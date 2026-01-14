HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พนง.รถไฟ เล่านาทีเครนถล่มทับรถไฟ วิ่งฝ่าไฟกลับไปช่วย ผดส. แต่เข้าโบกี้ 2 ไม่ได้

          พนง.รถไฟ เล่านาทีเครนถล่มทับรถไฟที่สีคิ้ว กระเด็นตัวลอย ยังฝ่าไฟไปช่วยผู้โดยสาร ทำเต็มที่แล้ว แต่เข้าช่วยโบกี้ที่ 2 ไม่ได้จริง ๆ ด้านหมอเจดเผย มีผู้ป่วยสีแดง 8 ราย อายุน้อยสุดไม่ถึง 2 ขวบ 

พนง.รถไฟ เล่านาทีเครนถล่มทับรถไฟ
ภาพจาก โหนกระแส

          จากกรณีสลดที่เกิดขึ้นบริเวณจุดก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา หลังเครนถล่มทับรถไฟจนมีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก โดยเป็นขบวนด่วนพิเศษขบวนเดียวในเส้นทางกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ขณะที่ผู้รับจ้างหลักในพื้นที่จุดเกิดเหตุ คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) นั้น

          ล่าสุด (14 มกราคม 2569) โหนกระแส เผยข้อมูลจาก นายธีระศักดิ์ วงศ์สูงเนิน พนักงานขบวนรถไฟที่ประสบเหตุ ระบุว่า รถไฟขบวนดังกล่าวเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เมื่อเวลา 06.10 น. มีทั้งหมด 3 โบกี้ มาถึงจุดเกิดเหตุเวลาประมาณ 09.10 น. ขณะนั้นรถไฟวิ่งด้วยความเร็วประมาณ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พนง.รถไฟ เล่านาทีเครนถล่มทับรถไฟ
ภาพจาก หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย มูลนิธิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์ อ.สีคิ้ว

          จังหวะนั้นเครนขนาดใหญ่ถล่มลงมากระแทกโบกี้ที่ 2 ก่อนกระเด็นไปโดนโบกี้ที่ 3 แรงกระแทกทำให้ตนกับผู้โดยสารที่อยู่ในโบกี้ที่ 1 ตัวลอยขึ้นจากพื้นและได้รับบาดเจ็บ 
  
          เมื่อตั้งสติได้ตนก็รีบช่วยเหลือผู้โดยสารทันที แต่ขณะนั้นเกิดไฟลุกไหม้โบกี้ที่ 2 ทำให้ไม่สามารถเข้าไปช่วยผู้โดยสารด้านในได้ จึงเร่งช่วยผู้โดยสารได้เพียงโบกี้ 1 และโบกี้ 3 ออกจากขบวนรถ 
 
          อนึ่ง ผู้สื่อข่าวสังเกตว่านายธีระศักดิ์ยังอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สภาพเสื้อผ้ามีคราบเลือดเปรอะเปื้อน และยังได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่นิ้วชี้ด้านซ้าย

พนง.รถไฟ เล่านาทีเครนถล่มทับรถไฟ
ภาพจาก หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย มูลนิธิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์ อ.สีคิ้ว

          สำหรับยอดผู้เสียชีวิตขณะนี้ ล่าสุดพบว่ามีจำนวน 28 ราย สามารถนำร่างออกจากโบกี้รถไฟได้แล้ว 19 ราย ส่วนอีก 9 รายยังติดอยู่ใต้ซาก ขณะเดียวกันมีการอายัดตัวคนขับเครนไว้เรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นให้การว่าบังคับเครนผิดพลาด ทำให้เครนร่วงลงมาทับรถไฟ 

          ด้าน นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสบเหตุที่อาการหนักระดับสีแดง ต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษาต่อ มีจำนวน 8 ราย พบอายุน้อยสุดเพียง 1 ขวบ 10 เดือน ที่สมองได้รับการกระทบกระเทือน กระดูกไหปลาร้าหัก และมีเลือดออกในช่องปอด 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแสเฟซบุ๊ก หมอเจด


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พนง.รถไฟ เล่านาทีเครนถล่มทับรถไฟ วิ่งฝ่าไฟกลับไปช่วย ผดส. แต่เข้าโบกี้ 2 ไม่ได้ อัปเดตล่าสุด 14 มกราคม 2569 เวลา 18:25:00 1,810 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ที่เที่ยววันเด็ก ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย