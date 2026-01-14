HILIGHT
          กยศ. เคลื่อนไหวแล้วหลังพยาบาลเสียชีวิตขณะทำงาน เรื่องหนี้เอายังไง ครอบครัวกังวลเสาหลักหายไป

          การเสียชีวิตของนางสาวยุภารักษ์ สุขวรรณดี พยาบาลสาววัย 30 ปีขณะปฏิบัติหน้าที่เวรดึก สร้างความเสียใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และอยากให้ผู้มีอำนาจทบทวนการจัดเวร การทำงานหนักอีกครั้ง จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย ส่วนครอบครัวน้องอีฟ ก็เสียใจกับการสูญเสียเสาหลัก รวมถึงหนี้ กยศ. ที่ยังชำระไม่เสร็จ จะทำอย่างไร

          วันที่ 14 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โพสต์ถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ว่า กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเสียชีวิตอย่างกะทันหันระหว่างปฏิบัติหน้าที่เวรดึก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งญาติของผู้เสียชีวิตมีความกังวลเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายและเงินกู้ยืมนั้น

          กยศ. ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้สูญเสีย จึงได้ติดต่อกับญาติเพื่อทำการระงับหนี้เงินกู้ยืมต่อไป ทั้งนี้ กยศ. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิต



กยศ. เคลื่อนไหวแล้ว หลังน้องอีฟ พยาบาลเสียชีวิตขณะทำงาน เรื่องหนี้เอายังไงต่อ โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2569 เวลา 10:50:43 2,876 อ่าน
