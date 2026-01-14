คนญี่ปุ่นสงสัย ควรเก็บเตียงก่อนออกจาก รร. ไหม กลายเป็นไวรัล มีเฉลยให้แล้ว

คนญี่ปุ่นสงสัย ก่อนออกจากโรงแรมควรเก็บเตียงให้เรียบร้อยไหม กลายเป็นไวรัล 17.2 ล้าน คนเมนต์สนั่น ว่าแต่แบบไหนแม่บ้านถึงเลิฟ
เป็นไวรัลที่มีการแชร์ต่อกันมากบนโซเชียลญี่ปุ่น เมื่อผู้ใช้ X @pirooooon3 ได้โพสต์ภาพ 2 ภาพ พร้อมถามว่าตอนที่เช็กเอาท์จากโรงแรม ควรทิ้งเตียงไว้ในสภาพไหนถึงจะถูกต้อง ระหว่าง A คือทิ้งเตียงไว้ในสภาพเดิมหลังใช้งาน ผ้าห่มยังขยุ้มเป็นก้อน ไม่ได้จัดหมอนให้เข้าที่ กับ B คือเก็บเตียงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หรือ C คืออื่น ๆ
งานนี้จึงมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย จนโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลที่มีคนเข้ามาชมกันกว่า 17.2 ล้านวิว พร้อมรีทวิตกว่า 2.3 พันครั้ง โดยพบว่าในบรรดาคนที่เข้ามาคอมเมนต์นั้นมีทั้งทีม A และทีม B เช่น
ฉันอยากเก็บห้องให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน"
"แน่นอนอยู่แล้วว่า B"
"ฉันอยู่ทีม B"
"B ฉันจะช่วยทำให้เรียบร้อยเท่าที่จะทำได้"
"A ปล่อยมันไว้แบบนั้นแหละ"
"ถ้าคุณทำเตียงเรียบร้อยแบบภาพ B แม่บ้านจะดึงผ้าปูเตียงออกทันที ความพยายามของคุณจะสูญเปล่าภายใน 0.3 วินาที"
"มันก็ไม่ได้เละขนาดนั้น แต่ A ดูจะง่ายกว่า สำหรับพนักงานทำความสะอาด"
"C ขึ้นอยู่กับสถานการณ์"
ปรากฏว่ามีผู้คนมากมายเลือกที่จะช่วยดูแลห้องให้เรียบร้อยก่อนเช็กเอาท์ และมักจะเก็บที่นอนเสมอ ขณะที่บางส่วนมากว่ายังไงแม่บ้านก็ต้องทำความสะอาด การเก็บเตียงอาจจะทำให้เปลืองแรงไปเสียเปล่า
ไม่ควรพับผ้าห่ม - เก็บหมอน ก่อนออกจากโรงแรม
ว่าแต่แบบไหนแม่บ้านจะเลิฟกว่ากัน คำตอบคือ A ทิ้งเตียงไว้โดยไม่ต้องเก็บเตียงให้เรียบร้อยแต่อย่างใด โดยมีโรงแรมหลายแห่งได้ออกมาให้คำตอบถึงเรื่องนี้ไว้แล้ว ยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องพับผ้าห่มหรือเก็บหมอน ก่อนออกจากโรงแรม ในทางกลับกันหากเก็บเตียงไว้เรียบร้อยเกินไป อาจสร้างปัญหาแทน เพราะแม่บ้านอาจะเข้าใจผิดว่าเป็นเตียงที่ไม่ผ่านการใช้งาน
ทางที่ดีแขกควรปล่อยเตียงไว้ในสภาพเดิม โดยไม่ต้องถอดปลอกหมอนหรือผ้าปูเตียงออกให้ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานทำงานง่ายขึ้น เนื่องจากพนักงานจะต้องเข้ามาเก็บผ้าปูเหล่านั้นไม่ทำความสะอาดอยู่แล้ว หน้าที่ในการซักและเตรียมห้องเป็นของพนักงาน
หากอยากช่วยผ่อนแรงพนักงาน สามารถได้โดยตรวจเช็กให้ดีว่าไม่ลืมของทิ้งไว้ ทิ้งขยะในจุดที่เหมาะสม จัดเก้าอี้หรือโต๊ะให้อยู่ในตำแหน่งเดิมของมัน เพียงเท่านี้ก็เพียงพอ
