เกือบไปแล้ว ไวรัลภาพตั๋วรถไฟเลขที่นั่งตรงจุดเครนทับ เผยสาเหตุที่เปลี่ยนใจเลือกไม่ขึ้น

          ไวรัล ภาพตั๋วรถไฟที่ไม่ได้ใช้ เลขที่นั่งตรงกับจุดเครนถล่ม เจ้าของโพสต์เผยเหตุผลที่ตัดสินใจไม่เดินทาง จนรอดชีวิตอย่างหวุดหวิด

เครนถล่มทับรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

          กลายเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ต้นปี 2569 กรณีเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว ในพื้นที่ก่อสร้างบ้านถนนคต หมู่ 11 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา หล่นลงมาทับรถไฟขบวน 21 ดีเซลรางด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 32 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก

เครนถล่มทับรถไฟ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Siripensopa Bangthamai

          วันที่ 14 มกราคม 2569 โลกออนไลน์แชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก Siripensopa Bangthamai เผยภาพตั๋วรถไฟขบวนด่วนพิเศษ ขบวน 21 กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี เที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุดังกล่าว ซึ่งเคราะห์ดีที่คนในครอบครัวตัดสินใจทิ้งตั๋ว ไม่ได้เดินทางไปกับขบวนนั้น จึงทำให้รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด

          โพสต์ดังกล่าวระบุว่า "สำเภา เลากลาง คันที่ 2 เลขที่ 43 ไม่ได้ขึ้นรถไฟนะคะ ถ้าทางการรถไฟมาเห็นโพสต์นี้ ไม่ได้เป็นบุคคลสูญหาย เผื่อจะช่วยให้ตัวเลขนิ่งอย่างเป็นทางการ #รถไฟสีคิ้ว รถไฟโคราช คงจะเสียใจไปตลอดชีวิต ถ้าที่บ้านได้ขึ้นรถไฟขบวนนี้ ดวงยังพอมีทำให้เกิดความวุ่นวายที่บ้านเมื่อวานตอนเย็น จนทำให้ต้องเปลี่ยนไปเหมารถตู้ไป-กลับแทน จนไม่ได้โดยสารรถไฟขบวนนี้ ขบวนที่ 21 และโบกี้ที่ 2 ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้"

          ขณะที่เพจ Drama-addict ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมระบุว่า เจ้าของโพสต์โชคดีมาก เนื่องจากเลขที่นั่งนั้นตรงกับจุดที่เครนหล่นลงมาทับพอดี 


