มะเดี่ยว เจอลูกค้าบอกน้ำพริกน้ำหนักขาดไป 2 กรัม แก้เกมกลับแบบไม่มีใครคิด ดังเลย

มะเดี่ยว เจอลูกค้าบอกน้ำพริกน้ำหนักขาดไป 2 กรัม คนอื่นอาจเฉย ๆ แต่มะเดี่ยวกลับแก้เกมแบบนี้จนกลายเป็นไวรัล คิดได้ยังไง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Apichet Madaew Atilattana
อาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เจอคนหลากหลายรูปแบบ เจอดีบ้าง แปลกบ้างต่างกันไป ต้องหาเทคนิคการรับมือเพื่อให้บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น ธุรกิจไม่เสียหาย
วันที่ 13 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก Apichet Madaew Atilattana ของมะเดี่ยว อภิเชษฎ์ มีการโพสต์เล่าเรื่องการขายน้ำพริกให้กับลูกค้า แต่ลูกค้าทักมาเพราะน้ำหนักไม่ถึง 400 กรัมตามที่เขียนไว้ข้างขวด เจอแบบนี้เสียใจมาก
หากเป็นพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นอาจจะเฉย ๆ หรือไม่ก็พิมพ์ตอบขออภัย แต่สำหรับมะเดี่ยวนั้นไม่ใช่ เพราะมะเดี่ยวตอบว่า ขาดไป 2 กรัม กรัมละ 2 บาท เดี๋ยวโอนเงินคืน 4 บาทให้ อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตเห็นโพสต์แล้วต่างบอกว่า คิดราคาผิด เพราะขาดไป 2 กรัม ต้องจ่าย 1 บาทต่างหาก
