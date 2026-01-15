DSI รับคดีพิเศษ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส. พรรคกล้าธรรม ข้อหาฟอกเงินพนันออนไลน์

DSI รับคดีฟอกเงินจากเว็บพนันออนไลน์ที่มีชื่อ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ผู้สมัคร สส. สงขลา พรรคกล้าธรรม ไว้เป็นคดีพิเศษ พร้อมเริ่มขั้นตอนสอบสวนและขยายผลเส้นทางการเงินตามกฎหมาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กฤต ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว
การรับคดีดังกล่าวมีที่มาจากหนังสือร้องเรียนขอให้ดำเนินคดีอาญากับ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในข้อหาฟอกเงิน ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสอบสวน และกำหนดเป็นคดีพิเศษที่ 150/2568
ทั้งนี้ พ.ต.ต. วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยืนยันว่า คดีฟอกเงินจากมูลฐานเว็บพนันที่มีชื่อ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว นั้น เป็นการขยายผลจากคดีพิเศษที่ 5/2566 ซึ่งเป็นคดีสอบสวนเว็บพนันออนไลน์ "AK47MAX" ที่ดีเอสไอเคยดำเนินการมาก่อน
รายงานข่าวระบุว่า คดีพิเศษที่ 5/2566 เป็นการดำเนินคดีเกี่ยวกับเครือข่ายเว็บพนันและการฟอกเงิน โดยมีผู้ต้องหาสำคัญเป็นคู่สามีภรรยา เจ้าของเว็บพนันในตระกูล AKBET หลายเว็บไซต์ ซึ่งในช่วงการสอบสวนครั้งแรกยังไม่พบพยานหลักฐานที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงเส้นทางการเงินไปถึง ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว โดยตรง จึงมีการสรุปสำนวนส่งฟ้องผู้ต้องหากว่า 40 ราย
อย่างไรก็ตาม ในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม พบพยานหลักฐานบางส่วนที่มีลักษณะเป็นเส้นทางการเงินต้องสงสัย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ส่งผลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้ขยายผลสอบสวนและรับไว้เป็นคดีพิเศษ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเป็นระบบ
ขณะนี้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน รวบรวมเอกสาร และเตรียมเรียกสอบปากคำพยานตามขั้นตอนกฎหมาย โดยหากพบพฤติการณ์การกระทำความผิดของ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว หรือบุคคลใดเพิ่มเติม จะมีการดำเนินคดีและแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป
ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว เคยดำรงตำแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลนครศรี ยูไนเต็ด และเป็นเจ้าของธุรกิจหลายประเภท อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงงานผลิตเสื้อกีฬา โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงธุรกิจให้เช่าเรือท่องเที่ยว ก่อนจะผันตัวเข้าสู่เส้นทางการเมือง
จากกรณีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เผยผลประชุมคณะกรรมการธุรกรรม มีมติส่งเรื่องกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ รวมถึง ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว และพวก ให้พนักงานอัยการยื่นศาลสั่งยึดทรัพย์สิน 69 รายการ มูลค่าราว 158 ล้านบาท เพื่อตกเป็นของแผ่นดิน จากคดีเว็บพนันทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น
ล่าสุดวันที่ 15 มกราคม 2569 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้แจ้งการรับคดีฟอกเงินจากเว็บพนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม ไว้เป็นคดีพิเศษ ภายหลังอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งอนุมัติให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ย้อนดูประวัติ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว
สำหรับ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว หรือชื่อเล่น "กฤต" เกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2532 อายุ 36 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว เคยดำรงตำแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลนครศรี ยูไนเต็ด และเป็นเจ้าของธุรกิจหลายประเภท อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงงานผลิตเสื้อกีฬา โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงธุรกิจให้เช่าเรือท่องเที่ยว ก่อนจะผันตัวเข้าสู่เส้นทางการเมือง
เส้นทางในถนนการเมือง ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในการเลือกตั้งทั่วไปปี พ.ศ. 2566 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคพลังประชารัฐ และต่อมาได้ย้ายมาสังกัดพรรคกล้าธรรม พร้อมได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารพรรคเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
การที่ DSI รับคดีฟอกเงินจากเว็บพนันออนไลน์ซึ่งมีชื่อ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ไว้เป็นคดีพิเศษ ถือเป็นการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินจากคดีเดิมอย่างจริงจัง โดยหลังจากนี้ต้องติดตามผลการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน ว่าจะนำไปสู่การแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายหรือไม่