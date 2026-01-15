HILIGHT
เปิดขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ออนไลน์ง่าย ๆ ทำอย่างไร เช็กที่นี่

          ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ออนไลน์ให้พร้อม ก่อนถึงวันเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ ซึ่งขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 สามารถทำง่าย ๆ ด้วยตัวเอง 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569
ภาพจาก 2p2play / Shutterstock.com

          ใกล้ถึงช่วงเวลาสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ ปี 2569 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 และข้อมูลของตนเองให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย ก่อนเตรียมตัวให้พร้อมทั้งวันเลือกตั้งล่วงหน้าและวันเลือกตั้งทั่วไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569


          ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ได้ทางระบบออนไลน์ของกรมการปกครอง รวมถึงตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ได้ดังนี้

          ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569

          วิธีการดังนี้

          1. ประชาชนสามารถคลิกเข้าเว็บตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 
          https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/  

          2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569

          3. ข้อมูลจะขึ้นรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569

          ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

          วิธีการดังนี้

          1. ผู้มีสิทธิสามารถคลิกเข้าเว็บตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ 

          2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

          3. รายละเอียดผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

วันเลือกตั้ง 2569


          สำหรับวันลงคะแนนเสียงมีดังนี้

          - วันเลือกตั้งล่วงหน้า ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00-17.00 น.

          - วันเลือกตั้งทั่วไปและวันออกเสียงประชามติ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00-17.00 น.

          ประชาชนควรตรวจสอบข้อมูลหน่วยเลือกตั้งและสิทธิของตนเองล่วงหน้า เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการไปใช้สิทธิในวันดังกล่าว

          การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 และผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ เป็นขั้นตอนสำคัญก่อนถึงวันเลือกตั้ง โดยสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของกรมการปกครอง พร้อมเตรียมตัวไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมลงประชามติ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569

          ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (www.ect.go.th) หรือสอบถามรายละเอียดผ่านสายด่วน กกต. 1444




