HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

โรงเรียนโพสต์อาลัยเด็กหญิง ม.2 ก่อนเพจดังเผยสาเหตุการจากไป... ชาวเน็ตจี้เอาเรื่อง !

          ข่าวสลดรับวันครู โรงเรียนโพสต์อาลัยเด็กหญิง ม.2/11 ก่อนเพจดังออกมาเผยเบื้องหลัง สาเหตุการจากไปของน้อง ชาวเน็ตแสดงความเสียใจ พร้อมจี้เอาเรื่องคนต้นเหตุ

โรงเรียนโพสต์อาลัยเด็กหญิง ม.2 ก่อนเพจดังเผยสาเหตุการจากไป... ชาวเน็ตจี้เอาเรื่อง !
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

          เป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจให้กับหลาย ๆ คน กรณีเพจ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร โพสต์ภาพแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของเด็กหญิงชั้น ม.2/11 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความเสี่ยใจกับครอบครัวของน้องกันเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็มีบางคอมเมนต์ที่เข้ามาถามถึงสาเหตุ ว่าเกิดอะไรขึ้น

          โดยล่าสุด (16 มกราคม 2569) ทางเพจ Udonthani Update ได้โพสต์ข้อความว่า "ข่าวเศร้ารับวันครู​ สาวน้อย​วัย​ 14​ อ.ศรีบุญเรือง​ ตัดสินใจ​ลาโลก​เพราะ​ทนการถูกบูลี่​กลั่นแกล้ง​ไม่ไหว​ ขอแสดง​ความเสียใจ​ครับ​" พร้อมแชร์โพสต์ของทางโรงเรียนดังกล่าว ก่อนจะอัปเดตเพิ่มเติมว่า

โรงเรียนโพสต์อาลัยเด็กหญิง ม.2 ก่อนเพจดังเผยสาเหตุการจากไป... ชาวเน็ตจี้เอาเรื่อง !
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Udonthani Update

          "ขอแสดง​ความเสียใจกับ​ครอบครัว​
          สรุปสาเหตุที่คาดว่าทำให้น้องวัยเพียง​ 14 ​ตัดสินใจ​... จาก... โลก​..นี้ ไป​ เกิดจาก
          1. ปัญหา​ครอบครัว
          2. น้องป่วยโรคซึมเศร้า
          3. น้องโดนบูลี่​ กลั่นแกล้ง​ จากเพื่อน ๆ
          ข้อนี้หนักสุด​
โรงเรียนโพสต์อาลัยเด็กหญิง ม.2 ก่อนเพจดังเผยสาเหตุการจากไป... ชาวเน็ตจี้เอาเรื่อง !
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Udonthani Update

          ทั้งนี้นอกจากชาวเน็ตจะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องแล้ว ยังแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับปัญหาการ "บูลลี่" ในโรงเรียน จี้ให้เอาเรื่องคนที่บูลลี่น้อง พร้อมทั้งร่วมอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โรงเรียนโพสต์อาลัยเด็กหญิง ม.2 ก่อนเพจดังเผยสาเหตุการจากไป... ชาวเน็ตจี้เอาเรื่อง ! โพสต์เมื่อ 16 มกราคม 2569 เวลา 21:13:09 1,892 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 คนละครึ่งพลัส เครนถล่มพระราม 2 ดูดวง 2568 เครนรถไฟถล่ม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 วันครู calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย