีผู้หญิงเข้ามาพัวพันมากกว่า 10 คน บางรายคบซ้อนเป็นปี บางรายมีครอบครัวอยู่แล้ว อีกทั้งเธอยังถูกทำร้ายร่างกาย และถูกไล่ออกจากบ้านพักทหารหลายครั้ง จนสุดท้ายตัดสินใจขอหย่า พร้อมตั้งเงื่อนไขเรียกค่าเซ็นใบหย่า 500,000 บาท เพื่อยุติปัญหาทั้งหมด
คุณกวางเล่าว่า เธอรู้จักสามีตั้งแต่ปี 2559 ขณะฝ่ายชายประจำการอยู่ที่จังหวัดลพบุรี โดยรู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ ทั้งสองฝ่ายต่างโสด และคบหากันประมาณ 5 เดือน ก่อนที่เธอจะตั้งครรภ์ จากนั้นจึงตกลงจดทะเบียนสมรสกัน โดยมีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้ ต่อมาย้ายไปอยู่บ้านพักทหารอากาศที่ ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และเธอได้ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในค่ายทหาร
จุดเริ่มต้นของปัญหาเกิดขึ้นในปี 2561 ระหว่างที่เธอกำลังตั้งครรภ์ได้ประมาณ 6–7 เดือน เธอสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลก ๆ ของสามี เช่น เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ เอาโทรศัพท์เข้าห้องน้ำ คว่ำหน้าจอมือถือ จนจับได้ว่าสามีแอบคุยกับผู้หญิงผ่านแอป LINE และแอปฯ หาคู่ ช่วงนั้นสามีต้องไปประจำการที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทำให้ทั้งคู่ต้องอยู่ห่างกัน ซึ่งระหว่างนั้นสามีนอกใจคบซ้อนกับผู้หยิงคนอื่นหลายคน ประกอบด้วย
1. นักศึกษาที่สัตหีบ (ชลบุรี) : จับได้จากข้อความใน Line คุณกวางทักไปเตือนทั้งคู่ สุดท้ายฝ่ายหญิงยอมถอยไป
2. แม่ค้าที่ตาคลี (นครสวรรค์) : สามียอมรับว่าพลาดไปมีสัมพันธ์กันในโรงแรม ก่อนจะเลิกรากันไป
3. ลูกจ้างเทศบาลที่ตาคลี (คนกวาดถนน) : มีการนัดเจอกันจริง จนทะเลาะกันรุนแรง สามีไล่คุณกวางออกจากบ้านพักและพาผู้หญิงคนนี้เข้ามาอยู่แทน เธอยังถูกสามีทำร้ายร่างกายโดยการผลักล้มและเหยียบหน้า จนผู้หญิงคนนี้ต้องเข้ามาห้าม ซึ่งต่อมาเจ้าตัวทนพฤติกรรมของสามีเธอไม่ไหว จึงเลิกราไป
4. ครูที่กำแพงเพชร : คบหากันจริงจัง 3-4 เดือน มีการวิดีโอคอลแบบเปลือยกัน คุณกวางสืบจนรู้ว่าครูคนนี้มีสามีอยู่แล้ว จึงส่งหลักฐานให้สามีของฝ่ายหญิงดู ทั้งคู่จึงยุติความสัมพันธ์กันไป
5. พนักงานคลินิกเสริมความงาม (เชียงใหม่) : สามีหลอกว่าหย่ากับเมียแล้ว และกู้เงินสหกรณ์มาเปย์ให้ฝ่ายหญิง แต่บอกคุณกวางว่าเป็นเงินค่าชดเชยหลังหย่า ช่วงนั้นคุณกวางเพิ่งคลอดลูกและถูกไล่ออกจากบ้านพักอีกครั้ง จนต้องเอาลูกไปฝากให้ตา-ยายช่วยเลี้ยง
6. เจ้าหน้าที่ในศาลาจังหวัด (สระแก้ว) : อยู่กินด้วยกันในบ้านพักกองบินนาน 2-3 ปี ซึ่งคุณกวางไม่เคยรู้เรื่องเลยในช่วงแรก
7. ข้าราชการทหารอากาศ (หน่วยงานเดียวกัน) : คบซ้อนกับรายที่ 6 จนเกิดเหตุการณ์ทะเลาะตบตีกันใหญ่โต ทำให้รายที่ 6 โทร. มาเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณกวางฟัง
8. ภรรยาตำรวจ (ชลบุรี) : แอบกุ๊กกิ๊กกันชั่วคราว พอจับได้ก็เลิกราไป
9. ครูที่สระแก้ว : คุยกันในช่วงเวลาสั้น ๆ
10 . ยังไม่ทราบรายละเอียดแน่ชัด : แต่ทราบว่ามีการพูดคุยกันจริง และสามีเลือกที่จะไปใช้ชีวิตอยู่กับคนนี้ ซึ่งคาดว่าเป็นทหารอากาศในกรมใกล้เคียงกัน
คุณกวางยังเปิดเผยว่า ผู้หญิงที่ทำงานศาลากลางซึ่งเคยอยู่กินกับสามี ส่งภาพและข้อมูลมาให้ดูว่าเธอถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้ง ถูกทุบตี ตบจนคิ้วแตก ตัวช้ำ และยืนยันตรงกันว่าสามีเป็นคนอารมณ์รุนแรง ชอบทำลายข้าวของ
ท้ายที่สุด คุณกวางตัดสินใจขอหย่า โดยเดิมเรียกค่าเซ็นใบหย่าไว้ 800,000 บาท ตั้งแต่ปี 2566 ก่อนจะลดเหลือ 500,000 บาท แต่ฝ่ายชายยังเลือกไปใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนล่าสุด ซึ่งคาดว่าเป็นทหารอากาศเช่นกัน ส่วนเรื่องลูก คุณกวางเป็นผู้เลี้ยงดูเพียงลำพัง สามีไม่ได้ส่งเสีย นอกจากสวัสดิการรักษาพยาบาล และเพิ่งมีการดำเนินการให้หักเงินเดือนตามกฎหมายไม่นานนี้ เธอยังต้องการให้หน่วยงานต้นสังกัดของสามีตรวจสอบพฤติกรรม เนื่องจากเคยร้องเรียนหลายครั้ง แต่เรื่องกลับเงียบ ไม่มีความคืบหน้า
