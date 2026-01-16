โรงเรียนโพสต์อาลัยเด็กหญิง ม.2 ก่อนเพจดังเผยสาเหตุการจากไป... ชาวเน็ตจี้เอาเรื่อง !

ข่าวสลดรับวันครู โรงเรียนโพสต์อาลัยเด็กหญิง ม.2/11 ก่อนเพจดังออกมาเผยเบื้องหลัง สาเหตุการจากไปของน้อง ชาวเน็ตแสดงความเสียใจ พร้อมจี้เอาเรื่องคนต้นเหตุ
เป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจให้กับหลาย ๆ คน กรณีเพจ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร โพสต์ภาพแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของเด็กหญิงชั้น ม.2/11 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความเสี่ยใจกับครอบครัวของน้องกันเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็มีบางคอมเมนต์ที่เข้ามาถามถึงสาเหตุ ว่าเกิดอะไรขึ้น
โดยล่าสุด (16 มกราคม 2569) ทางเพจ Udonthani Update ได้โพสต์ข้อความว่า "ข่าวเศร้ารับวันครู สาวน้อยวัย 14 อ.ศรีบุญเรือง ตัดสินใจลาโลกเพราะทนการถูกบูลี่กลั่นแกล้งไม่ไหว ขอแสดงความเสียใจครับ" พร้อมแชร์โพสต์ของทางโรงเรียนดังกล่าว ก่อนจะอัปเดตเพิ่มเติมว่า
"ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว
สรุปสาเหตุที่คาดว่าทำให้น้องวัยเพียง 14 ตัดสินใจ... จาก... โลก..นี้ ไป เกิดจาก
1. ปัญหาครอบครัว
2. น้องป่วยโรคซึมเศร้า
3. น้องโดนบูลี่ กลั่นแกล้ง จากเพื่อน ๆ
ข้อนี้หนักสุด
ทั้งนี้นอกจากชาวเน็ตจะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องแล้ว ยังแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับปัญหาการ "บูลลี่" ในโรงเรียน จี้ให้เอาเรื่องคนที่บูลลี่น้อง พร้อมทั้งร่วมอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ
