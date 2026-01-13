HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >
  2. ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก Evil Queen ตัวแม่ เผยตัวจริงของเธอ หลังสิ้นสุดเส้นทาง 8 ปีกับดิสนีย์

          รู้จักกับ Evil Queen ตัวแม่ จากดิสนีย์แลนด์ เผยตัวจริงของนักแสดงเบื้องหลังผู้สวมบทบาทนี้ หลังสิ้นสุดเส้นทาง 8 ปี ปั้นให้วายร้ายกลายเป็นตัวละครที่คนรัก 
นักแสดง Evil Queen

ภาพจาก Instagram sabrinavonb

         เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นประจำ Disneyland เลยก็ว่าได้ สำหรับนักแสดงผู้รับบทเป็นราชินีปีศาจ (Evil Queen) จากเรื่องสโนว์ไวท์ ที่เป็นตัวตึงสร้างสีสันและเสียงหัวเราะแก่ผู้มาเยือน และยังมีคลิปของเธอเป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์ แต่ถึงอย่างนั้นชื่อจริงของนักแสดงผู้อยู่เบื้องหลังบทบาทนี้ยังคงเป็นปริศนา น้อยคนที่จะรู้ว่าเธอคือใคร 

         กระทั่งล่าสุดที่มีการออกมาเผยว่า เธอคนนี้มีชื่อจริงว่า ซาบรีนา วอน บี (Sabrina Von B.) แต่สาเหตุที่ทำให้ทุกคนได้รู้ตัวจริงของเธอนั้นชวนให้แฟนดิสนีย์แลนด์หลายคนแอบเศร้า เมื่อเธอได้ออกมาเปิดตัวว่าเป็นนักแสดงที่รับบทนั้น หลังไม่ได้ทำงานที่ดิสนีย์แล้ว 

นักแสดง Evil Queen

ภาพจาก Instagram sabrinavonb

         โดยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2569 เว็บไซต์ People เผยบทสัมภาษณ์ ซาบรีนา วอน บี เกี่ยวกับความรู้สึกของเธอ และเส้นทางอาชีพนี้แฟน ๆ ยังไม่เคยรู้ ซึ่งเธอเปิดใจว่า “มันเป็นความฝันที่ได้สร้างสรรค์ตัวละครที่ไม่เป็นที่นิยมหรือมีชื่อเสียงนี้ในแบบของฉัน ก่อนที่คลิปของฉันจะเริ่มแพร่กระจายออกไป” 

         นักแสดงวัย 27 ปี เผยว่า เธอได้อ่านคอมเมนต์มากมายที่มีคนบอกว่า พวกเขาไม่เคยรักในตัวละครนี้มาก่อน แต่ตอนนี้มันกลายมาเป็นตัวละครโปรดของพวกเขาไปแล้ว ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เธอสามารถทำให้วายร้ายดิสนีย์มีชีวิตขึ้นมา ไม่ใช่ในฐานะปีศาจ แต่มีความตลกมากขึ้น ทั้งยังสร้างความสนุกสนาน ทำให้ผู้คนยิ้มได้ ในขณะที่ยังคงความเป็นวายร้ายอยู่ 

นักแสดง Evil Queen

ภาพจาก Instagram sabrinavonb

         นับตั้งแต่ วอน บี เข้ามาทำงานร่วมกับดิสนีย์เมื่อตอนอายุ 18 ปี ตลอดระยะเวลา 8 ปีในอาชีพของเธอ ไม่ได้มีเพียงการสวมบทเป็น Evil Queen เท่านั้น แต่เธอยังแสดงเป็นตัวละครอื่น ๆ ในบางโอกาส เช่น มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) จากเรื่องเจ้าหญิงนิทรา และ เลดี้เทรเมน (Lady Tremaine) แม่เลี้ยงใจร้ายจากเรื่องซินเดอเรลล่า  

         “ประสบการณ์ที่ฉันสร้างขึ้นแก่ผู้คน คือเรื่องราวและสิ่งต่าง ๆ ที่จะติดตรึงพวกเขาไปอีกนานหลายปี และหวังว่าพวกเขาจะชอบวายร้ายมากขึ้น หันมาอยู่ฝั่งวายร้าย ไม่ใช่แค่หวาดกลัวพวกเธอ” วอน บี เผย 

นักแสดง Evil Queen

ภาพจาก Instagram sabrinavonb

         ในขณะที่การสร้างสรรค์ของเธอทำให้ตัวละครนี้มีชีวิตชีวา ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบตัวละครของเธออย่างมาก ก็คือไหวพริบของเธอในการโต้ตอบกับผู้มาเยือน จนทำให้เกิดโมเมนต์ชวนเฮฮาและสร้างความสนุกสนาน ซึ่งเธอได้พูดถึงเรื่องนี้ว่า “บางครั้งฉันก็ประหลาดใจกับตัวเอง กับไหวพริบในการตอบที่ปิ๊งออกมา แล้วฉันก็ลองนำมาใช้กับแขกดู”
  
         อย่างไรก็ตาม การจะเป็นควีนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย วอน บี ต้องมีการเตรียมตัวทั้งร่างกายและจิตใจมากพอ ๆ กัน โดยเธอยอมรับว่าบทบาทนี้ “ต้องใช้แรงกาย” มากยิ่งกว่าที่ผู้คนคิด

นักแสดง Evil Queen

ภาพจาก TikTok @sabrinavonb

         “คุณต้องสวมคอสตูม และหลายครั้งในแคลิฟอร์เนียอากาศก็ร้อนมาก จึงต้องมีการเตรียมใจ ดื่มน้ำให้เพียงพอสำหรับการทำงาน และต้องดูแลผิวให้ดูสุขภาพดี ต้องกินและนอนให้พอในคืนก่อนหน้า เพื่อให้มีแรงมาสวมบทบาทนี้ และการโบกผ้าคลุมวันแล้ววันเล่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย”

         ทั้งนี้ คาแรกเตอร์วายร้ายของเธอกลายมาเป็นไวรัล ตั้งแต่ในปี 2562 เมื่อมียูทูบเบอร์มาที่ดิสนีย์แลนด์ แล้วอัปโหลดคลิปของเธอ จากนั้นในปี 2564 คลิปของเธอก็กลายมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง 

นักแสดง Evil Queen

ภาพจาก TikTok @sabrinavonb

         วอน บี ยอมรับว่าการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตของเธอกับเวทย์มนตร์ของดิสนีย์ไว้นั้นเป็นเรื่องท้าทาย เพราะในขณะที่ดิสนีย์อยากปกป้องเวทย์มนตร์นั้นไว้ แต่ผู้คนกลับพยายามจะตามหาตัวตนของเธอ ซึ่งเธอก็พยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อปกป้องเวทย์มนตร์ดิสนีย์ เธอไม่เคยออกมาประกาศให้ผู้คนรู้ว่า “นั่นคือฉันเอง” จนกระทั่งพวกเขาปล่อยเธอไป เธอจึงออกมาเปิดเผย 

         โดย วอน บี เพิ่งทำคลิปลง TikTok เฉลยว่าเธอคือนักแสดงที่สวมบท Evil Queen หลังจากไม่ได้ทำงานกับดิสนีย์อีกต่อไป ซึ่งคลิปดังกล่าวก็กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว แต่แม้ว่าตอนนี้เธอจะต้องทิ้งตัวละครที่รักไว้เบื้องหลัง เธอยังคงรู้สึกเป็นเกียรติมาก และมีความสุข ที่ได้สร้างความทรงจำดี ๆ กับแขกจำนวนมากที่มาเยือนดิสนีย์ 

นักแสดง Evil Queen

ภาพจาก Instagram sabrinavonb

         แม้จะสวมบทเป็นตัวละครที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ วอน บี ยอมรับว่าตัวจริงของเธอค่อนข้างจะขี้อาย แต่เธอก็เติบโตขึ้นเช่นกันเมื่อต้องรับแต่บทเป็นตัวละครที่มีความมั่นใจสูง และตอนนี้เธอก็กำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ ๆ ออกมาในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยหวังว่าจะนำความสามารถมาใช้ในเส้นทางบรอดเวย์ หรือร่วมทัวร์การแสดงระดับประเทศ และเธอก็ตื่นเต้นมากสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ในเส้นทางอาชีพของเธอ 
นักแสดง Evil Queen

ภาพจาก Instagram sabrinavonb

นักแสดง Evil Queen

ภาพจาก TikTok @sabrinavonb

ขอบคุณข้อมูลจาก People
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้จัก Evil Queen ตัวแม่ เผยตัวจริงของเธอ หลังสิ้นสุดเส้นทาง 8 ปีกับดิสนีย์ โพสต์เมื่อ 13 มกราคม 2569 เวลา 16:18:51 1,351 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย