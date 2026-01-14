HILIGHT
สาวเซ็กซี่คนดัง ฉายานางฟ้ารองเท้าผ้าใบ เสียชีวิตกะทันหัน แฟน ๆ ช็อก ชาวเน็ตสงสัย

 
           สาวเซ็กซี่ชาวจีนคนดังบนโซเชียล เสียชีวิตกะทันหัน ครอบครัวแจ้งข่าวร้าย แฟน ๆ ช็อก ชาวเน็ตสงสัย หลังก่อนหน้านี้เผชิญชะตากรรมเศร้า 

เน็ตไอดอลสาวเซ็กซี่ คนดังโซเชียลจีน เสียชีวิตกะทันหัน
ภาพจาก Weibo

           วันที่ 13 มกราคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า จางชุน อินฟลูเอนเซอร์สายแฟชั่นชาวจีน วัย 29 ปี เสียชีวิตกะทันหัน หลังจากไม่ตอบสนองต่อการรักษา สร้างความตกใจและเศร้าเสียใจให้กับแฟน ๆ ในวงกว้าง และก่อให้เกิดประเด็นสงสัยตามมา 

           จางชุน หรือที่ใช้ชื่อบนโซเชียลมีเดียว่า 你的渡口 (Your Ferry Crossing) และมีฉายาที่ถูกเรียกโดยชาวเน็ตว่า "พี่สาวโค่วจื่อ (Sister Kouzi) เธอเริ่มโด่งดังเมื่อปี 2561 ในขณะที่เธอเป็นนักศึกษา เธอเคยแชร์ภาพแฟชั่นรองเท้าผ้าใบจนเป็นที่รู้จักในฐานะ "นางฟ้ารองเท้าผ้าใบ" เธอมีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคนบนโซเชียลมีเดีย และยังเคยเข้าร่วมรายการ Rap Listen to Me วาไรตี้ของจีน ก่อนที่จะมีผลงานเพลงหลายเพลงปล่อยออกมา จนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

           อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แบรนด์แฟชั่นเสื้อผ้าสตรีตแวร์ของเธอประสบปัญหาล้มละลาย นำไปสู่ภาวะซึมเศร้า ในปี 2567 เธอจึงหันไปทำงานบนแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใหญ่ในต่างประเทศเพื่อชำระหนี้ ซึ่งทำให้เธอต้องเผชิญกับการล้อเลียนและกลั่นแกล้งทางออนไลน์ จนกระทั่งมีข่าวการเสียชีวิตของเธอปรากฏขึ้นอย่างไม่คาดคิดในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 12 มกราคม ทางครอบครัวของเธอได้ยืนยันข่าวเศร้า พร้อมเผยว่าได้ทำการฌาปนกิจศพของเธอแล้ว 

เน็ตไอดอลสาวเซ็กซี่ คนดังโซเชียลจีน เสียชีวิตกะทันหัน
ภาพจาก Weibo

           รายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่า จางชุน เสียชีวิตในช่วงเช้ามืดของวันที่ 1 มกราคม หลังจากไม่ตอบสนองต่อการรักษา ครอบครัวของเธอยืนยันการเสียชีวิตกับสื่อเมื่อวันที่ 12 มกราคม และมีการจัดพิธีศพของเธอที่เซี่ยงไฮ้ ขณะเดียวกัน บนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพข้อความสนทนาระหว่าง เพื่อนของจางชุน และแม่ของเธอ 

           โดยเพื่อนของเธอส่งข้อความแสดงความตกใจไปในแชต ในขณะที่แม่ของจางชุน ตอบกลับด้วยความเศร้าโศกว่า "มันกะทันหัน เธอเสียชีวิตกะทันหัน" และ "เธอชอบนอนดึก และสุขภาพหัวใจไม่ค่อยดี"

           อย่างไรก็ตาม แม้ว่าครอบครัวของเธอจะออกมายืนยันการเสียชีวิต แต่มีกลุ่มผู้ใช้โซเชียลได้ตั้งข้อสังเกตว่าบัญชีโซเชียลมีเดียของเธอยังเคลื่อนไหว และยังไม่มีการออกใบมรณบัตรอย่างเป็นทางการ บางคนถึงขนาดสงสัยว่า อาจเป็นเพียงการสร้างข่าวเท็จเพื่อหลบหนีการชำระหนี้หรือไม่ 

           ต่อมา ทางเพื่อน ๆ ของเธอต่างพากันออกมาแสดงความอาลัยบนโซเชียลมีเดีย พร้อมขอร้องให้ชาวเน็ตหยุดคาดเดาในทางที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต เพื่อให้เธอได้จากไปอย่างสงบ 

เน็ตไอดอลสาวเซ็กซี่ คนดังโซเชียลจีน เสียชีวิตกะทันหัน
ภาพจาก Weibo

เน็ตไอดอลสาวเซ็กซี่ คนดังโซเชียลจีน เสียชีวิตกะทันหัน
ภาพจาก Weibo

เน็ตไอดอลสาวเซ็กซี่ คนดังโซเชียลจีน เสียชีวิตกะทันหัน
ภาพจาก Weibo

เน็ตไอดอลสาวเซ็กซี่ คนดังโซเชียลจีน เสียชีวิตกะทันหัน
ภาพจาก Weibo

เน็ตไอดอลสาวเซ็กซี่ คนดังโซเชียลจีน เสียชีวิตกะทันหัน
ภาพจาก Weibo


ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, Hk01


โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2569 เวลา 09:46:51
