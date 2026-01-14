สาวเซ็กซี่คนดัง ฉายานางฟ้ารองเท้าผ้าใบ เสียชีวิตกะทันหัน แฟน ๆ ช็อก ชาวเน็ตสงสัย

สาวเซ็กซี่ชาวจีนคนดังบนโซเชียล เสียชีวิตกะทันหัน ครอบครัวแจ้งข่าวร้าย แฟน ๆ ช็อก ชาวเน็ตสงสัย หลังก่อนหน้านี้เผชิญชะตากรรมเศร้า
ภาพจาก Weibo
วันที่ 13 มกราคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า จางชุน อินฟลูเอนเซอร์สายแฟชั่นชาวจีน วัย 29 ปี เสียชีวิตกะทันหัน หลังจากไม่ตอบสนองต่อการรักษา สร้างความตกใจและเศร้าเสียใจให้กับแฟน ๆ ในวงกว้าง และก่อให้เกิดประเด็นสงสัยตามมา
จางชุน หรือที่ใช้ชื่อบนโซเชียลมีเดียว่า 你的渡口 (Your Ferry Crossing) และมีฉายาที่ถูกเรียกโดยชาวเน็ตว่า "พี่สาวโค่วจื่อ (Sister Kouzi) เธอเริ่มโด่งดังเมื่อปี 2561 ในขณะที่เธอเป็นนักศึกษา เธอเคยแชร์ภาพแฟชั่นรองเท้าผ้าใบจนเป็นที่รู้จักในฐานะ "นางฟ้ารองเท้าผ้าใบ" เธอมีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคนบนโซเชียลมีเดีย และยังเคยเข้าร่วมรายการ Rap Listen to Me วาไรตี้ของจีน ก่อนที่จะมีผลงานเพลงหลายเพลงปล่อยออกมา จนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แบรนด์แฟชั่นเสื้อผ้าสตรีตแวร์ของเธอประสบปัญหาล้มละลาย นำไปสู่ภาวะซึมเศร้า ในปี 2567 เธอจึงหันไปทำงานบนแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใหญ่ในต่างประเทศเพื่อชำระหนี้ ซึ่งทำให้เธอต้องเผชิญกับการล้อเลียนและกลั่นแกล้งทางออนไลน์ จนกระทั่งมีข่าวการเสียชีวิตของเธอปรากฏขึ้นอย่างไม่คาดคิดในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 12 มกราคม ทางครอบครัวของเธอได้ยืนยันข่าวเศร้า พร้อมเผยว่าได้ทำการฌาปนกิจศพของเธอแล้ว
ภาพจาก Weibo
โดยเพื่อนของเธอส่งข้อความแสดงความตกใจไปในแชต ในขณะที่แม่ของจางชุน ตอบกลับด้วยความเศร้าโศกว่า "มันกะทันหัน เธอเสียชีวิตกะทันหัน" และ "เธอชอบนอนดึก และสุขภาพหัวใจไม่ค่อยดี"
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าครอบครัวของเธอจะออกมายืนยันการเสียชีวิต แต่มีกลุ่มผู้ใช้โซเชียลได้ตั้งข้อสังเกตว่าบัญชีโซเชียลมีเดียของเธอยังเคลื่อนไหว และยังไม่มีการออกใบมรณบัตรอย่างเป็นทางการ บางคนถึงขนาดสงสัยว่า อาจเป็นเพียงการสร้างข่าวเท็จเพื่อหลบหนีการชำระหนี้หรือไม่
ต่อมา ทางเพื่อน ๆ ของเธอต่างพากันออกมาแสดงความอาลัยบนโซเชียลมีเดีย พร้อมขอร้องให้ชาวเน็ตหยุดคาดเดาในทางที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต เพื่อให้เธอได้จากไปอย่างสงบ
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, Hk01