เหนือชั้น น้อง ม.6 ไม่หลงกลแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซ้อนแผนหลอกเอาเลขบัญชีม้าแจ้งตำรวจ

นักเรียน ม.6 ใจเด็ด เจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทร. ขู่อ้างโดนคดีฟอกเงิน แกล้งหลงเชื่อก่อนซ้อนแผนล้วงเลขบัญชีม้าส่งตำรวจ
ภาพจาก โหนกระแส
วันที่ 12 มกราคม 2569 โหนกระแส รายงานว่า ตำรวจ สภ.เมืองชัยนาท ได้รับแจ้งเหตุจากผู้ปกครองว่า บุตรชายชื่อ "น้องอิคคิว" อายุ 18 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวเมืองชัยนาท กำลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงิน เหตุเกิดที่บ้านพักในตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
เมื่อไปถึงบ้านไม่พบตัว น้องอิคคิว ก่อนทราบว่าน้องขอติดรถพลเมืองดีออกไปที่ธนาคารออมสิน สาขาสะพานใหม่ อำเภอเมืองชัยนาท ตำรวจและพ่อจึงรีบติดตามไปที่ธนาคาร พบว่าน้องกำลังทำธุรกรรมทางการเงินและพูดคุยโทรศัพท์กับมิจฉาชีพอยู่ตลอดเวลา แต่ยังไม่ได้โอนเงินออกไป เพราะรู้ตัวแล้วว่ากำลังคุยกับมิจฉาชีพ จึงพยายามทำตามขั้นตอนเพื่อหลอกล่อขอข้อมูลชื่อและเลขบัญชีธนาคารของคนร้าย
แม่ของน้องอิคคิว เผยว่า ลูกชายเพิ่งสมัครเรียนมหาวิทยาลัยเพียงที่เดียว และทิ้งข้อมูลไว้ ไม่ทราบว่าข้อมูลรั่วไหลได้อย่างไร ระหว่างที่ลูกคุยโทรศัพท์สังเกตเห็นความผิดปกติที่ลูกมักพูดว่า "แป๊บนึงแม่ ๆ" หลายครั้ง ซึ่งไม่ใช่นิสัยปกติ จึงขอดูเอกสารที่ส่งมาก็รู้ทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพ ตนพยายามโทร. กลับไปสอบถาม แต่ปลายสายพูดจาไม่ดีและวางสายใส่ ด้วยความเป็นห่วงจึงรีบขับรถจากจังหวัดสระบุรีกลับมาหาลูกทันที
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส