มะเดี่ยว เจอลูกค้าบอกน้ำพริกน้ำหนักขาดไป 2 กรัม แก้เกมกลับแบบไม่มีใครคิด ดังเลย

          มะเดี่ยว เจอลูกค้าบอกน้ำพริกน้ำหนักขาดไป 2 กรัม คนอื่นอาจเฉย ๆ แต่มะเดี่ยวกลับแก้เกมแบบนี้จนกลายเป็นไวรัล คิดได้ยังไง

มะเดี่ยว อภิเชษฎ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Apichet Madaew Atilattana

          อาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เจอคนหลากหลายรูปแบบ เจอดีบ้าง แปลกบ้างต่างกันไป ต้องหาเทคนิคการรับมือเพื่อให้บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น ธุรกิจไม่เสียหาย

มะเดี่ยว อภิเชษฎ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Apichet Madaew Atilattana

          วันที่ 13 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก Apichet Madaew Atilattana ของมะเดี่ยว อภิเชษฎ์ มีการโพสต์เล่าเรื่องการขายน้ำพริกให้กับลูกค้า แต่ลูกค้าทักมาเพราะน้ำหนักไม่ถึง 400 กรัมตามที่เขียนไว้ข้างขวด เจอแบบนี้เสียใจมาก

มะเดี่ยว อภิเชษฎ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Apichet Madaew Atilattana

          หากเป็นพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นอาจจะเฉย ๆ หรือไม่ก็พิมพ์ตอบขออภัย แต่สำหรับมะเดี่ยวนั้นไม่ใช่ เพราะมะเดี่ยวตอบว่า ขาดไป 2 กรัม กรัมละ 2 บาท เดี๋ยวโอนเงินคืน 4 บาทให้ อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตเห็นโพสต์แล้วต่างบอกว่า คิดราคาผิด เพราะขาดไป 2 กรัม ต้องจ่าย 1 บาทต่างหาก

มะเดี่ยว อภิเชษฎ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Apichet Madaew Atilattana

มะเดี่ยว อภิเชษฎ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Apichet Madaew Atilattana

มะเดี่ยว เจอลูกค้าบอกน้ำพริกน้ำหนักขาดไป 2 กรัม แก้เกมกลับแบบไม่มีใครคิด ดังเลย อัปเดตล่าสุด 13 มกราคม 2569 เวลา 17:01:29 1,507 อ่าน
