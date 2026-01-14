HILIGHT
ช่อง 18 โบกมือลาหน้าจอถาวร เปิดเบื้องลึกทำไมต้องปิดตัว แม้ยังเหลือใบอนุญาต 3 ปี

 
              สถานีโทรทัศน์ช่อง 18 (JKN18) ขึ้นข้อความแจ้งเตรียมยุติการออกอากาศถาวรตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2569 เปิดสาเหตุต้องปิดตัวก่อนใบอนุญาตหมดอายุหลายปี
 
อวสาน ทีวีช่องดัง

             วันที่ 14 มกราคม 2568 สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง ช่อง 18 (JKN18) ขึ้นข้อความแจ้งผ่านหน้าจอ ระบุว่าจะออกอากาศเป็นวันสุดท้ายในวันที่ 25 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. และยุติการออกอากาศอย่างถาวรตั้งแต่ 26 มกราคม 2569 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป พร้อมขอบคุณผู้ชมที่ติดตามมาโดยตลอด

             ทั้งนี้แม้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลของช่อง 18 จะยังมีอายุจนถึงปี 2572 แต่การตัดสินใจปิดสถานีก่อนกำหนด สะท้อนถึงปัญหาทางธุรกิจของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานสถานี และก่อตั้งโดย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ หรือ แอน จักรพงษ์

อวสาน ทีวีช่องดัง

             ก่อนหน้านี้ บริษัท JKN เผชิญแรงกดดันอย่างหนัก หลังถูกหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน จากกรณีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงปัญหาสภาพคล่องและการผิดนัดชำระหนี้ จนนำไปสู่ความพยายามยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

             อย่างไรก็ตาม ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าว ทำให้บริษัทไม่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูอีกต่อไป ส่งผลให้ธุรกิจทีวีดิจิทัลอย่าง JKN18 ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ และต้องปิดฉากลงก่อนครบอายุใบอนุญาต ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการสื่อไทย

อวสาน ทีวีช่องดัง



