หญิงบูชาพระพุทธรูปมา 4 ปี เพิ่งรู้ความจริงหน้าชา ทั้งช็อกทั้งขำ แต่เปิดใจขอบูชาต่อ

หญิงบูชารูปปั้นพระพุทธรูปมา 4 ปี เพิ่งรู้ความจริงหน้าชา ทั้งช็อกทั้งขำ เห็นสีเขียวหยกดูมีพลัง แต่ไม่ใช่อย่างที่คิด แต่เปิดใจกว้างขอบูชาต่อ
ภาพจาก Soha
วันที่ 13 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Soha เผยเรื่องราวประหลาดชวนขำขันจากหญิงรายหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เธอได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ความเข้าใจผิดที่น่าเขินอาย หลังจากเธอตั้งใจบูชาพระพุทธรูปองค์หนึ่งมาเป็นเวลานานถึง 4 ปี ก่อนที่จะเพิ่งรู้ความจริงที่ทำให้เธอทั้งตกใจและตลกตัวเอง จนถึงกับระเบิดเสียงหัวเราะออกมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงมะนิลา เมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ หญิงรายนี้ (ไม่เปิดเผยชื่อ) ได้ซื้อรูปปั้นหน้ายิ้มสีเขียวหยกมาจากร้านค้าในท้องถิ่นแห่งหนึ่ง เมื่อประมาณ 4 ปีก่อน โดยเธอเชื่อว่าเป็นรูปปั้นพระพุทธเจ้า เธอจึงรู้สึกเคารพนับถือ และศรัทธามาก เธอวางรูปปั้นไว้ในตำแหน่งที่โดดเด่นบนแท่นบูชาในบ้าน พร้อมทั้งจุดธูปและสวดมนต์ทุกวัน โดยหวังว่าจะได้รับการคุ้มครองและพรที่ดีแก่ชีวิต
หญิงสาวบูชารูปปั้นนี้มาเป็นเวลาหลายปี โดยที่ไม่เคยเอะใจหรือสงสัยใด ๆ จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ มีเพื่อนคนหนึ่งได้มาเยี่ยมเธอและเข้าไปสะดุดตากับรูปปั้นนี้ โดยสังเกตเห็นว่าสีและลักษณะใบหน้าของรูปปั้นนั้นแตกต่างจากรูปปั้นพระพุทธรูปทั่วไป พวกเธอจึงพยายามตรวจสอบโดยละเอียด จนกระทั่งได้พบความจริงที่ตกใจ
ปรากฏว่ารูปปั้นนี้เป็นแบบจำลองสามมิติของเชร็ค (Shrek) ตัวละครยักษ์เขียวชื่อดัง จากภาพยนตร์แอนิเมชันยอดนิยม ซึ่งมีเอกลักษณ์ตรงรูปร่างใหญ่โต ผิวสีเขียว และที่โดดเด่นที่สุดคือ หูที่ยื่นออกมาจากส่วนศีรษะ
"ศรัทธามาจากหัวใจ ตราบใดที่คุณอธิษฐานด้วยเจตนาที่ดี รูปลักษณ์ภายนอกก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่าไหร่" หญิงรายนี้กล่าว พร้อมทั้งบอกด้วยว่า เธอจะยังคงตั้งใจบูชารูปปั้นเชร็คต่อไป
เรื่องราวนี้ถูกแชร์ไปบนโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว และดึงดูดความสนใจของผู้คนมากมาย หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นทั้งตลกขบขันและให้ข้อคิด รายหนึ่งกล่าวว่า "นี่มันตลกมาก เธอได้คะแนนความดีไป ส่วนฉันเสียคะแนนความดีเพราะหัวเราะมากเกิน" ขณะที่อีกคนเห็นด้วยว่า "คุณค่าที่แท้จริงนั้นมาจากภายใน จงมองทะลุเปลือกนอก และให้ความสำคัญกับแก่นแท้"
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha