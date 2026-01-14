ทบ. สั่งฟันอาญา-ปลดจากราชการ ปมรุมทำร้ายทหารเกณฑ์ดับ ผิดวินัยร้ายแรง

กองทัพบกฟ้องดำเนินคดีอาญา จ่อปลดจากราชการ ทหารชั้นประทวน-ทหารเกณฑ์ รุมทำร้ายทหารเกณฑ์เสียชีวิต ลั่นผิดวินัยร้ายแรง ย้ำดำเนินการโดยไม่ปกป้อง
ความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีสลด ทหารเกณฑ์ถูกรุมทำร้ายจนเสียชีวิต ซึ่งอยู่ในความสนใจของสังคม ล่าสุด (14 มกราคม 2569) กองทัพบก Royal Thai Army เปิดเผยว่า กองทัพบก ได้ฟ้องดำเนินคดีอาญา และเตรียมปลดจากราชการ กรณีนายทหารประทวนและทหารกองประจำการ ร่วมกันทำร้ายร่างกายทหารกองประจำการจนเสียชีวิต
โดยเมื่อวันที่ 11 มกราคม กองทัพบกได้รับรายงานเหตุการณ์กรณีทหารกองประจำการ สังกัดกองพันพัฒนาที่ 2 เสียชีวิต ซึ่งมีสาเหตุมาจากการถูกทำร้ายร่างกายโดยนายทหารประทวน และทหารกองประจำการในหน่วยสังกัดเดียวกัน
จากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายทหารกองประจำการทั้ง 3 นาย ระหว่างคืนวันที่ 9 - 10 มกราคม โดยอ้างว่าเกิดความไม่พอใจที่ทหารกองประจำการดังกล่าวกระทำผิดระเบียบในหน่วย นอกจากนี้จากผลการสอบสวนยังพบว่านายทหารประทวนที่กระทำความผิดได้ดื่มสุราก่อนที่จะเกิดเหตุอีกด้วย
การกระทำดังกล่าวส่งผลให้ พลทหาร กฤตานน พลจันทึก ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ณ โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 11 มกราคม ส่วนทหารกองประจำการอีก 2 นาย ได้รับบาดเจ็บ ปัจจุบันยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด
ปัจจุบัน กองทัพภาคที่ 2 และกองพลพัฒนาที่ 2 ได้สั่งการให้นายทหารพระธรรมนูญรวบรวมพยานหลักฐานเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายบ้านเมืองให้ถึงที่สุด พร้อมทั้งได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร และเตรียมปลดออกจากราชการ
กองทัพบกขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของ พลทหาร กฤตานน พลจันทึก สำหรับการสูญเสียที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ในฐานะผู้เสียหายร่วม กองทัพบกขอยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างตรงไปตรงมาตามกระบวนการยุติธรรม โดยจะไม่มีการปกป้องหรือให้การช่วยเหลือผู้กระทำผิดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้สูญเสียอย่างถึงที่สุด
