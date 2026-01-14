ช่อง 18 โบกมือลาหน้าจอถาวร เปิดเบื้องลึกทำไมต้องปิดตัว แม้ยังเหลือใบอนุญาต 3 ปี

สถานีโทรทัศน์ช่อง 18 (JKN18) ขึ้นข้อความแจ้งเตรียมยุติการออกอากาศถาวรตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2569 เปิดสาเหตุต้องปิดตัวก่อนใบอนุญาตหมดอายุหลายปี
ทั้งนี้แม้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลของช่อง 18 จะยังมีอายุจนถึงปี 2572 แต่การตัดสินใจปิดสถานีก่อนกำหนด สะท้อนถึงปัญหาทางธุรกิจของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานสถานี และก่อตั้งโดย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ หรือ แอน จักรพงษ์
อย่างไรก็ตาม ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าว ทำให้บริษัทไม่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูอีกต่อไป ส่งผลให้ธุรกิจทีวีดิจิทัลอย่าง JKN18 ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ และต้องปิดฉากลงก่อนครบอายุใบอนุญาต ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการสื่อไทย