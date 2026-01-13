ดราม่าแหวนทอง 7.3 หมื่น ดูชัด ๆ เนื้อทองหาย คนโดนเพียบ - ร้านเดิมเสนอจะเปลี่ยนวง

หนุ่มเก็บเงิน 3 ปี ซื้อแหวนทองร้านดัง กลับได้ไม่ตรงปก ช่างนะโมยัน ขายเกินราคาไปมาก เป็นทอง 75% ชี้ไม่ใช่เหยื่อรายแรก ฝั่งร้านเดิมเสนอเปลี่ยนวง หลังมีดราม่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่
ความคืบหน้ากรณีหนุ่มเก็บเงิน 3 ปี ซื้อแหวนทอง 1 บาท ร้านอ้างเป็นทอง 90% คิดราคา 73,000 บาท แต่เมื่อนำไปตรวจสอบกลับพบว่าแหวนวงนี้ มีเปอร์เซนต์ทองอยู่เพียง 75% เท่านั้น ถ้าขายมูลค่าจะหายไป 20,000 บาท ทันที จนกลายเป็นดราม่าทองที่เรียกเสียงวิจารณ์มากมาย
ล่าสุด (13 มกราคม 2569) เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่ ของ นายรังสิต แดงโสภา หรือช่างนะโม ได้เผยคลิปขณะทำการตรวจสอบแหวนทองวงดังกล่าว พบว่าเปอร์เซนต์ไม่ตรงตามที่ร้านอ้างเลย ขายมาในราคาแพงเกินมาก ๆ
จากการเอกซเรย์ พบว่าเป็นทอง 75% หรือ 18K ขณะที่ในบิลระบุว่าเป็นแหวนทองทุบ ซึ่งเปอร์เซนต์ทองไม่ตรง ไม่แจ้งค่าแรงช่าง ไม่แจ้งค่ากำเหน็จ
หากนำแหวนดังกล่าวมาคำนวณราคา หากทองราคาบาทละ 66,000 บาท เนื้อทอง 75% เมื่อบวกค่ากำเหน็จแล้ว ก็ควรจะมีราคาประมาณ 56,000 กว่าบาท แต่นี่ขายให้ผู้เสียหาย 73,000 บาท ทำให้มีส่วนต่างสูงเกินจริงไปกว่า 16,000 บาท ถ้าขายคืนจะขาดทุนทันที
เพื่อความชัดเจน ช่างนะโม ได้ทำการทดสอบด้วยการเป่าไฟ ซึ่งผลปรากฏว่าเมื่อทองโดนความร้อนและจุ่มน้ำ ผิวทองเปลี่ยนสภาพเป็นสีหมองคล้ำอมเขียวอมขาว แตกต่างจากทองคำมาตรฐานที่จะยังมีสีเหลืองอร่าม แถมมื่อนำไปเอกซเรย์ซ้ำในจุดที่เนื้อทองเปิดออก พบค่าทองบางจุดลดลงเหลือเพียง 62.98%
ช่างนะโม ระบุว่า ลักษณะนี้อันตรายมากต่อผู้บริโภค พร้อมเผยว่าผู้เสียหายรายนี้ไม่ใช่รายแรกที่โดนร้านดังกล่าวเอาเปรียบ สาเหตุที่ตนรู้ทันทีว่ามาจากร้านไหน เพราะมีหลายคนโดนมาก่อนหน้านี้แล้ว หลายคนยืนร้องไห้หน้าร้าน เมื่อโทร. ไป ร้านเดิมก็รับซื้อคืน แต่รับซื้อในราคาดิ่งเหว
ผู้เสียหายเผยว่า ตนเป็นพนักงานโรงแรม มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 14,000 บาท พยายามเก็บหอมรอมริบ เดือนละ 3,000 - 4,000 บาท มานาน 3 ปี และใช้เงินแฟนด้วย หวังจะซื้อทองเก็บไว้เป็นทรัพย์สิน และหาร้านผ่านโซเชียลจนมาเจอร้านนี้ และเพิ่งซื้อเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่ผ่านมา
พิรุธแรกคือร้านแจ้งราคามาแค่ 72,500 บาท แต่เมื่อไปถึงหน้าร้านกลับคิดราคา 73,000 บาท โดยในใบเสร็จระบุเพียงว่าเป็นแหวนทุบ 1 บาท ทอง 90 ไม่ได้ระบุเปอร์เซ็นต์ชัดเจน หลังซื้อตนเอะใจเพราะราคาสูงมาก จึงนำไปเช็กที่ร้านทองทั่วไป ผลตรวจออกมาว่ามีแค่ 75% จึงนำเรื่องมาโพสต์เตือนภัย
ปรากฏว่าหลังโพสต์ คนส่วนใหญ่ทราบทันทีว่าเป้นร้าไหน ซึ่งต่อมาทางร้านคู่กรณีได้ติดต่อกลับมา ยื่นข้อเสนอว่าหากไม่พอใจ จะเปลี่ยนเป็นทอง 96.5% ให้ แต่ผู้เสียหายปฏิเสธเพราะต้องการเงินคืน และไม่อยากให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อ
โดยขณะนี้ได้เข้าไปลงบันทึกประจำวันผ่านระบบออนไลน์แล้ว พร้อมกันนั้นตนยังได้รับการติดต่อจากผู้เสียหายรายอื่นเกือบ 10 ราย ส่วนใหญ่เจอปัญหาขาดทุนตอนขายคืนเป็นหมื่นเช่นกัน
ทั้งนี้ ผู้เสียหายยืนยันว่า ต้องการให้ร้านทองมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพราะกว่าคนหาเช้ากินค่ำจะเก็บเงินซื้อทองได้แต่ละบาทต้องใช้ความพยายามอย่างมาก และไม่อยากให้ใครต้องมาเสียรู้ในลักษณะนี้อีก
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส