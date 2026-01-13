HILIGHT
ต่างชาติเผยเรื่องที่ควรรู้ก่อนมาไทย อย่าสั่งว่าไม่เผ็ด เพราะยังเผ็ดอยู่ เตือนระวังกาแฟดำ

          คนญี่ปุ่น ทำคลิปเรื่องที่ควรรู้ก่อนมาไทย ย้ำไม่กินเผ็ด อย่าสั่งแค่ "ไม่เผ็ด" เผยกับดักกาแฟดำ ระวังได้ไม่เหมือนที่คิด หวานตัดขาไปเลย 

เรื่องที่ควรรู้ก่อนมาไทย
ภาพจาก YouTube @nojob_life

          ประเทศไทยเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติมากมายอยากมาเยือน ซึ่งก็มีหลายคนออกมาแบ่งปันประสบการณ์ให้นักเดินทางคนอื่น ๆ ได้ศึกษาก่อนมา เช่นเดียวกับคลิปล่าสุดซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึง เมื่อคู่รักชาวญี่ปุ่นจากช่อง No job couple ที่ใช้ชีวิตอยู่ใน จ.เชียงใหม่ ได้ทำคลิป "7 เรื่องที่ควรรู้ก่อนมาไทย" ฝากถึงเพื่อน ๆ ชาวญี่ปุ่นที่ยังไม่เคยมาประเทศไทย 

          โดยคำบรรยายใต้คลิประบุว่า คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อผู้ที่จะเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก พาไปแนะนำ 7 เรื่องที่ควรรู้ก่อนมาไทย จากประสบการณ์ของพวกเขาที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย 

เรื่องที่ควรรู้ก่อนมาไทย
ภาพจาก YouTube @nojob_life

1. อย่าพูดว่า "ไม่เผ็ด" ที่ร้านอาหาร 

          คู่รักเผยว่า แม้จะพูดว่าไม่เผ็ดก็ยังได้ของเผ็ดอยู่ดี ตอนที่พวกเขามาไทยครั้งแรกก็บอกร้านว่า ไม่เผ็ด แต่ก็ยังได้อาหารรสเผ็ดมาก ๆ ทางที่ดีควรจะพูดว่า "ไม่ใส่พริก" หรือบอกเป็นจำนวนพริกที่จะให้ใส่ไปเลย เช่น พริก 1 เม็ด พริก 2 เม็ด หรือพริกครึ่งเม็ด 

2. ให้ระวังตอนสั่งกาแฟดำ 

          คนที่มาไทยต้องเคยเจอประสบการณ์นี้มาแล้วสักครั้ง ตอนที่สั่งกาแฟดำที่ไทย จะมาพร้อมกับความหวานปกติ ซึ่งหวานมากสำหรับพวกเขา ต่างจากในญี่ปุ่นที่กาแฟดำจะไม่ใส่น้ำตาล ดังนั้น วิธีสั่งที่ถูกต้องคือให้บอกแม่ค้าไปเลยว่า "ไม่ใส่น้ำตาล"

3. วิธีเติมน้ำมัน

          นักท่องเที่ยวที่มาเช่ารถจักรยานยนต์ขี่ที่ไทยอาจจะสับสน ไม่รู้ว่าต้องเติมน้ำมันอะไร จะเติม 91 หรือ 95 ทางที่ดีที่สุดควรจะสอบถามจากร้านเช่า 

เรื่องที่ควรรู้ก่อนมาไทย
ภาพจาก YouTube @nojob_life

4. น้ำและน้ำแข็งตามร้าน บริโภคได้ไหม

          ทั้งคู่โชว์ภาพของร้านค้าที่มีน้ำดื่มใส่กระติกไว้ให้บริการ พร้อมถังน้ำแข็งแบบบริการตัวเอง พร้อมสรุปให้ว่าสามารถดื่มน้ำฟรีกับน้ำแข็งที่ร้านในท้องถิ่นได้ ซึ่งพวกเขาก็ดื่มเป็นปกติ จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาปวดท้องอะไร แต่คนที่ท้องไส้ไม่แข็งแรงจะระวังไว้ก็ได้ 

5. ค่าอาหารโดยเฉลี่ย

          ร้านอาหารข้างทางทั่วไป ค่าอาหารตกจานละ 40-70 บาท ยกตัวอย่างจากที่พวกเขาสั่งมา มีข้าวกะเพราไข่ดาว 65 บาท และข้าวผัดทะเลไข่ดาว 65 บาท ขณะที่ร้านอาหารสวย ๆ ที่มีนักท่องเที่ยวเยอะจะมีราคาแพงกว่า ขึ้นอยู่กับร้าน แต่น่าจะตกประมาณ 200-500 บาท ดังนั้น หากอยากกินอาหารถูก ๆ ขอแนะนำให้ไปกินร้านข้างทางในท้องถิ่น

6. ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตที่ร้านสะดวกซื้อได้เสมอไป 

          แม้ที่ไทยจะมีร้านสะดวกซื้ออยู่มากมาย แต่บางร้านจะรับบัตรเครดิตก็ต่อเมื่อยอดรวมเกิน 200 บาทขึ้นไป ดังนั้น ถ้าจะซื้อน้ำแค่ 1 ขวด ก็ต้องจ่ายด้วยเงินสด อีกทั้งร้านค้าทั่วไปก็จ่ายด้วยธนบัตรใหญ่ ๆ ไม่ได้ บางร้านอาจไม่มีเงินทอน แนะนำให้มาแตกเงินตามร้านสะดวกซื้อก่อน

7. วิธีถอนเงินสดจาก ATM

          ทั้งคู่พาไปดูวิธีการถอนเงินสดจากตู้ ATM พร้อมแนะนำทีละขั้นตอน รวมถึงชี้จุดสำคัญที่จะช่วยไม่ให้เสียค่าธรรมเนียมด้วย


