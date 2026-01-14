พนง.รถไฟ เล่านาทีเครนถล่มทับรถไฟ วิ่งฝ่าไฟกลับไปช่วย ผดส. แต่เข้าโบกี้ 2 ไม่ได้

พนง.รถไฟ เล่านาทีเครนถล่มทับรถไฟที่สีคิ้ว กระเด็นตัวลอย ยังฝ่าไฟไปช่วยผู้โดยสาร ทำเต็มที่แล้ว แต่เข้าช่วยโบกี้ที่ 2 ไม่ได้จริง ๆ ด้านหมอเจดเผย มีผู้ป่วยสีแดง 8 ราย อายุน้อยสุดไม่ถึง 2 ขวบ
จากกรณีสลดที่เกิดขึ้นบริเวณจุดก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา หลังเครนถล่มทับรถไฟจนมีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก โดยเป็นขบวนด่วนพิเศษขบวนเดียวในเส้นทางกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ขณะที่ผู้รับจ้างหลักในพื้นที่จุดเกิดเหตุ คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) นั้น
ล่าสุด (14 มกราคม 2569) โหนกระแส เผยข้อมูลจาก นายธีระศักดิ์ วงศ์สูงเนิน พนักงานขบวนรถไฟที่ประสบเหตุ ระบุว่า รถไฟขบวนดังกล่าวเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เมื่อเวลา 06.10 น. มีทั้งหมด 3 โบกี้ มาถึงจุดเกิดเหตุเวลาประมาณ 09.10 น. ขณะนั้นรถไฟวิ่งด้วยความเร็วประมาณ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จังหวะนั้นเครนขนาดใหญ่ถล่มลงมากระแทกโบกี้ที่ 2 ก่อนกระเด็นไปโดนโบกี้ที่ 3 แรงกระแทกทำให้ตนกับผู้โดยสารที่อยู่ในโบกี้ที่ 1 ตัวลอยขึ้นจากพื้นและได้รับบาดเจ็บ
เมื่อตั้งสติได้ตนก็รีบช่วยเหลือผู้โดยสารทันที แต่ขณะนั้นเกิดไฟลุกไหม้โบกี้ที่ 2 ทำให้ไม่สามารถเข้าไปช่วยผู้โดยสารด้านในได้ จึงเร่งช่วยผู้โดยสารได้เพียงโบกี้ 1 และโบกี้ 3 ออกจากขบวนรถ
อนึ่ง ผู้สื่อข่าวสังเกตว่านายธีระศักดิ์ยังอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สภาพเสื้อผ้ามีคราบเลือดเปรอะเปื้อน และยังได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่นิ้วชี้ด้านซ้าย
สำหรับยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้ ล่าสุดพบว่ามีจำนวน 28 ราย สามารถนำร่างออกจากโบกี้รถไฟได้แล้ว 19 ราย ส่วนอีก 9 รายยังติดอยู่ใต้ซาก ขณะเดียวกันมีการอายัดตัวคนขับเครนไว้เรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นให้การว่าบังคับเครนผิดพลาด ทำให้เครนร่วงลงมาทับรถไฟ
ด้าน นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสบเหตุที่อาการหนักระดับสีแดง ต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษาต่อ มีจำนวน 8 ราย พบอายุน้อยสุดเพียง 1 ขวบ 10 เดือน ที่สมองได้รับการกระทบกระเทือน กระดูกไหปลาร้าหัก และมีเลือดออกในช่องปอด
