เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นประจำ Disneyland เลยก็ว่าได้ สำหรับนักแสดงผู้รับบทเป็นราชินีปีศาจ (Evil Queen) จากเรื่องสโนว์ไวท์ ที่เป็นตัวตึงสร้างสีสันและเสียงหัวเราะแก่ผู้มาเยือน และยังมีคลิปของเธอเป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์ แต่ถึงอย่างนั้นชื่อจริงของนักแสดงผู้อยู่เบื้องหลังบทบาทนี้ยังคงเป็นปริศนา น้อยคนที่จะรู้ว่าเธอคือใคร
กระทั่งล่าสุดที่มีการออกมาเผยว่า เธอคนนี้มีชื่อจริงว่า ซาบรีนา วอน บี (Sabrina Von B.) แต่สาเหตุที่ทำให้ทุกคนได้รู้ตัวจริงของเธอนั้นชวนให้แฟนดิสนีย์แลนด์หลายคนแอบเศร้า เมื่อเธอได้ออกมาเปิดตัวว่าเป็นนักแสดงที่รับบทนั้น หลังไม่ได้ทำงานที่ดิสนีย์แล้ว
โดยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2569 เว็บไซต์ People เผยบทสัมภาษณ์ ซาบรีนา วอน บี เกี่ยวกับความรู้สึกของเธอ และเส้นทางอาชีพนี้แฟน ๆ ยังไม่เคยรู้ ซึ่งเธอเปิดใจว่า “มันเป็นความฝันที่ได้สร้างสรรค์ตัวละครที่ไม่เป็นที่นิยมหรือมีชื่อเสียงนี้ในแบบของฉัน ก่อนที่คลิปของฉันจะเริ่มแพร่กระจายออกไป”
นักแสดงวัย 27 ปี เผยว่า เธอได้อ่านคอมเมนต์มากมายที่มีคนบอกว่า พวกเขาไม่เคยรักในตัวละครนี้มาก่อน แต่ตอนนี้มันกลายมาเป็นตัวละครโปรดของพวกเขาไปแล้ว ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เธอสามารถทำให้วายร้ายดิสนีย์มีชีวิตขึ้นมา ไม่ใช่ในฐานะปีศาจ แต่มีความตลกมากขึ้น ทั้งยังสร้างความสนุกสนาน ทำให้ผู้คนยิ้มได้ ในขณะที่ยังคงความเป็นวายร้ายอยู่
นับตั้งแต่ วอน บี เข้ามาทำงานร่วมกับดิสนีย์เมื่อตอนอายุ 18 ปี ตลอดระยะเวลา 8 ปีในอาชีพของเธอ ไม่ได้มีเพียงการสวมบทเป็น Evil Queen เท่านั้น แต่เธอยังแสดงเป็นตัวละครอื่น ๆ ในบางโอกาส เช่น มาเลฟิเซนต์ (Maleficent) จากเรื่องเจ้าหญิงนิทรา และ เลดี้เทรเมน (Lady Tremaine) แม่เลี้ยงใจร้ายจากเรื่องซินเดอเรลล่า
“ประสบการณ์ที่ฉันสร้างขึ้นแก่ผู้คน คือเรื่องราวและสิ่งต่าง ๆ ที่จะติดตรึงพวกเขาไปอีกนานหลายปี และหวังว่าพวกเขาจะชอบวายร้ายมากขึ้น หันมาอยู่ฝั่งวายร้าย ไม่ใช่แค่หวาดกลัวพวกเธอ” วอน บี เผย
ในขณะที่การสร้างสรรค์ของเธอทำให้ตัวละครนี้มีชีวิตชีวา ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบตัวละครของเธออย่างมาก ก็คือไหวพริบของเธอในการโต้ตอบกับผู้มาเยือน จนทำให้เกิดโมเมนต์ชวนเฮฮาและสร้างความสนุกสนาน ซึ่งเธอได้พูดถึงเรื่องนี้ว่า “บางครั้งฉันก็ประหลาดใจกับตัวเอง กับไหวพริบในการตอบที่ปิ๊งออกมา แล้วฉันก็ลองนำมาใช้กับแขกดู”
อย่างไรก็ตาม การจะเป็นควีนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย วอน บี ต้องมีการเตรียมตัวทั้งร่างกายและจิตใจมากพอ ๆ กัน โดยเธอยอมรับว่าบทบาทนี้ “ต้องใช้แรงกาย” มากยิ่งกว่าที่ผู้คนคิด
“คุณต้องสวมคอสตูม และหลายครั้งในแคลิฟอร์เนียอากาศก็ร้อนมาก จึงต้องมีการเตรียมใจ ดื่มน้ำให้เพียงพอสำหรับการทำงาน และต้องดูแลผิวให้ดูสุขภาพดี ต้องกินและนอนให้พอในคืนก่อนหน้า เพื่อให้มีแรงมาสวมบทบาทนี้ และการโบกผ้าคลุมวันแล้ววันเล่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย”
ทั้งนี้ คาแรกเตอร์วายร้ายของเธอกลายมาเป็นไวรัล ตั้งแต่ในปี 2562 เมื่อมียูทูบเบอร์มาที่ดิสนีย์แลนด์ แล้วอัปโหลดคลิปของเธอ จากนั้นในปี 2564 คลิปของเธอก็กลายมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง
วอน บี ยอมรับว่าการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตของเธอกับเวทย์มนตร์ของดิสนีย์ไว้นั้นเป็นเรื่องท้าทาย เพราะในขณะที่ดิสนีย์อยากปกป้องเวทย์มนตร์นั้นไว้ แต่ผู้คนกลับพยายามจะตามหาตัวตนของเธอ ซึ่งเธอก็พยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อปกป้องเวทย์มนตร์ดิสนีย์ เธอไม่เคยออกมาประกาศให้ผู้คนรู้ว่า “นั่นคือฉันเอง” จนกระทั่งพวกเขาปล่อยเธอไป เธอจึงออกมาเปิดเผย
โดย วอน บี เพิ่งทำคลิปลง TikTok เฉลยว่าเธอคือนักแสดงที่สวมบท Evil Queen หลังจากไม่ได้ทำงานกับดิสนีย์อีกต่อไป ซึ่งคลิปดังกล่าวก็กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว แต่แม้ว่าตอนนี้เธอจะต้องทิ้งตัวละครที่รักไว้เบื้องหลัง เธอยังคงรู้สึกเป็นเกียรติมาก และมีความสุข ที่ได้สร้างความทรงจำดี ๆ กับแขกจำนวนมากที่มาเยือนดิสนีย์