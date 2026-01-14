HILIGHT
เหนือชั้น น้อง ม.6 ไม่หลงกลแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซ้อนแผนหลอกเอาเลขบัญชีม้าแจ้งตำรวจ

 
             นักเรียน ม.6 ใจเด็ด เจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทร. ขู่อ้างโดนคดีฟอกเงิน แกล้งหลงเชื่อก่อนซ้อนแผนล้วงเลขบัญชีม้าส่งตำรวจ 


ภาพจาก โหนกระแส

             วันที่ 12 มกราคม 2569 โหนกระแส รายงานว่า ตำรวจ สภ.เมืองชัยนาท ได้รับแจ้งเหตุจากผู้ปกครองว่า บุตรชายชื่อ "น้องอิคคิว" อายุ 18 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวเมืองชัยนาท กำลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงิน เหตุเกิดที่บ้านพักในตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

             เมื่อไปถึงบ้านไม่พบตัว น้องอิคคิว ก่อนทราบว่าน้องขอติดรถพลเมืองดีออกไปที่ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหม่ อำเภอเมืองชัยนาท ตำรวจและพ่อจึงรีบติดตามไปที่ธนาคาร พบว่าน้องกำลังทำธุรกรรมทางการเงินและพูดคุยโทรศัพท์กับมิจฉาชีพอยู่ตลอดเวลา แต่ยังไม่ได้โอนเงินออกไป เพราะรู้ตัวแล้วว่ากำลังคุยกับมิจฉาชีพ จึงพยายามทำตามขั้นตอนเพื่อหลอกล่อขอข้อมูลชื่อและเลขบัญชีธนาคารของคนร้าย

ภาพจาก โหนกระแส

             จากนั้น น้องอิคคิว ขึ้นรถของตำรวจเดินทางมายัง สภ.เมืองชัยนาท โดยยังคงถือสายคุยกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่อไป ซึ่งทางมิจฉาชีพไม่รู้ตัวแต่เริ่มระแวง พยายามให้น้องอิคคิวเปิดกล้องส่องไปรอบ ๆ เพราะไม่เชื่อว่าอยู่ที่บ้าน น้องอิคคิวจึงแก้สถานการณ์ด้วยการเดินเข้าห้องน้ำเพื่อคุยต่อ ทางปลายสายพยายามเกลี้ยกล่อมให้โอนเงินจำนวน 49,998 บาท อ้างว่าเพื่อจบเรื่องคดีฟอกเงิน จนกระทั่งน้องอิคคิวหลอกถามจนได้เลขบัญชีและชื่อเจ้าของบัญชีม้ามาสำเร็จ จึงกดวางสาย ท่ามกลางความโล่งใจของพ่อและแม่ที่เกรงว่าลูกจะเป็นอันตราย ก่อนจะลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย 

ภาพจาก โหนกระแส

             น้องอิคคิว เผยว่า ช่วง 09.00 น. มีคนโทร. มาอ้างเป็นผู้จัดการค่ายมือถือ แจ้งว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงิน พร้อมส่งรูปเอกสารราชการปลอมมาให้ดู ตนหลงเชื่อคุยจนถึงบ่าย 2 และขอติดรถเพื่อนบ้านออกมาธนาคาร แต่เริ่มเอะใจว่ารูปภาพดูไม่น่าเชื่อถือ ประกอบกับเมื่อถึงธนาคาร ปลายสายบอกให้ปิดไมค์และรีบกลับบ้าน ตนจึงโอนเงินที่มีอยู่ในบัญชีไปฝากแม่ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย แล้วตัดสินใจเล่นละครตบตามิจฉาชีพเพื่อล้วงข้อมูลให้ได้มากที่สุด

             แม่ของน้องอิคคิว เผยว่า ลูกชายเพิ่งสมัครเรียนมหาวิทยาลัยเพียงที่เดียว และทิ้งข้อมูลไว้ ไม่ทราบว่าข้อมูลรั่วไหลได้อย่างไร ระหว่างที่ลูกคุยโทรศัพท์สังเกตเห็นความผิดปกติที่ลูกมักพูดว่า "แป๊บนึงแม่ ๆ" หลายครั้ง ซึ่งไม่ใช่นิสัยปกติ จึงขอดูเอกสารที่ส่งมาก็รู้ทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพ ตนพยายามโทร. กลับไปสอบถาม แต่ปลายสายพูดจาไม่ดีและวางสายใส่ ด้วยความเป็นห่วงจึงรีบขับรถจากจังหวัดสระบุรีกลับมาหาลูกทันที


ภาพจาก โหนกระแส

ภาพจาก โหนกระแส


ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส


