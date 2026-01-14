HILIGHT
เครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ถล่มทับรถไฟที่โคราช เสียชีวิต 22 ราย

  
          เครนก่อสร้างถล่มทับรถไฟที่โคราช บาดเจ็บเพียบ กู้ภัยเร่งเข้าพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พบเสียชีวิต 22 ราย บาดเจ็บกว่า 55 คน

เครนรถไฟความเร็วสูงถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย มูลนิธิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์ อ.สีคิ้ว

          วันที่ 14 มกราคม 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า ที่จุดก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง บ้านถนนคต อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีเครนก่อสร้างถล่มทับรถไฟจนมีผู้บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 20 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งเข้าพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

เครนรถไฟความเร็วสูงถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย มูลนิธิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์ อ.สีคิ้ว

เครนรถไฟความเร็วสูงถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย มูลนิธิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์ อ.สีคิ้ว

เครนรถไฟความเร็วสูงถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย มูลนิธิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์ อ.สีคิ้ว


          นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้กระทรวงคมนาคมประสานไปยังกระทรวงแรงงานว่า ผู้ที่เสียชีวิตเป็นผู้ใช้แรงงานหรือไม่ หากเป็นผู้ใช้แรงงาน ก็จะประสานสำนักงานประกันสังคม ดำเนินการเรื่องเงินกองทุนทดแทนเพื่อเยียวยาให้กับผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต

          ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ นายพิพัฒน์ ระบุว่า รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และอธิบดีกรมรางยังอยู่ระหว่างการเดินทางเข้าพื้นที่ จึงขอรอให้เข้าพื้นที่ก่อน เพื่อให้รายงานความคืบหน้าให้ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร แต่เบื้องต้นขอแสดงความเสียใจ กับผู้ที่บาดเจ็บ และเสียชีวิต

เครนรถไฟความเร็วสูงถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand 

          ล่าสุด (11.10 น.) มีรายงานข่าวว่า พบผู้เสียชีวิตแล้ว 22 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บเกิน 55 คน 

เครนรถไฟความเร็วสูงถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand 

เครนรถไฟความเร็วสูงถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand 


เครนรถไฟความเร็วสูงถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand 

เครนรถไฟความเร็วสูงถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand 

เครนรถไฟความเร็วสูงถล่ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand 



