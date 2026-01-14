HILIGHT
กำลังต้มไข่กิน แกะเปลือกเห็นไข่สีแปลก ๆ ทำเอาไม่กล้ากิน

       ยิ่งรู้สาเหตุยิ่งต้องทิ้ง กำลังต้มไข่กิน แกะเปลือกเห็นไข่สีแปลก ๆ ทำเอาไม่กล้ากิน
           เฟซบุ๊ก Meiji Kamonchanok Narchatchar ได้โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค ซึ่งเป็นภาพตอนที่แม่บ้านท่านหนึ่ง กำลังนำไข่ไก่มาต้มกิน หลังจากที่แกะเปลือกเตรียมเข้าปาก ดันเอะใจสีของเนื้อไข่นี่แหละ จริง ๆ ต้องเป็นสีขาว แต่ทำไมถึงกลายเป็นสีชมพูได้
ไข่ต้ม

           ก่อนมีคนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม สาเหตุมาจากไข่ติดเชื้อแบคทีเรียซูโดโมนาส (Pseudomonas) หากแบคทีเรียชนิดนี้ขยายพันธุ์ จะสร้างเม็ดสีที่ทำให้ไข่ขาวมีสีเขียว สีแดง หรือมีสีแปลก ๆ ได้ พบไข่ที่มีลักษณะแบบนี้รีบทิ้งเลยครับ หากสัมผัสตัวไข่ดิบควรรีบล้างมือด้วยสบู่หรือโฟมล้างมือให้สะอาด
ภาพจากเฟซบุ๊ก Meiji Kamonchanok Narchatchar
โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2569 เวลา 11:05:38
