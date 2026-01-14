กยศ. เคลื่อนไหวแล้ว หลังน้องอีฟ พยาบาลเสียชีวิตขณะทำงาน เรื่องหนี้เอายังไงต่อ

กยศ. เคลื่อนไหวแล้วหลังพยาบาลเสียชีวิตขณะทำงาน เรื่องหนี้เอายังไง ครอบครัวกังวลเสาหลักหายไป
การเสียชีวิตของนางสาวยุภารักษ์ สุขวรรณดี พยาบาลสาววัย 30 ปีขณะปฏิบัติหน้าที่เวรดึก สร้างความเสียใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และอยากให้ผู้มีอำนาจทบทวนการจัดเวร การทำงานหนักอีกครั้ง จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย ส่วนครอบครัวน้องอีฟ ก็เสียใจกับการสูญเสียเสาหลัก รวมถึงหนี้ กยศ. ที่ยังชำระไม่เสร็จ จะทำอย่างไร
วันที่ 14 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โพสต์ถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ว่า กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเสียชีวิตอย่างกะทันหันระหว่างปฏิบัติหน้าที่เวรดึก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งญาติของผู้เสียชีวิตมีความกังวลเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายและเงินกู้ยืมนั้น
กยศ. ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้สูญเสีย จึงได้ติดต่อกับญาติเพื่อทำการระงับหนี้เงินกู้ยืมต่อไป ทั้งนี้ กยศ. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิต