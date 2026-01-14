HILIGHT
รถกระบะเกิดอุบัติเหตุหงายท้องตึงกลางถนน แถมคาไว้อยู่แบบนั้น พอดูหลังรถรู้เรื่องเลย

          รถกระบะเกิดอุบัติเหตุหงายท้องตึงกลางถนน แถมคาไว้อยู่แบบนั้น พอดูหลังรถรู้เรื่องเลย เป็นเพราะอะไร ชาวเน็ตติง ควรใช้ใหญ่กว่านี้


กระบะหงายท้อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี - ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

          วันที่ 14 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี - ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  มีการลงภาพรถกระบะคันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุ อยู่ในสภาพหงายหลัง หน้ารถชี้ฟ้า ทรงตัวอยู่แบบนั้น คนได้แต่สงสัย ทำไมกลายเป็นแบบนี้ไปได้

          คำเฉลยอยู่ที่ท้ายรถ พบว่า ข้างในบรรทุกของอย่างหนึ่งที่หนักอึ้งเอาไว้ ถูกผ้าคลุมสีฟ้าคลุมอยู่ และมันหนักพอที่ทำให้รถหงายแบบนี้ ส่วนชาวเน็ตมองว่า บรรทุกหนักแบบนี้ ไปใช้รถบรรทุก 6 ล้อยังดีกว่า






กระบะหงายท้อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี - ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

กระบะหงายท้อง





